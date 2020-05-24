Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 25 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 25 мая 2020 для Овнов Этот день может пройти в постоянной смене настроения и ролей. Ситуация будет требовать хитрости, нестандартности, а также скрытности. Если вы вовлечены в сомнительные игры, звезды советуют приготовиться к двойственной обстановке и неожиданным поворотам судьбы.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 25 мая 2020 для Тельцов Многим завтра непросто будет вести ежедневные дела в рамках ограничений: могут подвести нервы, появятся претензии к себе или общее недовольство ситуацией. Лучше всего переключить внимание на освоение нового: активная деятельность поможет усмирить хаос событий и направить их в нужное русло.

3 Близнецы (225 мая – 20 июня) Гороскоп на 25 мая 2020 для Близнецов Завтра многие преуспеют благодаря своим талантам, обаятельности, хорошему вкусу, творческому мышлению. Приветствуются занятия танцами, спортом, модой, дизайном или искусством. Для полной гармонии потребуется партнер или близкий друг.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 25 мая 2020 для Раков В этот день будет легко определить, кто вам надежный друг, а с кем уже давно не по пути. Не стоит тратить время на случайных людей и токсичные привязки - тем более что судьба подарит того, кто действительно заслуживает доверия.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 25 мая 2020 для Львов День может начаться с неприятности или кризиса. Однако события будут развиваться довольно неоднозначно: то, что нервировало, может обернуться преимуществом, и наоборот. В сложной стрессовой ситуации будет нелегко сориентироваться, но на помощь придет интуиция или влиятельный друг.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 25 мая 2020 для Дев День начнется с выполнения рутинных задач, которые могут сильно утомить. Может присутствовать ощущение, что дела продвигаются медленно, однако если включить внимательность, удастся разглядеть новые возможности и получить неожиданную помощь.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 25 мая 2020 для Весов Эти сутки добавят внеплановых забот. Вероятна корректировка или отмена планов, проблемы с деньгами, срочной помощью, здоровьем, семьей. Справиться с форс-мажорными обстоятельствами поможет стрессоустойчивость и дружеская поддержка. Правда, устранить проблему полностью сегодня вряд ли удастся.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 25 мая 2020 для Скорпионов Завтра звезды приглашают к решению нестандартной ситуации. При этом вариантов будет несколько, а какой именно выбрать, решать вам. Астрологи предупреждают, что день подпитывает интерес к параллельным романам, обману, тайным играм. При желании можно справиться с неординарной проблемой, самостоятельно или с помощью близких.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 25 мая 2020 для Стрельцов Благополучие близких, внутренний баланс, личностный рост - чтобы достичь успеха, в расписании дня стоит уделить внимание каждой из перечисленных сфер. Отдых тоже может быть плодотворным, главное, не забывать получать удовольствие от всего, чем занимаетесь.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 25 мая 2020 для Козерогов В этот день многие могут оказаться на распутье, стать заложником обстоятельств или собственного выбора. Некоторые ситуации будут забавными, но в серьезных делах легкомыслие чревато проблемами. Лучше избегать начинаний: они могут привести к цепи сомнительных приключений.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 25 мая 2020 для Водолеев Это будет спокойный день, но рабочие проблемы и прочие бытовые вопросы пока лучше отложить и посвятить время заботе о себе. Отличный результат принесут лечебные и профилактические процедуры: завтра будет проще избавиться от вредной привычки, начать оздоровительную программу или работу с психологом.