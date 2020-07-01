Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 июля 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Овнов
Сосредоточьтесь на том, в чем хотите добиться успеха. Все остальное придется отложить на потом. Может быть обидно отказываться от развлечения и запланированных встреч с друзьями, но на них у вас, скорее всего, просто не будет времени. Вы хорошо справляетесь с решением сложных задач, в том числе совершенно новых. Опыт, полученный сегодня, пригодится вам позже. Нужна осторожность в решении финансовых вопросов. Сейчас вы склонны к расточительности, легко тратите деньги, не задумываясь о том, что позже они могут для чего-то потребоваться.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Тельцов
Сейчас не время витать в облаках и мечтать о несбыточном. Сосредоточьтесь на решении практических задач: именно с ними вы справляетесь лучше всего. Даже скромные победы поднимают настроение, что уж говорить о больших успехах, которые вы одержите в середине дня. Это время также порадует хорошими новостями. Возможны небольшие разногласия с друзьями, семейные споры. Вы не допустите серьезного конфликта, но совершенно избежать напряженных моментов вряд ли удастся. Чаще обычного вспоминаются старые обиды, причем всегда некстати.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Близнецов
Подходящий день для того, чтобы изменить к лучшему отношения с близкими. Вы готовы проявить снисходительность к чужим слабостям, простить старые обиды. Окружающие охотно идут навстречу. Можно спокойно обсудить вопросы, важные для всех, договориться о совместных действиях. В конце дня вероятны небольшие денежные поступления. Они позволят сделать удачные покупки. Это время хорошо подходит для размышлений о будущем. Можно обсудить планы с теми, на чью помощь вы рассчитываете. Старые знакомые дают отличные советы, к которым стоит прислушаться.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Раков
На пути могут возникнуть преграды, но вы обязательно найдете способ преодолеть их. Вашей изобретательности можно позавидовать. Кажется, нет такой проблемы, с которой вы не смогли бы справиться. Но решительные действия отнимают много сил. Уже к середине дня вы почувствуете, что нужно сделать паузу. На вечер лучше не планировать ничего особенно утомительного. Желательно ограничить контакты, потому что общение с малознакомыми людьми будет скорее раздражать, чем радовать. А вот близкие найдут способ поддержать вас.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Львов
Интересный и плодотворный день. Вы сможете найти достойное применение своим талантам, вовремя проявите инициативу, поделитесь хорошими идеями с теми, кто способен их оценить. Шансы достичь успеха выше там, где вы можете воплощать в жизнь собственные замыслы, а не делать то, что говорят другие. Вечером представится возможность пообщаться с дорогим вам человеком. Удастся спокойно, без суеты и напряжения, обсудить вопросы, важные для вас обоих, понять, как стоит действовать, чтобы достичь общих целей. Львы, в последнее время беспокоившиеся о будущем, настроятся на оптимистический лад.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Дев
День не лишен трудностей, но они вас не напугают. Жизненный опыт поможет найти выход из сложной ситуации. Вы не только со своими проблемами быстро справитесь, но и другим поможете. Вероятны встречи со старыми знакомыми. От них можно ждать интересных предложений. Многих представителей знака порадуют новости, касающиеся их профессиональной деятельности. Семейные отношения могут складываться более напряженно, чем обычно. У близких появляются претензии, не всегда вы выслушиваете их спокойно. Однако серьезного конфликта все же удастся избежать.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Весов
День хорошо подходит для общения и разговоров на самые разные темы. Многим Весам он обещает интересные встречи и необычные знакомства. Вы легко находите общий язык с окружающими, понимаете, чего они хотят и ждут как от вас, так и от жизни в целом. Легко будет подружиться с теми, кто вам симпатичен. Не исключено и начало романтической истории. Стоит отложить решение финансовых вопросов, поскольку тут легко ошибиться. Вы склонны переценивать свои возможности и брать на себя слишком много. Нежелательно делать покупки в кредит.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Скорпионов
Удачна первая половина дня, поэтому важные дела лучше не откладывать. Это время подходит и для самостоятельной работы, и для участия в совместных проектах. Удачными будут деловые поездки. Позже наступит более сложный период. Не исключены проблемы в деловой сфере, многочисленные задержки, которые помешают вовремя довести начатое до конца. Окружающие часто понимают вас неправильно, обижаются из-за пустяков. Вы стараетесь со всеми сохранить хорошие отношения, но порой все же говорите то, что совсем не нравится другим. Осторожнее с шутками: они не всегда так хороши, как вам кажется.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Стрельцов
Действовать нужно быстро. День может сложиться очень удачно, но только в том случае, если вы не станете лениться и надеяться на то, что кто-то все сделает за вас. На работе часто возникают проблемы именно из-за того, что вы слишком многого ждете от союзников, полагаетесь на них больше, чем этого требует ситуация. Можно решить старые проблемы, исправить ошибки, наладить отношения с людьми, с которыми вы были в ссоре. Очень полезно проявлять инициативу в романтических отношениях; ее обязательно оценят.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Козерогов
Очень хорошо этот день подходит для деловых переговоров. Ваши аргументы так убедительны, что ни у кого не найдется возражений. Можно добиться самых выгодных условий сотрудничества или получить заманчивые предложения. А вот найти общий язык с близкими трудно. Выясняется, что они ждут от вас очень многого, а в случае каких-то разногласий не собираются идти на уступки. Вас это огорчит. Вероятны успехи там, где требуется творческий подход, умение собирать и анализировать информацию, делать собственные выводы.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Водолеев
Лучше всего сегодня заниматься тем, что вам действительно нравится. Можно даже бездельничать, если вы получаете от этого удовольствие. Если забыть о делах нельзя, займитесь самыми интересными из них и подумайте, кому можно поручить все остальные. Нежелательно отправляться в далекие деловые поездки. Вы сильно устанете, а результатов добьетесь лишь очень скромных. Возможны небольшие разногласия с близкими. Часто причиной споров становятся сущие пустяки, на которые вы в другое время не обратили бы внимания.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Рыб
Благоприятный день для работы. Особенно благосклонны звезды к тем, чья деятельность требует общения. Таких Рыб ждут полезные знакомства и деловые встречи, открывающие заманчивые перспективы. Первая половина дня складывается удачнее второй, поэтому дела лучше не откладывать. Чем дальше, тем чаще на пути возникают незначительные, но досадные преграды. Вечер желательно провести спокойно. Постарайтесь избегать излишеств: сейчас они особенно плохо сказываются на здоровье. Лучше не отступать от привычного рациона, не нарушать сложившийся график.