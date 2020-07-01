Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 2 июля 2020 для Овнов Сосредоточьтесь на том, в чем хотите добиться успеха. Все остальное придется отложить на потом. Может быть обидно отказываться от развлечения и запланированных встреч с друзьями, но на них у вас, скорее всего, просто не будет времени. Вы хорошо справляетесь с решением сложных задач, в том числе совершенно новых. Опыт, полученный сегодня, пригодится вам позже. Нужна осторожность в решении финансовых вопросов. Сейчас вы склонны к расточительности, легко тратите деньги, не задумываясь о том, что позже они могут для чего-то потребоваться.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 2 июля 2020 для Тельцов Сейчас не время витать в облаках и мечтать о несбыточном. Сосредоточьтесь на решении практических задач: именно с ними вы справляетесь лучше всего. Даже скромные победы поднимают настроение, что уж говорить о больших успехах, которые вы одержите в середине дня. Это время также порадует хорошими новостями. Возможны небольшие разногласия с друзьями, семейные споры. Вы не допустите серьезного конфликта, но совершенно избежать напряженных моментов вряд ли удастся. Чаще обычного вспоминаются старые обиды, причем всегда некстати.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 2 июля 2020 для Близнецов Подходящий день для того, чтобы изменить к лучшему отношения с близкими. Вы готовы проявить снисходительность к чужим слабостям, простить старые обиды. Окружающие охотно идут навстречу. Можно спокойно обсудить вопросы, важные для всех, договориться о совместных действиях. В конце дня вероятны небольшие денежные поступления. Они позволят сделать удачные покупки. Это время хорошо подходит для размышлений о будущем. Можно обсудить планы с теми, на чью помощь вы рассчитываете. Старые знакомые дают отличные советы, к которым стоит прислушаться.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 2 июля 2020 для Раков На пути могут возникнуть преграды, но вы обязательно найдете способ преодолеть их. Вашей изобретательности можно позавидовать. Кажется, нет такой проблемы, с которой вы не смогли бы справиться. Но решительные действия отнимают много сил. Уже к середине дня вы почувствуете, что нужно сделать паузу. На вечер лучше не планировать ничего особенно утомительного. Желательно ограничить контакты, потому что общение с малознакомыми людьми будет скорее раздражать, чем радовать. А вот близкие найдут способ поддержать вас.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 2 июля 2020 для Львов Интересный и плодотворный день. Вы сможете найти достойное применение своим талантам, вовремя проявите инициативу, поделитесь хорошими идеями с теми, кто способен их оценить. Шансы достичь успеха выше там, где вы можете воплощать в жизнь собственные замыслы, а не делать то, что говорят другие. Вечером представится возможность пообщаться с дорогим вам человеком. Удастся спокойно, без суеты и напряжения, обсудить вопросы, важные для вас обоих, понять, как стоит действовать, чтобы достичь общих целей. Львы, в последнее время беспокоившиеся о будущем, настроятся на оптимистический лад.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 2 июля 2020 для Дев День не лишен трудностей, но они вас не напугают. Жизненный опыт поможет найти выход из сложной ситуации. Вы не только со своими проблемами быстро справитесь, но и другим поможете. Вероятны встречи со старыми знакомыми. От них можно ждать интересных предложений. Многих представителей знака порадуют новости, касающиеся их профессиональной деятельности. Семейные отношения могут складываться более напряженно, чем обычно. У близких появляются претензии, не всегда вы выслушиваете их спокойно. Однако серьезного конфликта все же удастся избежать.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 2 июля 2020 для Весов День хорошо подходит для общения и разговоров на самые разные темы. Многим Весам он обещает интересные встречи и необычные знакомства. Вы легко находите общий язык с окружающими, понимаете, чего они хотят и ждут как от вас, так и от жизни в целом. Легко будет подружиться с теми, кто вам симпатичен. Не исключено и начало романтической истории. Стоит отложить решение финансовых вопросов, поскольку тут легко ошибиться. Вы склонны переценивать свои возможности и брать на себя слишком много. Нежелательно делать покупки в кредит.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 2 июля 2020 для Скорпионов Удачна первая половина дня, поэтому важные дела лучше не откладывать. Это время подходит и для самостоятельной работы, и для участия в совместных проектах. Удачными будут деловые поездки. Позже наступит более сложный период. Не исключены проблемы в деловой сфере, многочисленные задержки, которые помешают вовремя довести начатое до конца. Окружающие часто понимают вас неправильно, обижаются из-за пустяков. Вы стараетесь со всеми сохранить хорошие отношения, но порой все же говорите то, что совсем не нравится другим. Осторожнее с шутками: они не всегда так хороши, как вам кажется.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 2 июля 2020 для Стрельцов Действовать нужно быстро. День может сложиться очень удачно, но только в том случае, если вы не станете лениться и надеяться на то, что кто-то все сделает за вас. На работе часто возникают проблемы именно из-за того, что вы слишком многого ждете от союзников, полагаетесь на них больше, чем этого требует ситуация. Можно решить старые проблемы, исправить ошибки, наладить отношения с людьми, с которыми вы были в ссоре. Очень полезно проявлять инициативу в романтических отношениях; ее обязательно оценят.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 2 июля 2020 для Козерогов Очень хорошо этот день подходит для деловых переговоров. Ваши аргументы так убедительны, что ни у кого не найдется возражений. Можно добиться самых выгодных условий сотрудничества или получить заманчивые предложения. А вот найти общий язык с близкими трудно. Выясняется, что они ждут от вас очень многого, а в случае каких-то разногласий не собираются идти на уступки. Вас это огорчит. Вероятны успехи там, где требуется творческий подход, умение собирать и анализировать информацию, делать собственные выводы.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 2 июля 2020 для Водолеев Лучше всего сегодня заниматься тем, что вам действительно нравится. Можно даже бездельничать, если вы получаете от этого удовольствие. Если забыть о делах нельзя, займитесь самыми интересными из них и подумайте, кому можно поручить все остальные. Нежелательно отправляться в далекие деловые поездки. Вы сильно устанете, а результатов добьетесь лишь очень скромных. Возможны небольшие разногласия с близкими. Часто причиной споров становятся сущие пустяки, на которые вы в другое время не обратили бы внимания.