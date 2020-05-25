Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 24 мая: коронавирус, демонстрация на Майдане и меморандум по "зеленой" энергетике
Итоги дня 24 мая: коронавирус, демонстрация на Майдане и меморандум по "зеленой" энергетике
От коронавируса в мире выздоровели более 2,1 миллиона человек
От коронавируса в мире выздоровели более 2,1 миллиона человек
Бенитес хочет вернуться в Ньюкасл
Бенитес хочет вернуться в Ньюкасл
День Епифана: приметы и обряды на 25 мая
День Епифана: приметы и обряды на 25 мая

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 мая 2020 года
07:48 Сегодня Телеграф

Плавный и гармоничный день, время милосердия, терпения и духовного преображения. Практические усилия не дадут особых результатов.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 25 мая 2020 для Овнов 

    На данный период лучше всего планировать дела, которые вызывают у вас явный интерес и желание добиться успеха. В противном случае вы будете без лишних эмоций выполнять работу и не получать от этого никакого удовольствия. Хотя успехи в личной жизни могут добавить вам настроения и повысить работоспособность.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 25 мая 2020 для Тельцов 

    Если что-то в профессиональной деятельности вас не устраивает, то данный день - не самое удачное время для того, чтобы все поменять. Перед тем как что-либо предпринимать, следует обдумать свои действия, а возможно, посоветоваться с людьми, которые могут оказаться полезными как словом, так и делом.

  • 3

    Близнецы (224 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 25 мая 2020 для Близнецов 

    В этот день вы можете себя чувствовать несколько разбитыми, из-за этого снизится ваша работоспособность. Хотя данное время благоприятно для начала новых дел, а также деловых контактов. Поэтому есть смысл себя пересилить и заняться тем, что представляется действительно важным. Зато в отношениях с любимым человеком никакие неприятности вам не грозят.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 25 мая 2020 для Раков

    Успех в этот день будет сопутствовать вам практически во всех начинаниях. Однако не позволяйте себе срывать свое плохое настроение на окружающих. Этим вы можете оттолкнуть от себя людей и вызвать их нежелание идти вам навстречу. Постарайтесь не хвататься за все сразу, а доводить начатое дело до конца.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 25 мая 2020 для Львов   

    Постарайтесь распланировать день таким образом, чтобы на него приходилось как можно меньше встреч и мероприятий, которые вызывают у вас негативные эмоции. Любые возникающие вопросы решайте миром, а не на повышенных тонах. Для новых знакомств и увлечений сейчас не самое удачное время.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 25 мая 2020 для Дев  

    Вы будете обладать большой силой и при желании сможете свернуть любые горы. Вопрос только в том, чтобы свою силу применить по назначению и получить максимальный результат. А для этого придется приложить немало ума, проявить хитрость и изворотливость. Если у вас возникнут интересные идеи, то не спешите ими делиться с окружающими.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 25 мая 2020 для Весов 

    Этот день пройдет без особых эмоциональных всплесков, если, конечно, вы не создадите их искусственно. Но хоть на работе и настанет некоторое затишье, все же расслабляться не стоит. В скором времени на вас может обрушиться шквал дел, поэтому сейчас лучше всего расквитаться с делами, которые имеются в «долгом ящике».

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 25 мая 2020 для Скорпионов 

    Про этот день нельзя сказать ничего плохого. Во многих областях вашей деятельности будет гореть зеленый свет, вы останетесь довольными собой и результатами своего труда. В личном плане - никаких разочарований, вы будете чувствовать твердую почву под ногами.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 25 мая 2020 для Стрельцов 

    Будьте готовы к трудностям, которые могут возникнуть на вашем профессиональном пути. Не рассчитывайте на то, что кто-нибудь вам поможет. Наоборот, те, кто с вами работают, могут стать путами, связывающими вас по рукам и ногам. Но это не значит, что нужно отказаться от борьбы. В любви сейчас избегайте проявлений ревности.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 25 мая 2020 для Козерогов

    Сейчас вы будете полны энтузиазма и стремления достичь вершин. Единственным препятствием на вашем пути могут оказаться палки в колесах, вставляемые начальством. Постарайтесь не обращать внимания, ищите выход из создавшегося положения. У вас это должно получиться.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 25 мая 2020 для Водолеев

    День достаточно спокойный. Занимайтесь тем что у вас хорошо получается. Хороший период для обсуждения долгосрочных планов, серьезных разговоров о будущем. Сейчас стоит вспомнить о старых связях. Они могут оказаться полезными для продвижения по карьерной лестнице. Но напоминать о себе нужно тактично.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 25 мая 2020 для Рыб

    День пролетит в повседневных хлопотах. Постарайтесь сделать свой рабочий график более плотным, так как в скором времени у вас до многого, особенно оставленного на потом, просто руки не дойдут. Также сейчас удачное время для создания или укрепления любовных отношений. Подарите близкому человеку свою заботу, и он обязательно ответит вам тем же.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.05.- 31.05.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (25.05. - 31.05.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (25.05. - 31.05.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, 25 мая, Гороскоп на 25 мая, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
03 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
04 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
05 Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
На Донбассе боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы
В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы
Сегодня в Украине открываются детсады: что нужно знать родителям
Ослабления карантина: в Украине открываются детсады
Рецепт дня: Рагу с курицей, овощами и грибами
Рецепт дня: Рагу с курицей, овощами и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь