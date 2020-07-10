Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 11 июля 2020 для Овнов День приносит приятные сюрпризы, а также неожиданные встречи, новости, которые поднимут настроение и подарят надежду на успех. Этот день благоприятен для общения с единомышленниками, друзьями, которые разделяют ваши интересы. Можно обменяться идеями, поделиться опытом - все это будет полезно. Возможны небольшие, но очень своевременные денежные поступления. Вы не торопитесь тратить полученное, и правильно делаете: вскоре этой сумме найдется достойное применение. Вторая половина дня - отличное время для того, чтобы избавиться от всего ненужного, сделать свою жизнь проще и приятнее.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 11 июля 2020 для Тельцов Не спешите. Как бы вам ни хотелось быстро получить желаемое, действовать нужно очень осторожно, обдумывая каждый шаг и взвешивая любое решение. Стоит прислушаться к советам старых знакомых, надежных друзей; так будет проще избежать ошибок. Возможны небольшие финансовые потери, неудачные покупки. Лучше не спешить с решениями, касающимися денег. Не исключены мелкие разногласия с близкими, но чувство юмора поможет сгладить острые углы. Вы стараетесь прислушиваться к мнению окружающих, легко идете на уступки, если это необходимо.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 11 июля 2020 для Близнецов Придется исправлять чужие ошибки, и времени это отнимет немало. Занятие это вам не по душе, но поручить его некому, так что проще смириться. Обращайте внимание на мелочи: часто именно они играют важную роль. Общение с коллегами и деловыми коллегами не всегда приятно; полезно будет ограничить контакты. Во второй половине дня вы все же сможете перейти к реализации собственных планов. К этому времени появятся хорошие идеи, которые можно немедленно воплотить в жизнь. Вечер обещает романтические сюрпризы, приятное общение с любимым человеком.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 11 июля 2020 для Раков Плодотворный день. Он не обещает легких побед, но все же позволяет многого добиться. Важны настойчивость и целеустремленность. Старайтесь доводить до конца все дела, которые начинаете - это станет залогом будущих успехов. Вероятны полезные знакомства. Сегодня вы встречаете людей, у которых можно многому научиться. Стоит быть осторожнее с деньгами и избегать напрасных трат, особенно во второй половине дня. В это время вы можете быть очень легкомысленны, а это порой разорительно. Прежде, чем покупать что-то, дважды подумайте, действительно ли это необходимо.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 11 июля 2020 для Львов Легкий благоприятный день. Вы быстро добиваетесь того, к чему стремитесь, не допускаете ошибок, не совершаете поступков, о которых позже пришлось бы пожалеть. Возможны неожиданные заманчивые предложения. Вы ответите на них согласием и не пожалеете об этом. Вероятны удачные совпадения, случайности, благодаря которым вы найдете ответы на какие-то важные вопросы. Гармонично складываются личные отношения, решаются проблемы, которые в последнее время не давали покоя. Не исключено, что вы определитесь с планами на будущее, примете серьезные решения, касающиеся и вас, и ваших близких.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 11 июля 2020 для Дев

7 День не лишен трудностей, но вы наверняка их преодолеете. Потребуются изобретательность и находчивость. Придется искать собственный путь к цели: чужой опыт бесполезен, советы только сбивают с толку. К тому же окружающие часто просто не понимают, с какими проблемами вы столкнулись, поэтому и не могут подсказать, что делать. Сначала вы будете нервничать и переживать, потом поймете, как стоит действовать. Приятными будут дружеские встречи, вы отлично проведете время в обществе тех, кто вам дорог. Жизненный потенциал высок, переутомления можно не опасаться. Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 11 июля 2020 для Весов День складывается довольно напряженно. Порой нелегко поладить с близкими, найти общий язык с теми, кто вам особенно дорог. Можно достичь успехов в работе, хоть и не без труда. Пригодится опыт, полученный раньше. Чем чаще вы вспоминаете о задачах, которые успели решить, тем проще оказывается справиться с новыми. Деловое чутье будет очень острым, вы найдете способ увеличить доходы. Полезны занятия спортом и другие физические нагрузки. Они помогут вам почувствовать себя бодрее и настроиться на позитивный лад.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 11 июля 2020 для Скорпионов В первой половине дня возможны удачные покупки и сделки. На это же время стоит планировать встречи, они пройдут хорошо. Можно строить и обсуждать планы, договариваться с кем-то о совместных делах. Сейчас вы способны найти общий язык даже с теми, кого прежде не понимали. Вторая половина дня приносит неожиданности, заставляет на ходу менять планы. Поначалу это будет огорчать вас, но позже вы найдете способ извлечь пользу из такого развития событий. Не исключены новые знакомства. Они могут положить начало деловым или дружеским отношениям, если вы проявите инициативу.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 11 июля 2020 для Стрельцов Непростой день. Придется вспомнить о каких-то старых проблемах, вернуться к недоделанным делам, заняться тем, к чему не лежит душа. Важной будет поддержка близких, и вы обязательно ее получите. Не бойтесь рассказывать о своих переживаниях и волнениях: вас поймут правильно. Будет возможность решить какие-то семейные проблемы, наладить отношения с родственниками, положить конец конфликтам и разногласиям. Поездки едва ли сложатся удачно, окажутся более утомительными и долгими, чем вам хотелось бы. Если отправиться в дорогу все же необходимо, постарайтесь найти хорошую компанию.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 11 июля 2020 для Козерогов День сложится неплохо, если вы будете осторожны и благоразумны. Найдите в себе силы противостоять соблазнам, не рискуйте слишком многим. Держитесь подальше от людей, которые то провоцируют вас, то критикуют, и мешают принимать взвешенные решения. Сейчас вам нужны разумные и предусмотрительные союзники. Возможны разногласия с близкими, споры из-за пустяков. Вы неохотно идете на уступки, это может испортить отношения. Не стоит принимать важные решения, последствия которых могут быть важными и для вас, и для ваших близких.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 11 июля 2020 для Водолеев Благоприятный день для общения; хорошо проходят и запланированные, и случайные встречи. Возможны сюрпризы, подарки и денежные поступления, порадуют новости, касающиеся старых знакомых. Появятся интересные рабочие задачи. Работая над ними, вы покажете, на что способны, ненавязчиво продемонстрируете свои таланты и умения; вскоре поступят интересные деловые предложения. Вы успешно решаете чужие проблемы, да и с собственными справляетесь неплохо. Нужна осторожность в финансовых делах. Могут потребоваться значительные расходы, часто они связаны с обустройством дома.