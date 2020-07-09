Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 10 июля 2020 для Овнов Приготовьтесь к переменам — задуманное завтра может в скором времени воплотиться в жизнь. Также звёзды рекомендуют проявить осмотрительность к незнакомцам. Не полагайтесь на чужое мнение, лучше слушайте свою интуицию

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 10 июля 2020 для Тельцов Тельцов ожидает активный, творческий день, который пройдёт достаточно напряжённо: эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Тем не менее этот период благоприятен для деловых контактов, начала сотрудничества и принятия важных решений.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 10 июля 2020 для Близнецов Прекрасный день для того, чтобы внести в свою жизнь что-то новое. Создайте комфорт в доме, приобретите новую мебель или побалуйте себя новым экзотическим блюдом. Ну, а вечером звёзды рекомендуют Близнецам быть осторожнее, чтобы не стать жертвой обмана.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 10 июля 2020 для Раков Все свои проблемы старайтесь оставлять на работе. Люди, окружающие вас, нуждаются в вашей любви и поддержке. Завтрашний день для вас не обещает быть лёгким, но благодаря готовности бороться и умению подстраиваться под ситуацию вы сможете добиться неплохих результатов даже в самых рискованных начинаниях.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 10 июля 2020 для Львов Приготовьтесь к переменам — появятся новые перспективные планы, которые сулят неплохие денежные доходы. В этот день звёзды не рекомендуют вам полагаться на чужое мнение, принимайте решения самостоятельно.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 10 июля 2020 для Дев

7 Больше слушайте, и вам откроется то, что вы должны знать. Не провоцируйте ревность партнёра и не давайте обещаний, если у вас нет серьёзных намерений. Не следует обманывать кого-либо, так как уже в ближайшее время вы можете попасть из-за этого в неприятную ситуацию. Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 10 июля 2020 для Весов Активный, творческий день, который тем не менее для многих Весов пройдёт достаточно напряжённо. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Благоприятен отдых в кругу семьи, поездки, общение с детьми.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 10 июля 2020 для Скорпионов Большинство Скорпионов завтра будут склонны досконально разбираться в любом, даже самом мелком вопросе. Неясность в делах или в словах будет вас раздражать, заставляя докапываться до сути. Это позволит вам избежать ошибок и подвохов. Правда, окружающим может не понравиться ваша чрезмерная настойчивость.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 10 июля 2020 для Стрельцов Энергетически мощный день, когда ваша энергия будет буквально бить через край. Тем не менее звёзды не рекомендуют перетруждать себя чрезмерной активностью сегодня. Период прекрасно подходит для доверительных бесед, в которых можно узнать много интересного, а также спокойной размеренной работы.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 10 июля 2020 для Козерогов Напряжённый день. Скорее всего, завтра намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. Посвятите время детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Доверьтесь интуиции, не рассчитывайте на совет со стороны — только вы сами сможете помочь себе.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 10 июля 2020 для Водолеев Многие Водолеи завтра будут страдать от чувства полного разочарования буквально во всём. Такое состояние может значительно осложнить дела. Однако всё не так плохо, как кажется. Ищите лекарство от душевных терзаний у близких людей – они помогут вам преодолеть это психологическое состояние. На пользу пойдёт отдых на природе.