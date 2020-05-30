Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 30 мая 2020 для Овнов Сохраняйте самообладание, и у вас будет шанс добиться успеха во многих делах. Не поддавайтесь на провокации и никому не позволяйте втянуть вас в конфликт. Любые решения стоит принимать самостоятельно. Это становится особенно важным, когда речь идет о работе и бизнесе. Тут лучше полагаться на собственный опыт и здравый смысл, чем прислушиваться к советам. Возможны неожиданные предложения и приглашения. Не исключено, что вами заинтересуются люди, внимание которых прежде не удавалось привлечь. Это неплохой день для начала деловых, дружеских или романтических отношений. В любом случае важно не торопить события, дать им развиваться своим чередом.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 30 мая 2020 для Тельцов Не лучший день для коммерческой деятельности и решения финансовых вопросов. Есть опасность что-то упустить из виду, совершить ошибку, которая приведет к потерям. Зато там, где дело не касается денег, вы поступаете верно, выбираете правильный путь к цели. Многим Тельцам удастся определиться с планами на будущее и найти людей, которые помогут воплотить задуманное в жизнь. День подходит для учебы и творческой деятельности. Можно пробовать что-то новое, наверняка будет интересно, вы получите массу позитивных эмоций. Деловые встречи могут проходить не слишком удачно, а вот общение с друзьями, любимым человеком и другими близкими людьми наверняка порадует.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 30 мая 2020 для Близнецов Вас ждет беспокойный день. Помните, что рассчитывать на чью-то поддержку сегодня будет большой ошибкой. Даже люди, которые прежде обещали в любой момент прийти вам на помощь, сейчас вряд ли смогут это сделать. Не исключены задержки в делах, некоторым Близнецам придется отложить встречи, которых они ждали с нетерпением. Можно заниматься домашними делами, решать бытовые вопросы, покупать мебель и бытовую технику. День подходит и для того, чтобы планировать ремонт, готовиться к переезду. Возможны неожиданные известия от дальних родственников.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 30 мая 2020 для Раков Благоприятный день для общения. Хорошо проходят как запланированные встречи, так и совершенно неожиданные. Вам не нужно особенно стараться, чтобы произвести хорошее впечатление: достаточно вести себя естественно. Будет шанс познакомиться с людьми, которые разделяют вашу точку зрения на многие вещи. Сначала они станут вам надежными союзниками, а со временем - хорошими друзьями. Можно заниматься оформлением документов, посещать государственные организации. Будет шанс получить какую-то важную информацию, которая позволит вам избежать лишних расходов.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 30 мая 2020 для Львов Спокойный благоприятный день. Кардинальных перемен к лучшему он не обещает, как и грандиозного прорыва в делах. Но будет шанс заняться чем-то интересным, пообщаться с необычными людьми, по-новому взглянуть на новые вещи. Некоторые Львы смогут, наконец, определиться со своими желаниями и планами на будущее. Другие представители знака получат предложения, от которых не захотят отказываться. Вам легко находить общий язык с окружающими, ладить и со старыми знакомыми, и с теми, кого вы видите впервые. Не исключены романтические увлечения.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 30 мая 2020 для Дев

7 День не особенно простой и приятный, но все же не безнадежно плохой. Будьте настойчивы - сейчас это необходимо, чтобы достичь успеха в самых разных делах. Даже то, что прежде давалось легко, сегодня может потребовать усилий. Но это не повод отказываться от задуманного или откладывать реализацию идей на потом. Если вы готовы потрудиться, то сможете добиться даже большего, чем ожидали. Часто проблемы возникают не по вашей вине, являются следствием чужих промахов и необдуманных поступков. Вам же приходится брать на себя ответственность, исправлять ошибки, допущенные другими. Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 30 мая 2020 для Весов Легкий день, который преподнесет приятные сюрпризы. Грандиозными победами он едва ли ознаменуется, но в целом пройдет неплохо. Удастся решить проблемы, беспокоившие вас в последнее время, а вот новые задачи могут поставить в тупик. Не спешите. Нужно время, чтобы во всем разобраться. Чуть позже вы поймете, как нужно действовать. Будет возможность сделать удачные покупки, заключить сделки, которые принесут прибыль, хоть и скромную. Могут неплохо складываться поездки, особенно если вы отправитесь в дорогу вместе с членами семьи.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 30 мая 2020 для Скорпионов Благоприятным будет начало дня. В это время вам во многом везет, удается справиться с делами, которые недавно казались почти безнадежными. Не исключены денежные поступления. Некоторые Скорпионы найдут способ значительно увеличить свои доходы. Дел и забот будет много, но вы успеете все, что запланировали, и вряд ли почувствуете усталость. Вторая половина дня будет более сложной. В это время вам придется общаться с людьми, отношения с которыми в последнее время не ладились. Открытого конфликта удастся избежать, но разговоры вряд ли будут приятными.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 30 мая 2020 для Стрельцов Начало дня трудновато. Что-то может не ладиться, мелкие происшествия и недоразумения будут выбивать вас из колеи. Хочется определенности и порядка, но рассчитывать не приходится ни на то, ни на другое. Часто не хватает информации для того, чтобы принять взвешенное решение; остается только полагаться на интуицию. Со временем ситуация меняется к лучшему. Вторая половина дня подходит для того, чтобы браться за новые дела или начинать учебу. Не исключен прогресс в делах, которым вы в последнее время отдавали много сил.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 30 мая 2020 для Козерогов В начале дня лучше не принимать важных решений. В это время вам трудно будет правильно оценить ситуацию, отделить факты от предположений и фантазий. Но влияние негативных тенденций не продлится долго, уже через несколько часов ситуация изменится к лучшему, наступит более благоприятный и многообещающий период. Во второй половине дня вы успеете сделать многое. Интуиция подскажет, за что стоит браться в первую очередь. Не исключено, что удастся реализовать какие-то старые идеи, добиться того, о чем вы давно мечтали.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 30 мая 2020 для Водолеев Удачный день. Вы решительно беретесь за многие дела, даже самые сложные, и правильно делаете - шансы достичь успеха высоки. Не исключено, что помогут старые знакомые, причем сделают это по собственной инициативе; вам не придется обращаться с просьбами. Это подходящий день для того, чтобы восстановить какие-то старые связи, как деловые, так и личные. Можно делать покупки, в том числе крупные. Особенно хорошо день подходит для приобретения вещей для дома: от бытовой техники до декоративных предметов интерьера. Вероятны неожиданные визиты. Вы будете рады гостям.