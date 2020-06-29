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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июня 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июня 2020 года
Обновлено 07:12 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Сегодня звезды гороскопа обещают подарить вам удивительное ощущение эмоциональной легкости.
  • 1

    Овен (21 марта - 20 апреля)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Овнов 

    Этот день подходит для расширения круга знакомств. Вы можете получить интересное деловое предложение. В отношениях с любимым человеком особых перемен не ожидается. Уделите больше внимания домашним делам. Можно совершать крупные покупки.

  • 2

    Телец (21 апреля - 21 мая)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Тельцов 

    В профессиональной деятельности могут возникнуть непредвиденные сложности. Занимайтесь делами, которые не требуют серьезных усилий. Проявите терпение. Не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать. Поддержкой в любой ситуации послужит внимание и забота со стороны любимого человека.

  • 3

    Близнецы (22 мая - 21 июня)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Близнецов 

    В работе проявляйте терпение и тщательность. Не перекладывайте свои обязанности на других людей и не совершайте поступков, которые могут доставить неприятности окружающим. Возможны проблемы с техникой, связью. Больше внимания уделяйте любимым людям. Иначе возможно возникновение обид и конфликтов.

  • 4

    Рак (22 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Раков

    В деловом плане очень результативный день. Заводите полезные связи, расширяйте поле своей деятельности. Возможно, кто-то будет нуждаться в вашей помощи. И если есть такая возможность, то не откажите в просьбе. Но при этом не идите на поводу у эмоций - вашей добротой могут воспользоваться не слишком порядочные люди.

  • 5

    Лев (23 июля - 23 августа)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Львов   

    Этот период подходит для активных действий. Беритесь за решение любых проблем. Удастся добиться хороших результатов, как в профессиональном, так и в личном плане. Запланируйте дела, которые требуют уединения и отсутствия внешних помех. Именно они пойдут как по маслу. Общества случайных знакомых лучше избегать.

  • 6

    Дева (24 августа - 23 сентября)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Дев  

    Вы можете проявить излишнее упрямство и несговорчивость. Но такое поведение понравится не всем, и вы столкнетесь с открытым противодействием. Зато этот день может преподнести приятные сюрпризы в любовном отношении.

  • 7

    Весы (24 сентября - 23 октября)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Весов 

    Этот день благоприятен для новых знакомств, встреч со старыми друзьями и общения с коллегами. Старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя излишними проблемами. Позаботьтесь о своем здоровье, почаще бывайте на свежем воздухе.

  • 8

    Скорпион (24 октября - 22 ноября)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Скорпионов 

    Сейчас нельзя идти на компромиссы со своей совестью. Постарайтесь уходить от споров и выяснения отношений. Общение с близкими людьми зарядит вас позитивной энергией.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Стрельцов 

    В данный период вы можете столкнуться с препятствиями. Конфликты будут происходить на пустом месте. Обращайтесь за помощью к друзьям и коллегам. Избегайте новых знакомств с лицами противоположного пола.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 20 января)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Козерогов

    Займитесь построением планов на ближайшее будущее. Не стоит рисковать тем, что представляет для вас ценность. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации. Все может оказаться сложнее, чем вы думаете.

  • 11

    Водолей (21 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Водолеев

    В данный период нужно проявить активность. Перспективными будут переговоры. Не пренебрегайте полученной информацией. Возможны неожиданные встречи, возобновление отношений. День благоприятен для наведения порядка во всех делах, где ощущается напряжение. Не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами и брать деньги в долг. Следует позаботиться о здоровье.

  • 12

    Рыбы (19 февраля - 20 марта)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Рыб

    В этот день любую работу нужно выполнять не спеша, а главное, качественно. Если у вас возникнут претензии к сотрудникам или руководству, не торопитесь говорить об этом вслух. Общение с новыми знакомыми окажется приятным и продуктивным.

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Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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