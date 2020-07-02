Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 3 июля 2020 для Овнов Постарайтесь не перетрудиться. Да, дел много, все они интересны, вам ничего не хочется откладывать на потом. Но если вы решите во что бы то ни стало обойтись своими силами, ни к кому не станете обращаться за помощью, то уже к середине дня почувствуете усталость. А ведь вечером вам понадобится энергия! Например, для романтического свидания или приятной прогулки с друзьями. Любые важные вопросы стоит обсуждать в середине дня. В это время вы не рассердитесь, если кто-то не сразу поймет вас правильно, не пойдете на слишком большие уступки и вряд ли дадите обещания, которые не захочется выполнять.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 3 июля 2020 для Тельцов Подходящий день для начала новых дел, в том числе сложных. Вы хорошо знаете, какого результата хотите добиться, и быстро понимаете, как это сделать. Работать придется много, но такая перспектива вас вдохновляет, а не пугает. Многие Тельцы именно сегодня найдут надежных союзников, партнеров, с которыми долго будут сотрудничать. Не исключены какие-то заманчивые предложения. Вечером будет возможность повидаться со старыми знакомыми. Обсудите с ними текущие дела и планы на будущее: узнаете много интересного.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 3 июля 2020 для Близнецов Не стоит идти проторенным путем: вряд ли он приведет вас в какое-то интересное место. Лучше пробовать что-то новое, экспериментировать, искать собственные ответы на вопросы. Будет возможность познакомиться с людьми, чьи взгляды на жизнь заметно отличаются от ваших. Не сразу удастся понять друг друга, зато потом вас ждет самое приятное общение. Весьма вероятно начало каких-то романтических историй, интересных и запоминающихся. Массу новых впечатлений получат даже Близнецы, уверенные, что обладают безграничным жизненным опытом и успели увидеть все на свете.

4 Рак (22 июня - 23 июля) Гороскоп на 3 июля 2020 для Раков Благоприятный день, обещающий большие успехи тем, кто не побоится проявить твердость и настойчивость. Вам предстоит отстаивать свою точку зрения в спорах, переубеждать людей, от которых многое зависит. Сначала будет страшновато, потом станет интересно. К концу дня вы сами удивитесь тому, каких успехов сумели добиться. Не исключены удачные совпадения, благодаря которым решатся старые проблемы. Вы внимательны и находчивы, часто замечаете возможности, которых не увидели другие. Остается лишь одно - не растеряться и сделать именно то, чего требует ситуация.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 3 июля 2020 для Львов Отличный день для встреч и знакомств. Вам удается произвести хорошее впечатление даже на тех, кому никто не нравится. Однако стоит иметь в виду: люди, которые сегодня неожиданно прониклись к вам симпатией, могут вскоре изменить свое мнение. Постарайтесь не разочаровать их, показать себя с лучшей стороны. Можно браться за новые дела и проекты, вы быстро добьетесь в них успеха. Не раз и не два пригодятся знания, полученные давным-давно. Часто ваши эрудиция и широкий кругозор приятно удивляют окружающих.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 3 июля 2020 для Дев Вы настолько независимы в своих поступках и суждениях, что окружающих это почти пугает. Советы и предупреждения вы пропускаете мимо ушей, говорите и делаете то, что считаете нужным. Самое удивительное заключается в том, что при этом вы еще и добиваетесь успехов. Кто-то может позавидовать, но навредить точно не сможет. День подходит для творчества, вы сможете найти применение своим талантам. Полезно общение с единомышленниками, людьми, которые разделяют ваши взгляды, цели и приоритеты. Не исключено, что вы поймете: пора объединиться для какого-то важного дела.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 3 июля 2020 для Весов Отличный день для встречи с людьми, на которых вы хотите произвести хорошее впечатление. Потенциальные партнеры высоко оценят ваш профессионализм, а те, кто вам нравится, проникнутся ответной симпатией. Важно не смешивать деловые и личные отношения. Это не лучший день для начала романтических историй на работе. Даже невинный флирт может иметь неприятные последствия. Благоприятна финансовая картина, возможны крупные денежные поступления, в том числе неожиданные. Любые решения, касающиеся денег, будут верными.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 3 июля 2020 для Скорпионов Что бы вы ни планировали, будьте осторожны. Это непростой день, совершенно не подходящий для того, чтобы принимать поспешные решения, рисковать и полагаться на удачу. Вы иногда сами себя обманываете, строите иллюзии, выдаете желаемое за действительное. Рядом будет человек, который укажет, в чем вы заблуждаетесь. Однако не все Скорпионы прислушаются к мудрым словам. Трудно оказывается общаться с близкими: они пытаются снять с вас розовые очки, вы сопротивляетесь. Лучше отложить решение важных вопросов и дела, исход которых важен не только для вас.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 3 июля 2020 для Стрельцов Будет возможность получить много полезной информации. На первый взгляд она может показаться противоречивой, но когда вы во всем разберетесь и сопоставите факты, то увидите полную картину. Может выясниться, что ответы, казавшиеся вам очевидными, неверны, а идеи, на которые вы возлагали большие надежды, не так уж хороши. Важна эмоциональная поддержка; вы получите ее от старых друзей. Можно поделиться с ними своими переживаниями. Это тот редкий день, когда окружающие способны понять вас лучше, чем вы сами.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 3 июля 2020 для Козерогов Благоприятный день. В работе легко добиться успехов, и даже самые скучные дела не нагоняют на вас тоску. Будет возможность пообщаться с людьми, которых вы давно не видели. Вряд ли вы узнаете что-то интересное, но время проведете приятно. Есть шанс завязать полезные знакомства, но тут лучше не проявлять особенной настойчивости; подождите, пока нужные люди сами заинтересуются вашими идеями и планами. Стоит проявлять осторожность там, где дело касается денег. Не важно, продаете вы или покупаете; в обоих случаях возможны ошибки в расчетах, досадные потери. Нежелательно брать кредиты.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 3 июля 2020 для Водолеев Отличный день для покупок и сделок. Вы безошибочно определяете, на что стоит потратить деньги, а на чем можно сэкономить. Тут интуиция не подводит даже Водолеев, которые прежде отличались крайне легкомысленным отношением к финансовым вопросам. Решение рабочих вопросов может потребовать больше времени, чем обычно; не исключено, что придется заметно изменить планы. В любви повезет тем, кто вовремя проявит инициативу - для этого потребуется не только решительность, но и умение правильно оценить ситуацию.