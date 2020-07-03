Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 4 июля 2020 для Овнов Астрологи советуют составить подробный план действий на и не отвлекаться на посторонние вещи - только так получится выполнить все запланированные дела. В противном случае есть риск ничего не успеть и сделать много ошибок.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 4 июля 2020 для Тельцов Звезды напомнят о законе бумеранга, который может при неправильном обращении изрядно навредить. Поэтому прежде чем что-то сделать или сказать, стоит подумать о том, как это может отразиться на окружающих.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 4 июля 2020 для Близнецов Звезды поставят многих перед сложным выбором. Избежать ошибки поможет интуиция. Она подскажет верный путь и правильное решение. Если голос интуиции молчит - его всегда можно разбудить, для этого достаточно прислушаться к своему сердцу.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 4 июля 2020 для Раков Этот день подходит для шопинга. Себе можно позволить вещь, о которой долго мечтали. Это улучшит настроение и сбалансирует общую энергетику. Единственное, следует осторожнее относиться к сомнительным предложениям. Излишняя доверчивость способна сыграть злую шутку.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 4 июля 2020 для Львов Этот день может стать хорошим временем для развития и укрепления отношений, а также для нового серьезного шага. Одиноким людям обязательно нужно обратить свое внимание на знакомых противоположного пола: среди них есть тот, кто хочет быть больше, чем просто другом.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 4 июля 2020 для Дев Удачный день для карьеры, правда, в погоне за успехом и увеличением финансов можно совершенно забыть про личную жизнь. Все дела, касающиеся работы, астрологи советуют оставлять на работе, а дома погрузиться в отношения со своей семьей.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 4 июля 2020 для Весов Сутки могут оказаться самыми счастливыми: если будут приложены усилия, то мечта о карьерном и финансовом успехе может легко осуществиться. Настроить себя на волну благополучия и процветания можно при помощи позитивных установок.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 4 июля 2020 для Скорпионов Многих ждет день отдыха и сбора урожая. В последнее время было сделано многое для достижения целей, что принесло первые положительные результаты. Астрологи советуют немного отпраздновать это событие, чтобы восстановить силы и вдохновиться на новые свершения.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 4 июля 2020 для Стрельцов День станет немного напряженным в деловой сфере. Потребуется осторожность с незапланированными расходами и непроверенной информацией. В противном случае можно оказаться в долгах, с которыми придется очень долго расплачиваться.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 4 июля 2020 для Козерогов Следующие сутки по гороскопу - отличное время, чтобы подумать о своем карьерном успехе. Возможно, звезды представят шанс улучшить свое положение на работе и повысить доход. Главное - внимательно следить за подсказками свыше и ходом своей работы.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 4 июля 2020 для Водолеев Родные и близкие будут особенно нуждаться во внимании и поддержке. Астрологи советуют не замыкаться в себе и не отталкивать тех, кто дорог. Несколько душевных разговоров, теплый семейный вечер или дружеская встреча наполнят сердце теплом.