Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 4 июля 2020 для Овнов Нужно избегать гнева и раздражительности, даже если близкие требуют от вас слишком многого. Бурные чувства способны помешать принять правильное решение. Даже если данное время окажется трудным и вы захотите расслабиться после трудового дня, то не следует этого делать при помощи алкоголя.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 4 июля 2020 для Тельцов Этот день может стать не самым многообещающим в плане профессиональной деятельности. Следует избегать суеты и поспешности. Нужно попытаться разобраться во многих противоречиях, а заодно и понять, с кем стоит продолжать общение, а от кого лучше держаться подальше. Удачно могут складываться новые романтические знакомства.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 4 июля 2020 для Близнецов Ваша нерешительность будет мешать в поисках выхода из сложившейся ситуации. Но не пасуйте перед препятствиями. Сейчас могут завязаться новые деловые связи. Для любовных отношений данный период благоприятный. Одинокие представители могут получить шанс найти родственную душу.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 4 июля 2020 для Раков Этот день потребует от вас жесткой дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато достаточно уверенно. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Лучше проверьте еще раз, готовы ли к ним ваши потенциальные союзники.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 4 июля 2020 для Львов Вы должны просчитывать ситуацию на два хода вперед и активно действовать по реализации своих идей. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на людей, с которыми придется общаться. Будет довольно трудно понять близкого человека. Объяснения отложите. Лучше просто заняться тем, что доставляет удовольствие обоим.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 4 июля 2020 для Дев Поступившие предложения могут открыть новые горизонты и раскрыть ваши таланты. И даже если груз проблем, упавший на плечи, покажется непосильным, вы сможете с ним справиться. Для новых знакомств и увлечений сейчас вполне удачный период. Постарайтесь больше времени уделять любимым людям.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 4 июля 2020 для Весов Не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры все равно ни к чему не приведут, поэтому правоту доказывайте не словом, а делом. А вот изобретательность и даже в какой-то мере хитрость могут сослужить неплохую службу.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 4 июля 2020 для Скорпионов У вас могут возникнуть проблемы, которые коснутся любовных отношений. Но не пытайтесь что-либо изменить, так как ваши усилия окажутся тщетными, и вы можете из-за этого впасть в уныние. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу. Для урегулирования проблем потребуется гибкость и уступчивость.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 4 июля 2020 для Стрельцов Сейчас удастся обойти преграды, которые могут воздвигнуть на вашем пути завистники. Но для этого не пытайтесь выяснять с ними отношения и что-либо доказывать. Для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно. И это избавит вас от многих волнений и разочарований.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 4 июля 2020 для Козерогов Творческий подход к делу обещает если не полный успех, то, по крайней мере, достойный результат. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на людей. Негативные эмоции могут заглушить голос разума, и из-за этого вы способны совершить ошибку.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 4 июля 2020 для Водолеев Придется проявить активность, чтобы достичь положительных результатов. Если вам приходится иметь дело не с союзниками, а с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению с ними хотя бы на время. Не стоит действовать в спешке.