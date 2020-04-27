Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (27.04.- 03.05.2020)

Для многих Знаков Зодиака данный период будет судьбоносным и ярким. Прислушайтесь к советам астрологов, чтобы сделать это время удачным.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года Овен

Овнов часто относят к эгоистичным Знакам Зодиака. На этой неделе стоит вести себя именно так — думать в первую очередь только о себе. В противном случае можно потерять возможность скорого решения проблем в разных сферах жизни. Философия эгоцентризма будет работать всю неделю, но в отношениях лучше быть осторожнее.

С любимым человеком необходимо прояснить некоторые проблемы в отношениях, поэтому время для развлечений может сместиться к выходным. Угнаться за двумя зайцами на этой неделе, к сожалению, не получится.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года Телец

У Тельцов ожидается довольно непростая неделя, но, несмотря на некоторые трудности, которые могут встретиться на пути, это время сможет подарить и много приятного. Например, астрологи отмечают, что возможны позитивные изменения во всех сферах жизни. Предупреждать о приближении этих перемен будут семь важных событий.

Начало недели станет благоприятным для представителей творческих профессий. Конец апреля можно посвятить решению необычных задач, но с началом мая придется переключиться на злободневные проблемы. Обязательно нужно навести порядок дома, а также привести в порядок самих себя — обновить гардероб, сделать новую прическу.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года Близнецы

На границе апреля и мая астрологи отмечают перепады энергии, вызванные временной дисгармонией звезд и планет. С 30 апреля по 2 мая Близнецам эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться эффективными заговорами от ревности, потому что в эти дни звезды могут спровоцировать рост этого неприятного чувства у людей данного Знака Зодиака.

Вместе с тем Близнецы получат заряд бодрости в самом конце недели. Этот всплеск энергии можно использовать как возможность для выполнения домашних дел — сделать генеральную уборку, заняться ремонтом, переездом, отправиться на дачу. Очень важно сохранять баланс между личными и семейными делами. Крайне полезно будет проводить время с близкими.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года Рак

На этой неделе ожидаются большие перепады энергетики, из-за чего Ракам придется столкнуться с некоторыми неурядицами и резкими сменами настроения. Удача будет то приходить, то уходить от них, причем невозможно предсказать, как именно это может происходить. Быстрые шепотки на удачу помогут Ракам выходить сухими из воды в трудных ситуациях.

Астрологи рекомендуют не делиться своими планами с окружающими, не говорить им о том, что предстоит сделать. Лучше держать всё в тайне, чтобы не спровоцировать рост неудач и проблем. Это касается всех сфер жизни — не только финансов и работы, но и любви. В конце недели можно ждать приятных сюрпризов от близких людей и на работе.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года Лев

Эта неделя должна быть посвящена поискам или укреплению любви. Можно следовать рекомендациям фэн-шуй в этой сфере, чтобы в значительной мере повысить свои шансы на успех. Особенно романтичными днями станут пятница и суббота. Планеты и звезды в этот период будут в наилучшем положении для флирта, свиданий, знакомств и признаний в любви.

Это весьма удачная неделя в целом, но камнем преткновения для Львов может стать чрезмерная самоуверенность. Не стоит думать, что всё идет как по маслу. Всегда есть что-то, что может пойти не так, как было запланировано, так что астрологи рекомендуют поменять беспечность и ветреность на собранность. Порой всем нужно быть чуточку осмотрительнее.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года Дева

На этой неделе Девам стоит быть осторожнее в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье. Звезды будут достаточно негативными, поэтому некоторые важные дела могут срываться по неизвестным причинам. Короткие заговоры на успех помогут Девам остаться на плаву и не растерять свою удачу в эти опасные дни.

В период с 28 по 30 число Дев ожидает крайне благоприятный период. Астрологи рекомендуют запланировать все самые важные дела и встречи именно на это время, чтобы повысить шансы на успех. Информационные потоки станут более мощными, поэтому можно будет заняться обучением, поисками новых менторов и наставников.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года Весы

Неделя будет крайне спокойной для Весов. Это значит, что пришло время для духовных поисков, практик и размеренного отдыха. На работе стоит как можно меньше времени посвящать тем делам, которые на данный момент не актуальны. Желательно сфокусироваться на том, что уже нельзя откладывать в дальний ящик.

Астрологи советуют Весам пользоваться позитивными установками на каждый день. Они помогут настроиться на нужную волну и стать более успешными во всех сферах жизни, обрести уверенность в себе и не потерять ее в случае появления непредвиденных проблем. Весам стоит правильно расставить приоритеты согласно сложившейся ситуации в любви и делах.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года Скорпион

Для каждого из Знаков Зодиака астрологи выделяют по три секрета счастья. Скорпионам на стыке апреля и мая стоит следовать этим секретам, взяв их на вооружение с первых минут понедельника. Звезды и планеты советуют не двигаться вперед по инерции, а сознательно прокладывать свой собственный путь, основываясь на интуиции и чутье, жизненном опыте.

Выходные обещают быть очень яркими и насыщенными, как и вторник и среда. В эти дни Скорпионов ожидают приятные сюрпризы, большая удача в любовной сфере и повышенный запас сил. На этой неделе возможны судьбоносные встречи, которые принесут в жизнь представителей данного Знака больше эмоций, счастья и удачи.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года Стрелец

У Стрельцов на этой неделе ожидается рост удачи в сфере любви. Одиноким представителям Знака удастся существенно продвинуться в поисках второй половинки. Чтобы не разочароваться в выборе, стоит проверять любовную совместимость заранее. Всем, кто уже находится в отношениях, звезды помогут прийти к взаимопониманию и гармонии.

Для покупок эта неделя подходит плохо, поэтому лучше воздержаться от шопинга и ненужных трат. Также астрологи не советуют задерживаться на работе дольше обычного. Стоит посвящать себя только тем делам, которые наиболее важны в данный момент. Не помешает наличие запасного плана на случай, если все пойдет наперекосяк.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года Козерог

Эта неделя будет очень беспокойной, нервозной и во многом непредсказуемой. Наиболее сильно это отразится на бизнесе и работе, поэтому Козерогам астрологи советуют пользоваться заговорами от неприятностей. В любви тоже не все будет гладко: возможны неприятные разговоры, вспышки ревности и обиды. Не нужно стоять на своем до последнего.

Выходные станут для Козерогов глотком свежего воздуха. В субботу и воскресенье звезды и планеты окажутся в полной гармонии, поэтому люди этого Знака Зодиака смогут как следует отдохнуть. Спокойствие и размеренность 2 и 3 мая просто обязательны.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года Водолей

В конце недели звезды и планеты в значительной мере усилят харизму и обаяние Водолеев, поэтому им повезет в сфере любви. Также звезды в конце апреля и начале мая помогут людям этого Знака продемонстрировать миру свои самые главные достоинства, стать лучше во многих аспектах. Это будет неделя глобальных изменений, причем как внешних, так и внутренних.

Астрологи не советуют ждать чуда, потому что в таком случае оно может не произойти. Необходимо двигаться вперед, надеясь лишь на себя и ни на кого больше. Самодостаточность, сила воли и крепость духа помогут Водолеям пережить все невзгоды, а также нейтрализовать негативный настрой, стать удачливее. Пришло время действовать.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года Рыбы

Эта неделя будет достаточно нервной и нестабильной, поэтому усталость может дать о себе знать уже ко вторнику, а некоторым даже в понедельник придется больше отдыхать. Это негативно скажется на настроении и сне. Медитация для хорошего сна поможет забыть о невзгодах и очистить разум от негативных мыслей.

Астрологи настоятельно рекомендуют представителям этого Знака браться только за самые простые дела. Амбициозным Рыбам придется встретиться с мощным сопротивлением и проблемами, так что лучше направить свою энергию в то русло, которое можно считать основным. Желательно сфокусироваться на семейных делах и любви.