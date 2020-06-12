Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 13 июня 2020 для Овнов Благоприятный день, связанный с преодолением сомнений, получением и переработкой информации. Будьте готовы и к не совсем благосклонному отношению к вам начальства или сотрудников. Не исключены козни недоброжелателя. Неприятное известие внесет путаницу в дела, поездка окажется безрезультатной.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 13 июня 2020 для Тельцов Ваше материальное положение остается неясным. Чаша весов может отклониться в любую сторону. Возможны непредвиденные расходы, но скорее всего вы получите неожиданную прибыль. Постарайтесь не рисковать. Не доверяйте первому впечатлению - оно будет ошибочным. Держитесь естественно, прислушиваясь к интуиции, - и у вас все получится.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 13 июня 2020 для Близнецов Благоприятное время для коммерческих сделок, покупок, рискованных предприятий. Женщин-Близнецов ждет интересная встреча. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Мужчинам-Близнецам предстоят домашние хлопоты. Вероятно, напомнят о себе долги или нерешенные проблемы последних дней.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 13 июня 2020 для Раков Этот день особенный вы можете смело рассчитывать на удачу. Судьба может преподнести вам сюрприз, и ваша жизнь изменится к лучшему. Будьте уверенны в себе, и смело соглашайтесь на выгодные предложения.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 13 июня 2020 для Львов Мужчинам-Львам общение с прекрасным полом поможет восстановить уверенность в своих силах, избавиться от накопившихся отрицательных эмоций. Берегитесь - звезды предупреждают о возможном скором разрыве ваших отношений с партнершей. Женщинам-Львам звезды сулят перемены, которые увеличат шансы на успех или повысят материальное благосостояние.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 13 июня 2020 для Дев Пассивный день. Первая его половина не располагает к активной деятельности. Многим Девам придется смириться с некоторым снижением рабочих темпов. В любом деле бывают взлеты и падения, подъемы и спады. Рекомендуется переосмыслить сделанную работу и навести порядок в документах.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 13 июня 2020 для Весов Возрастут духовные, творческие и сексуальные возможности Весов. Появится возможность переосмыслить прошлый опыт и создать удачные планы на будущее. В любви и в делах доверяйте первому впечатлению - оно будет самым правильным.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 13 июня 2020 для Скорпионов Благоприятны творчество, поездки, созидательная деятельность, например ремонт или строительство. Для мужчин-Скорпионов вероятны новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Женщинам-Скорпионам звезды не рекомендуют идти навстречу новым любовным приключениям - вероятны ложные обещания, разочарования или болезнь.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 13 июня 2020 для Стрельцов Вероятно, вас ожидает скорое повышение по службе. Однако не беритесь за те дела, в которых вы не компетентны, избегайте экспериментов, действуйте только проверенными способами. В противном случае вы рискуете попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта. У мужчин-Стрельцов легкомыслие и ветреность повлекут за собой неприятности: возникнет выбор между романтическим увлечением и домашними обязанностями.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 13 июня 2020 для Козерогов В этот день весьма вероятны ностальгические настроения: возникновение сильного желания встретиться со старыми, друзьями и знакомыми, возобновить прерванные отношения. Не исключено, что мысли многих Козерогов будут витать в облаках, а желания - подталкивать к опрометчивым поступкам. Следите за приметами и правильно их растолковывайте. Отложенная поездка во сне или наяву - надежда обернется разочарованием.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 13 июня 2020 для Водолеев Благоприятный день. Звезды расположены, к вам с благосклонностью. Под особым покровительством находятся люди, занимающиеся творчеством и воспитанием. Щедро делитесь с окружающими душевным теплом. Ваше присутствие в обществе будет действовать на людей успокаивающе. Благоприятный день для решения семейных проблем. Завтра к вам вернутся давно забытые чувства. В семье будет царить нежность и любовь.