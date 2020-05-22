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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 мая 2020 года
07:20 Сегодня Телеграф

Гороскоп на пятницу, 22 мая 2020 года, прогнозирует для многих представителей знака завершения дел и приятные знакомства

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Овнов 

    Возможно, на данном этапе придется чужие интересы поставить выше своих. Особого оптимизма это вряд ли добавит, но нужно смотреть в будущее. Очень скоро положение изменится, и вам все вернется сторицей. Это касается и любовных дел. Придется проявить немало заботы и внимания по отношению к партнеру.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Тельцов 

    Сейчас идет время, когда вы практически в любой области можете быть на коне. На данный день наметьте наиболее важные дела, переговоры и встречи. В любовной сфере также не ожидается никаких разочарований, даже наоборот, судьба может порадовать приятными сюрпризами.

  • 3

    Близнецы (29 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Близнецов 

  • 4

    Много забот и проблем ляжет на ваши плечи, и справитесь с ними вы не слишком скоро. Любым способом избегайте выяснения отношений с коллегами. Лучше промолчать, чем вступить в спор и испортить себе и окружающим людям настроение.

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Раков

    Придется покрутиться, чтобы получить то, о чем мечтаете. Но затраченные время и силы полностью себя окупят, когда увидите плоды своих деяний. А они смогут заметно укрепить веру в себя. На любовном фронте все замечательно, если не будете эгоистичны по отношению к своему партнеру.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Львов   

    Чем меньше сейчас вы будете проявлять инициативу, тем лучше. Есть опасность оказаться необъективными в общении с людьми и в деловых переговорах. И даже если ваши намерения самые благие, итог может быть не слишком радужным. Сначала хорошенько подумайте, а уж потом действуйте.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Дев  

    Если не хотите потерпеть фиаско на профессиональном поприще, не предпринимайте необдуманных шагов. Данный день не располагает к активным действиям, а также к началу новых дел, не стройте грандиозных планов. Зато в личных отношениях все должно обстоять значительно лучше.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Весов 

  • 8

    День благоприятен для деловых встреч, переговоров, подписания бумаг. На работе не стоит форсировать события. Нужно продолжать начатые дела. При любой возможности используйте время для отдыха. Не помешает более тщательный контроль над расходами.

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Скорпионов 

    Не будьте легкомысленными по отношению к близким людям. Вы можете своим поведением или словом обидеть их, причем даже не осознав этого. Неплохие перспективы могут возникнуть в профессиональной деятельности, но не хватайтесь за несколько дел одновременно. В долг постарайтесь не давать и не брать.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Стрельцов 

  • 10

    Не стоит ограничивать себя в желаниях. Любимый человек полностью поддержит вас. У вас ожидаются встречи со старыми друзьями, от которых вы получите заряд бодрости. В профессиональной области не должно произойти никаких серьезных перемен. Все будет идти своим чередом.

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Козерогов

    Не обижайте своих близких невниманием к их проблемам и просьбам. С осторожностью отнеситесь к новым деловым партнерам. Не следует верить, если вам обещают золотые горы и заманчивые перспективы. Если в отношениях с любимым человеком что-либо не устраивает, не спешите делать скоропалительные выводы.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Водолеев

    Вам сейчас предстоит совершить немало дел и принять много ответственных решений. Но нельзя сказать, что все это вы будете делать через силу. Добившись успеха, принимайтесь за следующую задачу. И таким образом, медленно, но верно вы будете продвигаться к намеченной цели. Только не принимайте участия в конфликтах.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 22 мая 2020 для Рыб

    У вас появятся новые знакомые. Но постарайтесь исключить всякую корысть из ваших взаимоотношений с людьми. На этот день можете планировать деловые встречи, переговоры, подписание бумаг. Удачными будут походы по магазинам, так что стоит побаловать себя и своих близких покупками.

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