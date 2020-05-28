Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 29 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 29 мая 2020 для Овнов Завтра благоприятно любыми доступными способами очищать и облегчать свою жизнь: избавляться от всего отжившего, старого, лишнего, возвращать долги (и кармические в том числе). Динамика дня такова: обнажатся глубинные проблемы, а значит, они станут доступны для проработки.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 29 мая 2020 для Тельцов Атмосфера дня напряженная, с неожиданными всплесками и спадами. Многим внезапно захочется острых ощущений, но астрологи советуют быть осторожнее с желаниями. Уравновесить внутреннее состояние поможет работа и бытовая рутина - завтра это именно те занятия, которые добавят легкости.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 29 мая 2020 для Близнецов Астрологи советуют завтра свести на нет общение с "тяжелыми" людьми - это чревато сомнениями в себе и ощущением собственной несостоятельности. Если ситуация совсем безнадежная, помните: иногда ради собственного благополучия в отношениях необходимо поставить точку.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 29 мая 2020 для Раков Звезды советуют плыть по течению, а не против него. Опасны "бразильские страсти", куда лучше запастись терпением, так как в этот день не все будет происходить так, как этого хочется. Не стоит ни в чем препятствовать другим, затрагивать больные темы и выставлять напоказ свои успехи.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 29 мая 2020 для Львов В первой половине дня возможны выгодные стратегические решения, ценные приобретения, удачные знакомства. Поэтому до вечера стоит уладить все финансовые и рабочие вопросы, особенно если проблема критична и имеет давнюю историю. В конце дня можно полностью посвятить себя общению и отдыху.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 29 мая 2020 для Дев Это будет суетливый день, когда многие рискуют что-то не успеть, где-то опоздать, что-то напутать. Астрологи советуют не бояться просить о помощи близких, а также не забывать о самоорганизации и самодисциплине. Ближе к вечеру захочется максимального отдыха ,чтобы восстановить силы.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 29 мая 2020 для Весов Астрологи рекомендуют оставить старые проблемы и переживания и заняться чем-то более полезным и позитивным. Удачный день, чтобы совершить то, что давно планировалось, но никак не удавалось. Реализация давних целей - билет в новую жизнь.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 29 мая 2020 для Скорпионов День поможет вести взаимно приятное общение, поддержать дружеские и романтические связи, улучшить "климат" в семье. Астрологи предупреждают о возможной вспышке симпатии к бывшим партнерам и старым привязкам. Но не стоит обольщаться: вероятны интриги и воспоминания о сложных сюжетах прошлого.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 29 мая 2020 для Стрельцов Завтра важно ценить атмосферу свободы и оптимизма. Не стоит портить ее возвратом к неприятным воспоминаниям о прошлом, намеренно создавать почву для беспокойства или ссоры. Лучше под любым предлогом укреплять взаимопонимание и внутреннюю гармонию.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 29 мая 2020 для Козерогов Эти сутки лучше занять пассивными действиями: внимательным наблюдением и неспешными делами. Внутри многих будет происходить мощная энергетическая перезагрузка, поэтому не стоит мешать переходу к новой реальности. В первую очередь, важно понять направление - и только потом включаться в процесс.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 29 мая 2020 для Водолеев Формирование будущего идет через поиск новый идей и составления предварительных планов. Астрологи советуют "разместить" свои желания в конкретном времени: распределить по календарю список дел, составить программу достижения цели. Записанные желания частично осуществятся.