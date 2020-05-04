Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (04.05.- 10.05.2020)

Наступает идеальный период для того, чтобы очистить свою ауру и в значительной степени укрепить ее.

Гороскоп на неделю с 4 мая по 10 мая 2020 года Овен

На этой неделе из-за того, что звезды помогут нам копаться в себе и своих мыслях, у многих из нас могут всплывать наружу негативные программы. Особенно стоит выделить Овнов, которым необходимо будет избавиться от этих программ уже в понедельник. Для этого нужно просто осознать, что в жизни привлекает их больше всего, а что больше всего отталкивает.

Иными словами, настал тот самый момент, когда необходимо расставить приоритеты правильно. Одиноким Овнам лучше сначала разобраться с рабочими неурядицами. Всем, кто уже состоит в отношениях и стабилен в работе и делах, стоит обратить внимание на желания и мысли близких людей. Большой удачей будет, если на этой неделе удастся подольше побыть с ними вместе.

Гороскоп на неделю с 4 мая по 10 мая 2020 года Телец

Тельцов могут ожидать неурядицы на работе в конце рабочей недели. Также в этот период астрологи предвещают не очень приятную встречу. Если произойдет что-то не очень хорошее, пять техник очищения от негатива не дадут Тельцам впасть в депрессию и лишить себя удачи на долгий срок. Не стоит накручивать себя и много думать о чем-то плохом.

Особенно это касается первых двух дней недели, которые являются выходными для большинства из нас. Стоит посвятить их духовной работе, общению с близкими. Не нужно отдаляться от второй половинки, родных и близких. Наоборот, лучше собраться вместе и пообщаться. Звезды и планеты в эти дни будут довольно спокойными.

Гороскоп на неделю с 4 мая по 10 мая 2020 года Близнецы

Близнецам астрологи и эксперты советуют не принимать близко к сердцу всё, что будут говорить окружающие их люди. Правильнее всего будет абстрагироваться от представителей Знаков с негативной энергетикой. Но если среди них вторая половинка или лучшие друзья, то лучше постараться пропускать мимо ушей их критику или проявления скептицизма.

В целом эта неделя будет очень хорошо подходить для Близнецов, которые занимаются научной деятельностью. Также неделя может оказаться удачной для врачей и преподавателей. 7 и 8 мая большие трудности ждут представителей творческих профессий, потому что звездная энергия будет тяжелой и неблагоприятной. Начало недели лучше посвятить домашним делам.

Гороскоп на неделю с 4 мая по 10 мая 2020 года Рак

Любовная сфера жизни станет основной для Раков. Это касается всех людей данного Знака без исключения. Семейным Ракам стоит на время забыть о делах и работе. Нужно проявить внимание и ласку к любимому человеку, к детям, родным. Одиноким людям этого Знака может крупно повезти в поисках второй половинки. Полезными будут обряды на привлечение любви.

Астрологи отмечают, что с 4 по 10 число Раки могут повстречать на своем пути очень важных для них людей. Некоторые станут друзьями, а другие помогут преуспеть в делах и в бизнесе, дадут какой-то важный совет и скроются с поля зрения. Некоторые события эксперты советуют Ракам не пытаться анализировать, потому что многое может происходить без причин.

Гороскоп на неделю с 4 мая по 10 мая 2020 года Лев

У Львов наступает благоприятное время для духовных практик и поисков. Это очень важное время, в которое на первый взгляд ничего не будет происходить, но это не так. Самые важные изменения для Львов могут быть внутренними. Их ждет перестройка сознания, смена приоритетов. Для многих этот процесс будет протекать незаметно, но весьма интенсивно.

Очень полезными будут медитации на создание успешного будущего, особенно в конце недели. Звезды и планеты хотят, чтобы Львы думали о завтрашнем дне и не анализировали свое поведение, не занимались самокопаниями. Это прекрасный период для построения планов, начала новых дел, совершения важных покупок, а также для новых знакомств и безграничного оптимизма.

Гороскоп на неделю с 4 мая по 10 мая 2020 года Дева

В самом начале недели звезды и планеты будут находиться в не самом лучшем положении для Дев. Астрологи предсказывают появление неурядиц в семье и в отношениях для тех Дев, которые не смогут сдерживать эмоции. Желательно избегать критики в адрес близких людей, не предъявлять никому претензий и не отпускать колких шуток. Это может быть воспринято в штыки.

Если не удастся избежать ссор и скандалов, то можно воспользоваться обрядами на примирение и любовь. Девам стоит помнить, что даже шаткий и сомнительный мир лучше, чем война. Не нужно обрекать себя на страдания ради собственной гордости. Что касается работы, то астрологи советуют заняться простой монотонной работой.

Гороскоп на неделю с 4 мая по 10 мая 2020 года Весы

К сожалению, первые пару дней недели звезды и планеты будут находиться в не самом лучшем положении для Весов. В связи с этим астрологи советуют пользоваться позитивными аффирмациями на удачное начало недели. Они помогут Весам перестать фокусироваться на ненужных мыслях, которые тормозят развитие и делают этих людей более мнительными.

Весам понадобится больше оптимизма. Такое состояние будет магнитом для столь же ярких и позитивно настроенных людей. Благодаря этому будет проще разбираться с проблемами на работе и в делах, будет больше сил и желания двигаться вперед. Мотивация сейчас превыше всего, поэтому лучше не общаться с теми, кто тянет ко дну своими сомнениями.

Гороскоп на неделю с 4 мая по 10 мая 2020 года Скорпион

Финансовая сторона жизни станет самой важной для Скорпионов. Мощная энергетика звезд создаст отличные условия в первой половине недели для проведения сильного обряда на привлечение денег. Это очень позитивное время для планирования, решения организационных вопросов. Также астрологи отмечают, что повезет предусмотрительным Скорпионам.

Конец недели хорошо подойдет для отдыха и денежных трат. Звезды не против того, чтобы Скорпионы потратили часть денег на себя любимых, но лучше, чтобы они это делали через интернет. Что касается любви, то в этой сфере всё будет стабильно и без неприятных сюрпризов. Выходные лучше посвятить семье, любимому человеку, общению.

Гороскоп на неделю с 4 мая по 10 мая 2020 года Стрелец

Стрельцы относятся к людям с самым сильным характером. Даже в крайне непростых ситуациях они могут становиться победителями, хотя для этого и не было предпосылок. На этой неделе Стрельцам нужно просто быть собой, ни больше, ни меньше. Главное — не позволять ностальгическим мыслям управлять сознанием.

Мысли о прошлом будут крайне негативно сказываться на мотивации. Нужно смотреть вперед. И в любви, и в делах финансового плана Стрельцам очень повезет в этот период. Это будет время, идеально подходящее для планирования, а также для решительного движения к цели. Нужно отбросить страхи и не слушать мнение людей. Лучше уповать на интуицию.

Гороскоп на неделю с 4 мая по 10 мая 2020 года Козерог

Навязчивое мнение окружающих никак не поможет Козерогам продвинуться в делах и в любовной сфере. Желательно полагаться на свой жизненный опыт и предчувствие. На этой неделе очень действенным будет закон притяжения мыслей. Большинство оптимистичных мыслей будет визуализироваться и превращаться в реальные события.

Нужно отказаться от сентиментальности, чтобы не завершить дела на минорной ноте и не впасть в депрессивное состояние. Астрологи настоятельно советуют сфокусироваться на важных делах. В работе Козерогам подойдет осторожное поведение хищника, наблюдательного и умеющего выжидать удачный момент.

Гороскоп на неделю с 4 мая по 10 мая 2020 года Водолей

На этой неделе могут дать о себе знать блоки и барьеры в сознании. Ранее мы рассказывали, как от них можно избавиться в домашних условиях. Эта неделя прекрасно подходит для самоанализа, а также для уединения и интеллектуальной работы. Стоит избегать переутомления, излишней динамики. Лучше не отправляться в дальние поездки.

В делах и в любви Водолеям понадобится рациональный подход, хладнокровие. Также астрологи советуют следить за своими словами и действиями, чтобы не подмочить репутацию. Особенно внимательными к этому стоит быть Водолеям, которые занимают высокие должности или вынуждены проявлять лидерские качества, вести людей за собой.

Гороскоп на неделю с 4 мая по 10 мая 2020 года Рыбы

Звезды и планеты в этот период будут крайне непредсказуемыми и изменчивыми. Рыбам стоит быть внимательными и осторожными во всем. Существует три способа вернуть удачу в трудную минуту, когда кажется, что все идет крахом. Ими можно воспользоваться в период с 4 по 10 мая.

Начать неделю стоит с наведения порядка дома и на рабочем месте. Очень важно избавиться от хлама. Это поможет усилить энергетику и позволить позитивным волнам циркулировать по помещению без препятствий и помех. Астрологи советуют быть осторожнее в общении с незнакомыми людьми, а также чаще слушать свой внутренний голос.