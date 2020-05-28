Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смягчение карантина: УЗ с 1 июня частично запустит пригородные электрички
Смягчение карантина: УЗ с 1 июня частично запустит пригородные электрички
ГПСУ: в полночь откроются 66 пунктов пропуска на украинской границе
ГПСУ: в полночь откроются 66 пунктов пропуска на украинской границе
АПЛ возобновится матчем Манчестер Сити - Арсенал
АПЛ возобновится матчем Манчестер Сити - Арсенал
Охота продолжается: Принц Гарри и Меган Маркл пожаловались на атаки дронов
Принц Гарри и Меган Маркл пожаловались на атаки дронов

Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 29 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 29 мая 2020 года
18:40 Сегодня Телеграф

Все начинания лучше планировать на вторую половину дня. Вызовут особый интерес нюансы из области фармацевтики и химии. Может наметиться визит в аптеку, к врачу.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 29 мая 2020 для Овнов 

    Завтра благоприятно любыми доступными способами очищать и облегчать свою жизнь: избавляться от всего отжившего, старого, лишнего, возвращать долги (и кармические в том числе). Динамика дня такова: обнажатся глубинные проблемы, а значит, они станут доступны для проработки.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 29 мая 2020 для Тельцов 

    Атмосфера дня напряженная, с неожиданными всплесками и спадами. Многим внезапно захочется острых ощущений, но астрологи советуют быть осторожнее с желаниями. Уравновесить внутреннее состояние поможет работа и бытовая рутина - завтра это именно те занятия, которые добавят легкости.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 29 мая 2020 для Близнецов 

    Астрологи советуют завтра свести на нет общение с "тяжелыми" людьми - это чревато сомнениями в себе и ощущением собственной несостоятельности. Если ситуация совсем безнадежная, помните: иногда ради собственного благополучия в отношениях необходимо поставить точку.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 29 мая 2020 для Раков

    Звезды советуют плыть по течению, а не против него. Опасны "бразильские страсти", куда лучше запастись терпением, так как в этот день не все будет происходить так, как этого хочется. Не стоит ни в чем препятствовать другим, затрагивать больные темы и выставлять напоказ свои успехи.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 29 мая 2020 для Львов   

    В первой половине дня возможны выгодные стратегические решения, ценные приобретения, удачные знакомства. Поэтому до вечера стоит уладить все финансовые и рабочие вопросы, особенно если проблема критична и имеет давнюю историю. В конце дня можно полностью посвятить себя общению и отдыху.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 29 мая 2020 для Дев  

    Это будет суетливый день, когда многие рискуют что-то не успеть, где-то опоздать, что-то напутать. Астрологи советуют не бояться просить о помощи близких, а также не забывать о самоорганизации и самодисциплине. Ближе к вечеру захочется максимального отдыха ,чтобы восстановить силы.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 29 мая 2020 для Весов 

    Астрологи рекомендуют оставить старые проблемы и переживания и заняться чем-то более полезным и позитивным. Удачный день, чтобы совершить то, что давно планировалось, но никак не удавалось. Реализация давних целей - билет в новую жизнь.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 29 мая 2020 для Скорпионов 

    День поможет вести взаимно приятное общение, поддержать дружеские и романтические связи, улучшить "климат" в семье. Астрологи предупреждают о возможной вспышке симпатии к бывшим партнерам и старым привязкам. Но не стоит обольщаться: вероятны интриги и воспоминания о сложных сюжетах прошлого.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 29 мая 2020 для Стрельцов 

    Завтра важно ценить атмосферу свободы и оптимизма. Не стоит портить ее возвратом к неприятным воспоминаниям о прошлом, намеренно создавать почву для беспокойства или ссоры. Лучше под любым предлогом укреплять взаимопонимание и внутреннюю гармонию.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 29 мая 2020 для Козерогов

    Эти сутки лучше занять пассивными действиями: внимательным наблюдением и неспешными делами. Внутри многих будет происходить мощная энергетическая перезагрузка, поэтому не стоит мешать переходу к новой реальности. В первую очередь, важно понять направление - и только потом включаться в процесс.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 29 мая 2020 для Водолеев

    Формирование будущего идет через поиск новый идей и составления предварительных планов. Астрологи советуют "разместить" свои желания в конкретном времени: распределить по календарю список дел, составить программу достижения цели. Записанные желания частично осуществятся.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 мая 2020 для Рыб

    Энергетика дня ощутимо изменится. Это будет сигнал, призывающий к активным действиям. Конкретные цели будут решаться успешно, если не хвататься за все сразу и избегать перфекционизма. Вечер стоит посвятить романтическому общению - это лучший способ восстановить энергетику и силы.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.05.- 31.05.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (25.05. - 31.05.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (25.05. - 31.05.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на завтра, Гороскоп на 29 мая, 29 мая, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 "Я как из клетки вырвалась": Тоня Матвиенко рассказала, почему развелась с первым мужем
03 Молитвы на Вознесение Господне 28 мая
04 В Украине резко возросло число больных COVID-19 за минувшие сутки
05 Итоги дня 27 мая: новые правила прописки в Украине и условия учебного года 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: в Мариуполе уже более 100 случаев заражения
COVID-19: в Мариуполе уже более 100 случаев заражения
Смягчение ограничений: в Николаеве откроют ресурсные центры и спортивные заведения
Смягчение ограничений: в Николаеве откроют спортивные заведения
НБУ прогнозирует пик безработицы в Украине на второй квартал
НБУ прогнозирует пик безработицы в Украине на второй квартал
Звезда фильма &quot;Заражение&quot; переболела коронавирусом: что известно
Звезда фильма "Заражение" переболела коронавирусом: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь