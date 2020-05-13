Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 13 мая 2020 для Овнов Чрезмерный оптимизм, излишняя активность и рабочее рвение могут основательно испортить вам жизнь. Поэтому в течение всего дня время от времени приговаривайте себе: тише едешь - дальше будешь. Постарайтесь также никому ничего не обещать и никого напрасно не обнадеживать.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 13 мая 2020 для Тельцов Ожидается довольно спокойный и приятный во всех отношениях день. Если, конечно, сами не станете искать себе на голову приключений. Постарайтесь не цепляться по мелочам к любимому человеку и ничем не выказывайте своего недовольства. Больше отдыхайте и проводите время на свежем воздухе.

3 Близнецы (29 мая – 20 июня) Гороскоп на 13 мая 2020 для Близнецов Не стоит проявлять упорства в делах, которые объективно вам не под силу. Пощадите себя и не допускайте физического переутомления. А вот в делах амурных день запомнится как один из самых счастливых. Не отказывайте себе в развлечениях, встречах со старыми друзьями и романтических поездках.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 13 мая 2020 для Раков Судьбоносных перемен не ожидается. Так что не требуйте от себя слишком много и не пытайтесь форсировать решение всех накопившихся бытовых и профессиональных вопросов. К тому же пришло удачное время для крупных покупок, приятных дружеских посиделок и веселых развлечений.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 13 мая 2020 для Львов Бросайте все силы на устройство профессиональных дел. Складываются неплохие условия для продвижения в карьере с одновременным повышением материального благосостояния. Не исключены также романтические знакомства или приятные сюрпризы от любимых людей. Не следует брать кредиты и давать деньги в долг.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 13 мая 2020 для Дев Не позволяйте себе лениться. Есть все предпосылки для того, что неопределенность, в которой вы пребывали в последнее время, окончательно уйдет из вашей жизни, все прояснится и станет на свои места. Но полагаться можно только на себя, как в рабочих, так и в личных делах.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 13 мая 2020 для Весов Постарайтесь не спорить с судьбой и не пропускать мимо ушей ее подсказки. Безоговорочно доверьтесь ходу событий, соглашайтесь на все предложения, не отказывайтесь от встреч с друзьями, знакомьтесь с интересными людьми. Сейчас есть все шансы ухватить удачу за хвост.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 13 мая 2020 для Скорпионов Складываются хорошие условия для обсуждения вопросов делового характера. Собираясь на важные встречи и переговоры, тщательно продумывайте свой гардероб и генеральную линию поведения, чтобы произвести должное впечатление на партнеров и коллег. Избегайте конфликтов, жарких споров и дискуссий, воздержитесь от заключения пари.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 13 мая 2020 для Стрельцов

10 На подходе не очень приятные события на любовном фронте и профессиональном поприще. Не принимайте близко к сердцу. Лучше займитесь чем-нибудь интересным и приносящим удовольствие. Для успешного урегулирования спорных вопросов проявите максимальную гибкость и уступчивость. Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 13 мая 2020 для Козерогов Для развития бурной деятельности время малоподходящее. Во всех делах занимайте нейтральную позицию и держитесь золотой середины. Зато в любви ситуация выглядит просто превосходно. Возможны новые знакомства и увлечения.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 13 мая 2020 для Водолеев Вам не стоит никому доказывать свою правоту словесными аргументами. Только поступки и реальные действия покажут вашим партнерам истинное положение вещей. Имейте в виду, что негативные эмоции могут заглушить голос разума, а это чревато ошибками.