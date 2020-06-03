Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 4 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 19 апреля) Гороскоп на 4 июня 2020 для Овнов Накануне лунного затмения планеты предупреждают женщин-Овнов о возможном скором завершении романтичного увлечения. Мужчинам-Овнам предстоит выбирать между приятным и необходимым. Правильно сделанный выбор принесет перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 4 июня 2020 для Тельцов Перед лунным затмением в семейных отношениях следует сдерживать страсти, иначе ситуация может выйти из-под контроля — разразится крупная ссора, которая ни к чему хорошему не приведет. Не забывайте, что в критических ситуациях алкоголь – плохой помощник. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся их преодолеть, то все будет способствовать вашему успеху, в семье воцарится мир и полное взаимопонимание.

3 Близнецы (21 мая - 20 июня) Гороскоп на 4 июня 2020 для Близнецов Сдерживайте свои эмоции, иначе они вам будут основной помехой в принятии верных решений. В некоторых конфликтах вы будете принимать вину на себя. Не отчаивайтесь, не все так плохо, вскоре ситуация исправится, но пока коллеги и руководство будут замечать все ваши промахи, не обращая внимание на все плюсы и положительные черты вашего характера. Не обсуждайте с друзьями и близкими ваши проблемы и не пытайтесь их решить самостоятельно — все равно из этого ничего хорошего не получится, лучше отложить все до наступления более благоприятного времени.

4 Рак (24 июня - 22 июля) Гороскоп на 4 июня 2020 для Раков Трудностей не возникнет, если вы не будете брать на себя слишком много. Помните, что проблемами можно поделиться с окружающими, а среди ваших знакомых достаточно людей, готовых в любой момент прийти на помощь. Заключать договоры и подписывать контракты можно лишь в том случае, если содержание документов тщательно изучено и проанализировано, а также одобрено людьми, чьему мнению вы доверяете. Отношения с близкими будут складываться гармонично, если вы проявите уступчивость, позволите другим проявлять инициативу. Попытки во что бы то ни стало настоять на своем не приведут ни к чему хорошему.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 4 июня 2020 для Львов Судьба посылает вам испытания. Недоброжелательное отношение к вам начальства или сотрудников может основательно испортить настроение или привести к нервному срыву. Неприятное известие внесет путаницу в личные отношения или повлечет непредвиденные расходы. Неблагоприятный день для любого дела. Не исключено простудное заболевание.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 4 июня 2020 для Дев В начале дня будьте максимально осторожны, не доверяйте непроверенным людям, вас завтра легко можно ввести в заблуждение. Новые дела не стоит начинать — это не лучшее время для планирования и начала новых проектов. Также окажите помощь близкому человеку, попавшему в беду, для вас это воздастся многократно в будущем. Возникшие финансовые проблемы будут недолгими, поэтому не отчаивайтесь, скоро вы найдете хороший способ, как можно их преодолеть.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 4 июня 2020 для Весов Этот день может внести сумятицу в мысли и поступки - всему виной затмение Луны. Вам помогут трезвый взгляд на вещи и творческий подход к решению любой проблемы. Близкие люди не будут сомневаться в вашей правоте и окажут вам поддержку.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 4 июня 2020 для Скорпионов В этот день велика вероятность семейной ссоры, трудноразрешимые противоречия. Нужно постараться аккуратно распутать этот клубок, не порвав ни единой ниточки. Личная жизнь не может долго оставаться такой. За днями испытаний снова будет много счастливых дней. Обратите особое внимание на своих детей, их успехи, здоровье, интересы.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 4 июня 2020 для Стрельцов Чем меньше воли вы даете эмоциям, тем лучше проходит этот день. Для многих Стрельцов он будет связан с искушениями, которым крайне трудно и в то же время необходимо сопротивляться. Звезды испытывают вас на прочность, так покажите им, на что вы способны! В семье царят мир и взаимопонимание. Вы готовы на многое, чтобы создать для близких комфортную атмосферу, и они отвечают вам тем же. Вечер хорошо подходит для романтических свиданий и прогулок. Не исключены приятные сюрпризы и подарки, в том числе – очень дорогие.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 4 июня 2020 для Козерогов Ваши профессиональные нагрузки завтра будут велики, появятся новые заботы и обязанности, но не всегда эти труды будут щедро оплачиваться. Используйте свое время правильно и эффективно, у вас все обязательно получится. Любую поступающую информацию обязательно проверяйте, иначе вас могут легко ввести в заблуждение. В личных отношениях вас ждет успех, используйте день для приятного общения с любимыми.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 4 июня 2020 для Водолеев Избегайте излишнего переутомления, дайте своему организму несколько часов для полноценного отдыха, иначе ваше переутомление может стать причиной головных болей и ночной бессонницы. Все дела, кроме важных, поручите выполнить кому-то другому. Завтра можно запланировать все важные встречи на середину недели, когда сложится для вас наиболее благоприятное время. Вечернее время можете посвятить новым знакомствам.