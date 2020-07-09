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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 июля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 июля 2020 года
Обновлено 07:27 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Большинство в четверг ждет неплохой день. На работе особых проблем не будет возникать и дома все будет спокойно.
  • 1

    Овен (21 марта - 20 апреля)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Овнов 

    День благоприятный для вас практически во всех отношениях. Никаких неприятностей возникнуть не должно. Вы можете рассчитывать на свои старые связи, которые откроют перед вами новые перспективы. Поэтому постарайтесь не избегать встреч и разговоров со старыми знакомыми.

  • 2

    Телец (21 апреля - 21 мая)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Тельцов 

    Негативных ситуаций звезды не обещают. Вас ожидают интересные и непредсказуемые повороты судьбы, которые могут изменить жизнь в лучшую сторону. Постарайтесь сейчас как можно больше общаться с людьми, так как ключ к успеху вы найдете именно при помощи связей и знакомств.

  • 3

    Близнецы (22 мая - 21 июня)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Близнецов 

    Сейчас вам может показаться, что жизнь вокруг остановилась. День не будут отличаться большим разнообразием. Но это не повод впадать в спячку. Вам дается некоторая передышка, чтобы накопить силы и снова нырнуть с головой в водоворот событий.

  • 4

    Рак (22 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Раков

    На этот день вам не придется жаловаться. Все будет получаться, и вы останетесь крайне довольны собой. Можно заниматься решением имущественных вопросов и делать покупки. На данном этапе уделяйте больше внимания и заботы своим близким. Сейчас вы можете каким-либо образом обидеть или ущемить их интересы.

  • 5

    Лев (23 июля - 23 августа)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Львов   

    Этот день может оказаться очень плодотворным. Скорее всего, вы пунктуально будете выполнять задуманное. Но постарайтесь не брать повышенных обязательств и не загружайте себя чрезмерно. Сейчас обратите внимание на состояние своего здоровья. Любые недомогания не должны остаться без внимания.

  • 6

    Дева (24 августа - 23 сентября)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Дев  

  • 7

    Полное затишье. Никаких резких изменений в вашей судьбе произойти не должно. Только постарайтесь не ввязываться ни в какие конфликты, особенно с неуравновешенными людьми. В кругу семьи или в обществе любимого человека вы будете находиться как за каменной стеной.

    Весы (24 сентября - 23 октября)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Весов 

    Ничего плохого про наступающий день сказать нельзя. Вы будете находиться в приподнятом настроении. Только обратите внимание на свое здоровье. И если почувствуете даже легкое недомогание, то не тяните время, а займитесь профилактикой простуды, чтобы не разболеться и не слечь в постель.

  • 8

    Скорпион (24 октября - 22 ноября)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Скорпионов 

    В ближайшее время у вас хватит дипломатических способностей и умения находить нужные слова в общении с собеседником. Надежной поддержкой вам станет мир и покой в вашей семье. А если вы еще идете по жизни в гордом одиночестве, то у вас есть шанс, хоть и не слишком большой, встретить достойного человека.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Стрельцов 

    Постарайтесь на данный день запланировать как можно больше приятных вам дел. Может быть, стоит встретиться с людьми, которые дороги вам, но по каким-либо причинам вы их давно не видели. Кто-то решит отправиться в дальние или не очень дальние края за новыми впечатлениями, а кому-то нужно просто посидеть в хорошей компании.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 20 января)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Козерогов

    Сейчас вы будете похожи на маленький огонек, который может не только согреть окружающих своим теплом, но и разжечь в них искорку энтузиазма и оптимизма. В любви вас также ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей знака - многообещающие знакомства. Позвольте себе короткий отдых. Желательно переключиться на нейтральное занятие.

  • 11

    Водолей (21 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Водолеев

    День пролетит незаметно. Если к каким-либо делам у вас не будет лежать душа, то отложите их на несколько дней. Сейчас благоприятное время для того чтобы отдохнуть, а серьезно взяться за дело вы всегда успеете. Постарайтесь уходить от выяснения отношений.

  • 12

    Рыбы (19 февраля - 20 марта)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Рыб

    Новые начинания, а также выполнение сложных задач лучше отложить до подходящего момента. Никакой фальши и необязательности быть не должно. Если что-то пообещаете и не сдержите слово, можете уронить свой авторитет в глазах окружающих. Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить накопившиеся бытовые или профессиональные вопросы.

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Автор:

Телеграф
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