Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 22 мая 2020 для Овнов Возможно, на данном этапе придется чужие интересы поставить выше своих. Особого оптимизма это вряд ли добавит, но нужно смотреть в будущее. Очень скоро положение изменится, и вам все вернется сторицей. Это касается и любовных дел. Придется проявить немало заботы и внимания по отношению к партнеру.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 22 мая 2020 для Тельцов Сейчас идет время, когда вы практически в любой области можете быть на коне. На данный день наметьте наиболее важные дела, переговоры и встречи. В любовной сфере также не ожидается никаких разочарований, даже наоборот, судьба может порадовать приятными сюрпризами.

3 Близнецы (29 мая – 20 июня) Гороскоп на 22 мая 2020 для Близнецов

4 Много забот и проблем ляжет на ваши плечи, и справитесь с ними вы не слишком скоро. Любым способом избегайте выяснения отношений с коллегами. Лучше промолчать, чем вступить в спор и испортить себе и окружающим людям настроение. Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 22 мая 2020 для Раков Придется покрутиться, чтобы получить то, о чем мечтаете. Но затраченные время и силы полностью себя окупят, когда увидите плоды своих деяний. А они смогут заметно укрепить веру в себя. На любовном фронте все замечательно, если не будете эгоистичны по отношению к своему партнеру.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 22 мая 2020 для Львов Чем меньше сейчас вы будете проявлять инициативу, тем лучше. Есть опасность оказаться необъективными в общении с людьми и в деловых переговорах. И даже если ваши намерения самые благие, итог может быть не слишком радужным. Сначала хорошенько подумайте, а уж потом действуйте.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 22 мая 2020 для Дев Если не хотите потерпеть фиаско на профессиональном поприще, не предпринимайте необдуманных шагов. Данный день не располагает к активным действиям, а также к началу новых дел, не стройте грандиозных планов. Зато в личных отношениях все должно обстоять значительно лучше.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 22 мая 2020 для Весов

8 День благоприятен для деловых встреч, переговоров, подписания бумаг. На работе не стоит форсировать события. Нужно продолжать начатые дела. При любой возможности используйте время для отдыха. Не помешает более тщательный контроль над расходами. Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 22 мая 2020 для Скорпионов Не будьте легкомысленными по отношению к близким людям. Вы можете своим поведением или словом обидеть их, причем даже не осознав этого. Неплохие перспективы могут возникнуть в профессиональной деятельности, но не хватайтесь за несколько дел одновременно. В долг постарайтесь не давать и не брать.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 22 мая 2020 для Стрельцов

10 Не стоит ограничивать себя в желаниях. Любимый человек полностью поддержит вас. У вас ожидаются встречи со старыми друзьями, от которых вы получите заряд бодрости. В профессиональной области не должно произойти никаких серьезных перемен. Все будет идти своим чередом. Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 22 мая 2020 для Козерогов Не обижайте своих близких невниманием к их проблемам и просьбам. С осторожностью отнеситесь к новым деловым партнерам. Не следует верить, если вам обещают золотые горы и заманчивые перспективы. Если в отношениях с любимым человеком что-либо не устраивает, не спешите делать скоропалительные выводы.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 22 мая 2020 для Водолеев Вам сейчас предстоит совершить немало дел и принять много ответственных решений. Но нельзя сказать, что все это вы будете делать через силу. Добившись успеха, принимайтесь за следующую задачу. И таким образом, медленно, но верно вы будете продвигаться к намеченной цели. Только не принимайте участия в конфликтах.