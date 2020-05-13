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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 мая 2020 года
07:08 Сегодня Телеграф

Этот день тотальной честности, когда нельзя лгать даже во спасение: любой обман вернется бумерангом.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Овнов 

    Чрезмерный оптимизм, излишняя активность и рабочее рвение могут основательно испортить вам жизнь. Поэтому в течение всего дня время от времени приговаривайте себе: тише едешь - дальше будешь. Постарайтесь также никому ничего не обещать и никого напрасно не обнадеживать.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Тельцов 

    Ожидается довольно спокойный и приятный во всех отношениях день. Если, конечно, сами не станете искать себе на голову приключений. Постарайтесь не цепляться по мелочам к любимому человеку и ничем не выказывайте своего недовольства. Больше отдыхайте и проводите время на свежем воздухе.

  • 3

    Близнецы (29 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Близнецов 

    Не стоит проявлять упорства в делах, которые объективно вам не под силу. Пощадите себя и не допускайте физического переутомления. А вот в делах амурных день запомнится как один из самых счастливых. Не отказывайте себе в развлечениях, встречах со старыми друзьями и романтических поездках.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Раков

    Судьбоносных перемен не ожидается. Так что не требуйте от себя слишком много и не пытайтесь форсировать решение всех накопившихся бытовых и профессиональных вопросов. К тому же пришло удачное время для крупных покупок, приятных дружеских посиделок и веселых развлечений.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Львов   

    Бросайте все силы на устройство профессиональных дел. Складываются неплохие условия для продвижения в карьере с одновременным повышением материального благосостояния. Не исключены также романтические знакомства или приятные сюрпризы от любимых людей. Не следует брать кредиты и давать деньги в долг.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Дев  

    Не позволяйте себе лениться. Есть все предпосылки для того, что неопределенность, в которой вы пребывали в последнее время, окончательно уйдет из вашей жизни, все прояснится и станет на свои места. Но полагаться можно только на себя, как в рабочих, так и в личных делах.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Весов 

    Постарайтесь не спорить с судьбой и не пропускать мимо ушей ее подсказки. Безоговорочно доверьтесь ходу событий, соглашайтесь на все предложения, не отказывайтесь от встреч с друзьями, знакомьтесь с интересными людьми. Сейчас есть все шансы ухватить удачу за хвост.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Скорпионов 

    Складываются хорошие условия для обсуждения вопросов делового характера. Собираясь на важные встречи и переговоры, тщательно продумывайте свой гардероб и генеральную линию поведения, чтобы произвести должное впечатление на партнеров и коллег. Избегайте конфликтов, жарких споров и дискуссий, воздержитесь от заключения пари.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Стрельцов 

  • 10

    На подходе не очень приятные события на любовном фронте и профессиональном поприще. Не принимайте близко к сердцу. Лучше займитесь чем-нибудь интересным и приносящим удовольствие. Для успешного урегулирования спорных вопросов проявите максимальную гибкость и уступчивость.

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Козерогов

    Для развития бурной деятельности время малоподходящее. Во всех делах занимайте нейтральную позицию и держитесь золотой середины. Зато в любви ситуация выглядит просто превосходно. Возможны новые знакомства и увлечения.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Водолеев

    Вам не стоит никому доказывать свою правоту словесными аргументами. Только поступки и реальные действия покажут вашим партнерам истинное положение вещей. Имейте в виду, что негативные эмоции могут заглушить голос разума, а это чревато ошибками.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Рыб

    Неуверенность в себе может помешать в поиске решений насущных задач. Но ни в коем случае не пасуйте перед препятствиями. Складываются благоприятные условия для завязывания новых деловых связей. А вот в личной жизни возможны сложности. Чтобы не усугубить ситуацию, не выясняйте отношений.

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