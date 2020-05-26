Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 25 мая: ВНО 2020 и открытие детсадов в Украине
Итоги дня 25 мая: ВНО 2020 и открытие детсадов в Украине
Глава Минздрава: Почти тысяча больниц в Украине недофинансированы
Глава Минздрава: Почти тысяча больниц в Украине недофинансированы
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
День Лукерьи-комарницы: приметы и обряды на 26 мая
День Лукерьи-комарницы: приметы и обряды на 26 мая

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 мая 2020 года
07:18 Сегодня Телеграф

Активный, творческий день, связанный с переменами, победой, триумфом, с силой и движением.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 26 мая 2020 для Овнов 

    Постарайтесь сохранять спокойствие и не лезть на рожон. В любовных делах могут возникнуть различного рода неприятности или даже конфликты. Но если не хотите разрушить существующие связи, то воздержитесь от выяснения отношений. Направьте свою энергию на пользу делу.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 26 мая 2020 для Тельцов 

    Этот период можно назвать необременительным. Вам в руки будут даны козыри, и придется распорядиться ими по собственному усмотрению. Но постарайтесь сейчас не поддаваться лени и не впадать в спячку, так как, проявляя активность, сможете добиться хороших результатов. Если вы еще не встретили человека, с которым хотели бы связать свою жизнь, то не все потеряно.

  • 3

    Близнецы (224 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 26 мая 2020 для Близнецов 

    Успех будет сопутствовать тем, кто проявит активность в достижении своих целей. Те же, кто предпочитает «спокойствие, только спокойствие - вполне могут расслабиться. Правда, и побед при этом никаких не будет. В общем и целом данный период не предвещает никаких разочарований и неудач.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 26 мая 2020 для Раков

    Многое само будет плыть вам в руки, и останется только брать то, что окажется наиболее перспективным. Возможно, именно сейчас у вас появится шанс улучшить материальное положение. В любом случае, вы останетесь вполне довольны тем, как все складывается.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 26 мая 2020 для Львов   

    Сейчас можно браться за новые дела, пусть даже они на первый взгляд покажутся совершенно невыполнимыми. Для любовных дел идет благоприятный период. Поэтому, если хотите завязать новые отношения или улучшить уже существующие, то берите инициативу в собственные руки.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 26 мая 2020 для Дев  

    В профессиональных делах постарайтесь не брать на себя излишней инициативы. Вы можете наткнуться на непонимание и неодобрение. Но в то же время не отказывайте в помощи, если вас об этом попросят. Удачное время для новых знакомств.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 26 мая 2020 для Весов 

    День пройдет достаточно спокойно, не принося серьезных волнений и хлопот. Нужно запланировать определенное количество дел, но при этом оставить время и для отдыха. Не бойтесь единолично принимать ответственные решения, но и не оставляйте без внимания советы опытных специалистов. Много положительных эмоций принесут встречи с друзьями и близкими людьми.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 26 мая 2020 для Скорпионов 

    Если вы задумали осуществить важные дела, то постарайтесь обойтись без посторонней помощи или возьмите ответственность в принятии решений на себя. Прислушиваясь к мнению советчиков, вы начнете допускать ошибки. Зато в сердечных делах могут быть приятные сюрпризы, и даже кардинальные перемены в лучшую сторону.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 26 мая 2020 для Стрельцов 

    Сейчас вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите их употреблять в дело. Лучше всего дождитесь, когда вам дадут конкретное задание и объяснят, как с ним нужно справиться. А если вы сами начнете проявлять инициативу, то ваши начинания могут пресечь на корню, несмотря на то, что вы окажетесь, абсолютно правы.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 26 мая 2020 для Козерогов

    Есть вероятность не рассчитать свои силы и возможности. В связи с этим вы выберете неправильную линию поведения и манеру разговора. Лучше наблюдайте и анализируйте происходящее. При общении с собеседником не отклоняйте его точку зрения как заведомо ошибочную.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 26 мая 2020 для Водолеев

    Нужно проявить максимум дипломатии и тактичности по отношению к окружающим. Если вам нужна помощь, то не просите об этом, а дождитесь более подходящего момента. Он скоро наступит. Не теряйте шанс расширить свое дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами перспективы. День будет гармоничным для всего, что касается любви.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 26 мая 2020 для Рыб

    В этот день все будет идти по накатанной дорожке. Проблемы могут возникнуть из-за торопливости, несогласованности действий внутри коллектива, собственных чрезмерных амбиций. Расставляйте приоритеты и делайте все по порядку.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.05.- 31.05.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (25.05. - 31.05.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (25.05. - 31.05.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 26 мая, 26 мая, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
02 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
03 Вместо второй волны: ВОЗ прогнозирует резкий пик COVID-19
04 COVID-19: в Минздраве рассказали, при каких условиях Украина сможет избежать второй волны
05 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: Бразилия обогнала США по суточной смертности
Коронавирус: Бразилия обогнала США по суточной смертности
Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест
Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест
На Донбассе боевики 16 раз открывали огонь
На Донбассе боевики 16 раз открывали огонь
Рецепт дня: Закусочные слойки с сыром и шампиньонами
Рецепт дня: Закусочные слойки с сыром и шампиньонами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь