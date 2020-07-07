Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 8 июля 2020 для Овнов С большими задачами Овнам 8 июля будет сложно справиться. А вот мелкие проблемы будут решаться достаточно быстро. В этот день вам сложно поладить с окружающими. Но не видитесь на провокации, постарайтесь оставаться позитивными.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 8 июля 2020 для Тельцов В этот день Тельцам поможет полученный ранее опыт. Вы сможете сориентироваться в любой ситуации и успешно решить проблему. Не бойтесь в такой период обратиться за поддержкой к родным и знакомым. За крупные дела 8 июля лучше не браться.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 8 июля 2020 для Близнецов Для Близнецов день будет достаточно суматошный. Придется отказаться от своих планов, чтобы решить навалившиеся проблемы. 8 июля не стоит рисковать и влезать в сомнительные авантюры. Необходимо во многом пойти на уступки с коллегами, иначе скандала не миновать.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 8 июля 2020 для Раков Этот день хорош для обсуждения рабочих планов. 8 июля будет легко найти общий язык с окружающими. Не исключено начало новых романтических отношений. Скорее всего Ракам придется вернуться к решению старых дел. Вечером порадуют хорошие новости.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 8 июля 2020 для Львов В первой половине дня Львам нужно быть особенно осторожными. Могут возникнуть конфликты и неприятные ситуации. Стоит воздержаться от резких высказываний. Идеями в этот день лучше не делиться с окружающими. Вечером вас ожидают приятные встречи и сюрпризы.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 8 июля 2020 для Дев Для Дев это очень насыщенный и плодотворный июльский день. Вы будите излучать энергию и вдохновлять окружающий. Коллеги поддержат все ваши рабочие предложения. Вечером стоит помириться со старыми знакомыми и разрешить неоднозначные ситуации.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 8 июля 2020 для Весов Направить все свои силы в нужное русло Весам стоит именно в первой половине дня. Удастся найти союзников в решении рабочих задач. 8 июля – это отличный день для покупок и сделок. Вечером все будет складывать не так удачно. Лучше посвятить этот период себе и отдохнуть.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 8 июля 2020 для Скорпионов Скорпионы 8 июля могут спокойно решать все свои рабочие и личные дела. Получится успешно справиться со всем. Ваша решительность будет подкупать многих, они захотят помочь. Не исключены неожиданные встречи и новости. Не скупитесь и делитесь с окружающими своим хорошим настроением.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 8 июля 2020 для Стрельцов Главное для Стрельцов в этот день – не торопиться. Не начинайте новых дел, пока не решите старые. Стоит быть очень внимательными, чтобы не упустить ничего важного. Возможно начало новых и очень ярких романтических отношений. И доверьтесь интуиции, она вам поможет..

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 8 июля 2020 для Козерогов Не пугайтесь трудностей, которые могут возникнуть до обеда. Если вы не поддадитесь эмоциям, то удастся все разрешить. Ближе к вечеру будет преобладать позитивная тенденция. Козерогов ждут приятные сюрпризы, яркие эмоции и теплое общение с близкими.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 8 июля 2020 для Водолеев Водолеям стоит сохранять рассудок. Все будет складывать не так, как планировалось, но это не должно вас огорчать. Благодаря оптимизму получится повернуть все в свою пользу. Вечером ждут неожиданное свидание и приятные сюрпризы. Проведите это время с человеком, который вам очень нравится.