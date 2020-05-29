Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 29 мая 2020 для Овнов Благоприятный день для решения важных вопросов. Становится ясно, как нужно действовать, чтобы достичь давно поставленных целей. Если вам потребуется помощь, вы непременно ее получите. Не исключено, что вас поддержат малознакомые люди или те, от кого вы не ожидали ничего подобного. Впрочем, проверенные союзники тоже будут на вашей стороне, да и близкие не преподнесут неприятных сюрпризов. Возможны денежные поступления, удачные покупки и выгодные сделки; деловое чутье будет острым. Не исключены предложения о работе.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 29 мая 2020 для Тельцов Серьезные проблемы вряд ли возникнут, а вот мелкие трудности и неприятные происшествия не исключены. Особенно много их будет в первой половине дня, когда придется заниматься не только своими, но и чужими делами. Но постепенно влияние позитивных тенденций усиливается, наступает время успехов и побед. Во второй половине дня можно договариваться о сотрудничестве, начинать работу над совместными проектами. Радует гармония в личных отношениях. Вы прекрасно ладите с близкими, они понимают вас с полуслова. Стоит обсудить общие планы на будущее - всем станет ясно, как лучше действовать.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 29 мая 2020 для Близнецов Можно многому научиться, пообщаться с людьми, которые готовы поделиться знаниями и опытом. Не исключены знакомства, которые положат начало ярким и необычным отношениям. Вы влюбляетесь молниеносно, можете совершенно потерять голову, но глупостей все же не наделаете. Благодаря острой интуиции вы не ошибаетесь в людях, быстро понимаете, с кем вам будет хорошо. В работе вероятны задержки, некоторые дела не удастся завершить в срок. Однако особенно переживать по этому поводу не стоит, поскольку возможность наверстать упущенное вскоре обязательно появится.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 29 мая 2020 для Раков Сегодня можно добиться лишь скромных успехов в работе. Но вы все равно довольны, потому что не рассчитывали даже на них. Становится ясно, как нужно взяться за решение задач, которые раньше ставили вас в тупик. Возможны небольшие, но очень своевременные денежные поступления. Не исключены предложения о долгосрочном сотрудничестве, благодаря которому перед вами откроются новые перспективы. Могут беспокоить отношения с близкими: понять друг друга становится труднее, чем обычно, к тому же вам часто напоминают о каких-то давних ошибках и промахах.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 29 мая 2020 для Львов Напряженный день. Вам нужно завоевать расположение суровых и требовательных людей; только после этого можно рассчитывать на успех. Старайтесь не смешивать деловые и личные отношения, не поддаваться на провокации. С близкими поладить проще, чем с коллегами и деловыми партнерами, но и они могут предъявлять претензии. Избежать конфликтов вам поможет чувство юмора. Неплохо складываются поездки, даже если вы не знали о них заранее и собираться в дорогу пришлось в спешке. Вдали от дома возможны необычные встречи, некоторые Львы найдут новых друзей.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 29 мая 2020 для Дев Вряд ли день будет легким. Но шансы добиться успеха у вас все же есть. Утром для этого требуются находчивость, изворотливость, даже хитрость. Лучше скрывать свои намерения, держаться подальше от тех, кто хочет все знать. Прежде, чем делиться с кем-то своими идеями, подумайте, не лучше ли будет сначала все как следует обдумать или даже сделать первые шаги к реализации задуманного. Позже, напротив, приходит время действовать открыто, искать помощников и союзников, общаться с единомышленниками. Изменятся к лучшему отношения с близкими: старые разногласия останутся в прошлом, а причин для новых не возникнет.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 29 мая 2020 для Весов Напряженный день. Вы хотите делать то, что считаете нужным, не соглашаетесь на компромиссы, никому не позволяете на вас давить. Стремление к независимости во всем понятно. Однако чрезмерная жесткость мешает вам сохранять хорошие отношения с близкими: страдают от вашей непреклонности. Проявите больше гибкости и уступчивости, многое станет проще. Вечером возможны денежные поступления и выгодные сделки, приятные сюрпризы и подарки. Это хорошее время для домашних дел: они не кажутся скучными и утомительными, даются гораздо легче, чем обычно.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 29 мая 2020 для Скорпионов Держите себя в руках. Самообладание сегодня необходимо для успеха. Все пойдет наперекосяк, если вы дадите волю эмоциям. Избегайте фамильярности, не нарушайте традиций и правил этикета; это может быть скучно, зато позволит избежать многих неприятностей. Привычные, давно проверенные методы часто оказываются самыми эффективными, именно им и стоит отдать предпочтение. Воздержитесь от любых двусмысленных высказываний, с шутками тоже стоит быть осторожнее: они не всем кажутся смешными. Дома порой возникают проблемы, справиться с ними помогают близкие.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 29 мая 2020 для Стрельцов Удачна первая половина дня. Можно добиться успехов в работе, решить финансовые вопросы и личные проблемы. Многое будет даваться легче, чем обычно. У некоторых Стрельцов появляются очень интересные идеи. Приступать к их реализации можно немедленно - вряд ли что-то помешает быстро достичь отличного результата. Чем дальше, тем больше усилий приходится прикладывать для достижения желаемого. Вечер - время строить долгосрочные планы. Вы правильно оцениваете свои силы, понимаете, на кого можно рассчитывать, а на кого нет.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 29 мая 2020 для Козерогов Вряд ли удастся совершенно избежать трудностей. Лучше не предпринимать ничего важного, если вы не уверены в успехе на все на сто. Люди, на помощь и поддержку которых вы могли бы рассчитывать, слишком заняты своими делами, так что действовать нужно самостоятельно. Вторая половина дня подходит для общения с близкими, решения семейных проблем. Можно о многом поговорить, обсудить вопросы, которые в последнее время не давали покоя. Важна осторожность в финансовых делах. Старайтесь избегать лишних расходов, не делать крупных покупок под влиянием момента.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 29 мая 2020 для Водолеев Благоприятный день. Звезды на вашей стороне, благодаря их поддержке можно добиться успеха в любых делах. Возможны приятные сюрпризы, денежные поступления, а также деловые предложения, которые вам понравятся. Там, где дело касается работы, вы можете полностью полагаться на интуицию: она не подводит ни в мелочах, ни в серьезных вопросах. Порадуют встречи со старыми друзьями. Возможны знакомства, которые получат приятное романтическое продолжение, если вы этого захотите и проявите инициативу. Не исключено, что напомнят о себе люди, с которыми вы много времени проводили раньше.