Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 7 июля 2020 для Овнов День не лишен трудностей, но все они преодолимы. Многое зависит от того, как вы расставляете приоритеты. Едва ли удастся успеть все, что было запланировано, поэтому лучше сосредоточиться на самых важных и срочных делах, а все остальное отложить. Во всем стоит рассчитывать на свои силы. Помощь вы сегодня вряд ли получите даже от тех, кто прежде обещал оказать ее. Полезно будет отдохнуть. Некоторым Овнам захочется сменить обстановку. Помните, что сегодня лучше отправляться в поездки в хорошей компании, а не в одиночестве.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 7 июля 2020 для Тельцов Вероятны неожиданности. Не всегда они будут приятными, но вы даже в самые трудные моменты не растеряетесь и обязательно найдете выход из положения. Часто оказывается полезной информация, полученная почти случайно. Именно она помогает вам принимать важные решения. Нежелательно обсуждать серьезные вопросы, связанные с деньгами и имуществом. Такой разговор может закончиться конфликтом, который надолго испортит отношения. Неплохо день подходит для общения с людьми, которые разделяют ваши интересы, взгляды на жизнь.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 7 июля 2020 для Близнецов Интересный день. Появится много новых идей. Вы сможете добиться успехов там, где требуются творческий подход и нестандартный взгляд на вещи. А вот для того, чтобы справиться с рутинными делами, даже не слишком сложными, придется приложить усилия. Еще больше труда потребуют занятия, требующие аккуратности, сосредоточенности и внимания к мелким деталям. Радует приятное общение, любые встречи в неформальной обстановке поднимают настроение. Можно отправиться по магазинам, но покупать следует только полезные вещи, например, технику, инструменты.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 7 июля 2020 для Раков Будет нелегко, особенно во второй половине дня. Утром вы сможете найти себе какое-то интересное занятие, пообщаться с людьми, которые хорошо вас понимают. А вот потом придется все внимание посвятить скучным и утомительным делам, отправиться на встречи, которых вы предпочли бы избежать. Но серьезных проблем не возникнет – если, конечно, вы сами их не создадите. Держите эмоции под контролем. Особенно это важно при общении с людьми, которые вас пока плохо знают. Вряд ли они смогут составить о вас верное представление, если вы станете сердиться и раздражаться по пустякам.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 7 июля 2020 для Львов День будет очень беспокойным. Возможны серьезные перемены в отношениях с близкими, важные события в семье. Не исключено, что придется быстро менять планы, на ходу принимать решения, от которых будет многое зависеть. Вряд ли окажутся полезными советы. Почему-то сегодня на них особенно щедры те, кто плохо осведомлен о ситуации и совсем не знает, что вы за человек. Оставляет желать лучшего состояние финансовых дел: из-за неожиданных расходов придется отложить приятные покупки, отказаться от долгожданных развлечений и поездок.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 7 июля 2020 для Дев День складывается удачно. Вы способны многого добиться, и часто для успеха вовсе не требуются усилия. Лучше сосредоточиться на текущих делах: подходящее время, для того чтобы размышлять о будущем и строить долгосрочные планы, наступит чуть позже. Будет возможность завершить работу над какими-то проектами, которые отняли у вас много времени и сил. Результат окажется лучше, чем вы ожидали. Не исключены небольшие денежные поступления. Полученная сумма окажется очень кстати: позволит сделать удачные покупки, порадовать близких.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 7 июля 2020 для Весов День складывается неплохо, но все же не стоит всерьез рассчитывать на то, что все получится само собой. Придется приложить усилия, но награда за труды будет щедрой, так что вы останетесь вполне довольны. Будет возможность показать себя с лучшей стороны. Люди, которые прежде недооценивали вас, изменят свою точку зрения, признают, что вы способны на многое. Важно сдержать обещания, которые вы раньше дали близким. Это может оказаться непросто, особенно если дело касается денег или имущества. Не исключено, что удастся найти новый источник доходов.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 7 июля 2020 для Скорпионов Не спешите. В этот день у вас появится шанс достичь давно поставленных целей, но прежде чем сделать это, нужно решить текущие вопросы, навести порядок в делах. Не исключено, что придется к тому же исправлять какие-то ошибки, совершенные раньше. Тут лучше рассчитывать только на свои силы; едва ли вам кто-то поможет. Возможны приятные знакомства. Вы легко ладите с людьми, многим нравитесь, но не торопитесь отвечать на знаки внимания. Это лишь подогревает интерес: наверняка найдутся те, кто захочет завоевать вашу симпатию во что бы то ни стало.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 7 июля 2020 для Стрельцов День начнется удачно. В первой его половине вероятны хорошие новости, приятные сюрпризы. Решатся вопросы, над которыми вы много размышляли в последнее время, и появляется определенность, которой очень не хватало. Будет шанс что-то кардинально изменить к лучшему в личных отношениях. Позже могут произойти неожиданные события, из-за которых придется изменить планы, отложить назначенные встречи. Не исключено, что придется отправиться в поездку. Она будет приятной и принесет именно те результаты, на которые вы рассчитываете.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 7 июля 2020 для Козерогов Благоприятный день. Вы успеете многое, если возьметесь за дела с самого утра. Очень приятным окажется общение со старыми и новыми знакомыми, удастся обсудить много интересных тем, вместе решить важные вопросы. Не исключено, что появятся общие планы на будущее. Объединившись, вы многого добьетесь. Единственное, что может беспокоить – вмешательство окружающих в ваши дела. Вас это порой раздражает. Конфликтов удается избежать только потому, что вы проявляете чудеса самообладания и не поддаетесь на провокации.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 7 июля 2020 для Водолеев День не самый плодотворный. Вероятны задержки в делах, не всегда удается довести начатое до конца. Но вы так энергичны и решительны, что не сдаетесь даже в неблагоприятных обстоятельствах. Помните, что не всегда нужно настаивать на своем – иногда полезнее отступить и дождаться более подходящего момента для начала решительных действий. Во всем, что касается личных отношений, можно полагаться на интуицию. Например, она безошибочно подсказывает, о чем стоит поговорить, а какие темы лучше обходить стороной.