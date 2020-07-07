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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 июля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 июля 2020 года
Обновлено 19:15 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
В этот день многим представителям знаков зодиака стоит быть внимательными и сдержанными. 8 июля достаточно эмоциональная дата, поэтому легко поддаться негативной тенденции.
  • 1

    Овен (21 марта - 20 апреля)

    Гороскоп на 8 июля 2020 для Овнов 

    С большими задачами Овнам 8 июля будет сложно справиться. А вот мелкие проблемы будут решаться достаточно быстро. В этот день вам сложно поладить с окружающими. Но не видитесь на провокации, постарайтесь оставаться позитивными.

  • 2

    Телец (21 апреля - 21 мая)

    Гороскоп на 8 июля 2020 для Тельцов 

    В этот день Тельцам поможет полученный ранее опыт. Вы сможете сориентироваться в любой ситуации и успешно решить проблему. Не бойтесь в такой период обратиться за поддержкой к родным и знакомым. За крупные дела 8 июля лучше не браться.  

  • 3

    Близнецы (22 мая - 21 июня)

    Гороскоп на 8 июля 2020 для Близнецов 

    Для Близнецов день будет достаточно суматошный. Придется отказаться от своих планов, чтобы решить навалившиеся проблемы. 8 июля не стоит рисковать и влезать в сомнительные авантюры. Необходимо во многом пойти на уступки с коллегами, иначе скандала не миновать.

  • 4

    Рак (22 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 8 июля 2020 для Раков

    Этот день хорош для обсуждения рабочих планов. 8 июля будет легко найти общий язык с окружающими. Не исключено начало новых романтических отношений. Скорее всего Ракам придется вернуться к решению старых дел. Вечером порадуют хорошие новости.

  • 5

    Лев (23 июля - 23 августа)

    Гороскоп на 8 июля 2020 для Львов   

    В первой половине дня Львам нужно быть особенно осторожными. Могут возникнуть конфликты и неприятные ситуации. Стоит воздержаться от резких высказываний. Идеями в этот день лучше не делиться с окружающими. Вечером вас ожидают приятные встречи и сюрпризы.

  • 6

    Дева (24 августа - 23 сентября)

    Гороскоп на 8 июля 2020 для Дев  

    Для Дев это очень насыщенный и плодотворный июльский день. Вы будите излучать энергию и вдохновлять окружающий. Коллеги поддержат все ваши рабочие предложения. Вечером стоит помириться со старыми знакомыми и разрешить неоднозначные ситуации.

  • 7

    Весы (24 сентября - 23 октября)

    Гороскоп на 8 июля 2020 для Весов 

    Направить все свои силы в нужное русло Весам стоит именно в первой половине дня. Удастся найти союзников в решении рабочих задач. 8 июля – это отличный день для покупок и сделок. Вечером все будет складывать не так удачно. Лучше посвятить этот период себе и отдохнуть.

  • 8

    Скорпион (24 октября - 22 ноября)

    Гороскоп на 8 июля 2020 для Скорпионов 

    Скорпионы 8 июля могут спокойно решать все свои рабочие и личные дела. Получится успешно справиться со всем. Ваша решительность будет подкупать многих, они захотят помочь. Не исключены неожиданные встречи и новости. Не скупитесь и делитесь с окружающими своим хорошим настроением.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 8 июля 2020 для Стрельцов 

    Главное для Стрельцов в этот день – не торопиться. Не начинайте новых дел, пока не решите старые. Стоит быть очень внимательными, чтобы не упустить ничего важного. Возможно начало новых и очень ярких романтических отношений. И доверьтесь интуиции, она вам поможет..

  • 10

    Козерог (22 декабря - 20 января)

    Гороскоп на 8 июля 2020 для Козерогов

    Не пугайтесь трудностей, которые могут возникнуть до обеда. Если вы не поддадитесь эмоциям, то удастся все разрешить. Ближе к вечеру будет преобладать позитивная тенденция. Козерогов ждут приятные сюрпризы, яркие эмоции и теплое общение с близкими.

  • 11

    Водолей (21 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 8 июля 2020 для Водолеев

    Водолеям стоит сохранять рассудок. Все будет складывать не так, как планировалось, но это не должно вас огорчать. Благодаря оптимизму получится повернуть все в свою пользу. Вечером ждут неожиданное свидание и приятные сюрпризы. Проведите это время с человеком, который вам очень нравится.

  • 12

    Рыбы (19 февраля - 20 марта)

    Гороскоп на 8 июля 2020 для Рыб

    Начало дня взбодрит Рыб своим беспокойством. Но не стоит переживать, звезды на вашей стороне. 8 июля получится решить интересные дела, вы зарядитесь поддержкой близких. Это отличный период для начала новых дел. Вечером лучше разделайтесь со старыми заботами, которые давно не давали покоя. 

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Автор:

Телеграф
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