Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 26 апреля 2020 для Овнов День пройдет спокойно, вряд ли принесет какие-то большие перемены или важные события. Дел может быть много, но все они будут довольно однообразными, и ни одно не окажется достаточно сложным, чтобы по-настоящему заинтересовать вас. Полезно вспоминать прошлое, анализировать свои поступки. Вероятно, вы поймете, какие ошибки допустили. Стоит поговорить с близкими: сегодня можно спокойно обсудить вопросы, из-за которых раньше возникали разногласия. Неплохо пройдет романтическое свидание, назначенное на вторую половину дня.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 26 апреля 2020 для Тельцов Неплохой день, который проходит спокойно, позволяет завершить то, что было начато раньше. Вряд ли вы одержите головокружительные победы, но кое-каких целей все же можете достичь. Можно браться за масштабные и сложные проекты. Однако тут лучше не спешить, а двигаться вперед с осторожностью, стараясь не допустить даже мелких ошибок. В начале дня могут возникать разногласия с близкими, но позже отношения наладятся. Прислушайтесь к тому, что говорят окружающие. Даже если некоторые советы вам не по душе, в них можно найти здравое зерно.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 26 апреля 2020 для Близнецов День проходит очень беспокойно. Но дело тут не в событиях, которые он приносит, а в вашей реакции на них. Вы все принимаете близко к сердцу, часто нервничаете из-за пустяков, не можете совладать с колебаниями настроения. Все это порой мешает общению с окружающими. Вы то обижаете других, сами того не желая, то обижаетесь сами. Крайне нежелательно и даже опасно смешивать деловые и личные интересы, а также руководствоваться эмоциями, принимая решения, касающиеся работы. Какие бы цели вы ни ставили перед собой, старайтесь добиваться их открыто, не хитрить.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 26 апреля 2020 для Раков Плодотворный день, одинаково хорошо подходящий и для разговоров о делах и для самих дел. Не всегда успеха достичь легко, но вы хорошо понимаете, к чему стремитесь, не отвлекаетесь и не отступаете, поэтому даже в сложных обстоятельствах добиваетесь своего. Не забывайте о своих самых важных целях - сегодня можно сделать важный шаг к ним. Радует общение с близкими: они понимают вас с полуслова и во многом поддерживают. Будет возможность хорошо отдохнуть в компании друзей или родственников. Не разочарует и романтическое свидание.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 26 апреля 2020 для Львов День пройдет приятно, хотя, возможно, не слишком плодотворно. Эмоциональный фон стабилен, едва ли что-то испортит вам равновесие. Можно достичь успехов в работе, но для этого придется экспериментировать, искать какие-то нестандартные решения. Так что чем раньше вы сойдете с проторенной дороги, тем большего успеете добиться. Можно начинать учебу. Навыки, которые вы сегодня приобретете, обязательно пригодятся. Вечер подходит для встречи с человеком, которому вы хотите понравится. Неважно, какой характер будет носить эта встреча.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 26 апреля 2020 для Дев День отлично подходит для того, чтобы привести дела в порядок, довести до конца то, что было начато раньше. Возможно, придется потрудиться, чтобы исправить старые ошибки, но тут стоит приложить усилия. Вы почувствуете себя гораздо увереннее, получите полезный опыт, а ваша настойчивость произведет хорошее впечатление на людей, от которых многое зависит. Не исключены незапланированные встречи. Они пройдут очень удачно, помогут определиться с планами на будущее. Конец дня обещает хорошие новости и другие приятные сюрпризы.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 26 апреля 2020 для Весов Вы хорошо справляетесь со многими проблемами, не торопитесь и не рискуете, всегда действуете настолько осторожно, насколько это возможно. Это позволяет избежать ошибок, обойти ловушки, расставленные недоброжелателями, разоблачить тайных врагов. Возможно, нужных результатов удастся достичь не сразу. Но вы достаточно терпеливы и обязательно получите то, к чему стремитесь. Могут напомнить о себе люди, с которыми вас прежде связывали очень теплые и доверительные отношения. Будет шанс восстановить старые связи.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 26 апреля 2020 для Скорпионов День открывает новые перспективы и дает шанс достичь успеха именно в той сфере, которая важна для вас. Вы не тратите время напрасно, а интуиция безошибочно подсказывает, когда нужно действовать быстро, а когда стоит взять паузу. Опасность же состоит в том, что вы слишком доверчивы и легко можете пойти за человеком, от которого следовало бы держаться подальше. Старайтесь не рисковать ни своими, ни чужими деньгами, не спешите делать покупки, без которых можно обойтись. Лучше не давать обещаний, касающихся финансов.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 26 апреля 2020 для Стрельцов Непростой день. Отношения с близкими порой складываются очень напряженно. Разногласия из-за пустяков и многочисленные взаимные претензии не способствуют приятному общению. Вы замечаете чужие ошибки, но не видите собственных промахов, а если кто-то указывает на них - обижаетесь. Старайтесь избегать резких высказываний и упреков. Сегодня вам едва ли удастся выражаться деликатно. Подходящий день для самостоятельной работы, спокойной, кропотливой, требующей внимания к мелким деталям. С ней вы справляетесь отлично.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 26 апреля 2020 для Козерогов Удачный день, позволяющий сделать много хорошего. Не бойтесь браться за новые проекты: вы быстро во всем разберетесь, вскоре достигнете первых успехов и поймете, куда двигаться дальше. В середине дня стоит сосредоточиться на решении вопросов, которые кажутся вам особенно важными. Пусть не сразу, но вы добьетесь того, к чему стремитесь. Там, где дело касается личных отношений, мелочи играют важную роль. Поэтому обращайте внимание на то, что не бросается в глаза, старайтесь ничего не упускать из виду.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 26 апреля 2020 для Водолеев Неоднозначный, порой сложный, очень ответственный день. Будет много разговоров. Кто-то может попытаться ввести вас в заблуждение, поэтому будьте внимательны, не ленитесь проверять любую поступающую информацию. Только так вы сможете вовремя распознать обман, вывести на чистую воду человека, который пытался использовать вас в своих интересах. Полезным окажется опыт старых друзей, проверенных союзников. К ним можно обращаться за советами, не опасаясь подвоха, но окончательные решения все же нужно принимать самостоятельно. Возможны небольшие денежные поступления.