Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 июля 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 12 июля 2020 для Овнов
Расположение звезд по-прежнему неблагоприятно. Работа потребует больших усилий и не принесет значительных результатов. Нестандартный подход к любому делу, неординарность в решении возникающих проблем поможет сломить негативные тенденции дня. Напряженный в эмоциональном отношении день. Желательны поддержка и понимание близких людей. Во второй половине дня вероятны проблемы с жилищем или имуществом. Вам полезны прогулки — в результате ваше настроение улучшится.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 12 июля 2020 для Тельцов
Крайне неблагоприятный день. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь со стороны, только вы сами сможете помочь себе. Завтра главное — не совершать ошибок и все делать вовремя. Охраняйте жилище: возможны пожары, ограбления, в лучшем случае — появление нежданных гостей.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 12 июля 2020 для Близнецов
Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Хорош он для прогулок, путешествий, общения с друзьями.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 12 июля 2020 для Раков
Несмотря на неожиданности, вы сможете углубиться в работу, улучшить свое материальное положение, наладить и укрепить отношения с близким человеком. Рекомендуется уделить большое внимание дому, сделать важные покупки. Обратите внимание на здоровье детей.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 12 июля 2020 для Львов
Завтра работа потребует от вас больших усилий, однако положительные результаты скажутся только по прошествии длительного промежутка времени. Склонность к оригинальности, экстравагантности в поступках, нестандартный подход к любому делу может вызвать двойственную оценку со стороны руководства или коллег. Напряженный в эмоциональном отношении день. Вероятны проблемы в личной жизни. Не позволяйте мнительности или ревности овладеть вашим сердцем.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 12 июля 2020 для Дев
Крайне неблагоприятный день. Вероятны проблемы с жилищем или имуществом: возможны ограбления, кражи, в лучшем случае — появление нежеланных гостей. Напряженный в эмоциональном отношении день. Возможно великое множество критических ситуаций. Разум и интуиция помогут выйти из сложной ситуации. Вам придется приложить для этого максимум стараний.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 12 июля 2020 для Весов
Крайне неблагоприятный день обманов и иллюзий. Он пройдет под знаком неверности, ложных обещаний. Возможно, что этот день будет наполнен событиями, связанными с неудачной коммерческой деятельностью. Внимательно отнеситесь к покупкам или заманчивым коммерческим предложениям: вас попытаются обвести вокруг пальца.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 12 июля 2020 для Скорпионов
День отмечен возрастанием жизненных сил. Большой заряд энергии будет способствовать исцелению и врачеванию. Ваше влияние могут почувствовать близкие люди. Многие обратятся к вам за помощью для исцеления души и тела. Откройте свои сердца навстречу радости и любви.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 12 июля 2020 для Стрельцов
Крайне неблагоприятный день. Вероятны проблемы с недвижимым имуществом; возможны пожар, ограбления, в лучшем случае — появление нежеланных гостей. Напряженный в эмоциональном отношении день. Постарайтесь избегать всевозможных споров, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес — ваша реакция может быть неадекватна высказыванию.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 12 июля 2020 для Козерогов
Крайне неблагоприятный день. День серьезных провокаций, авантюрных приключений, подлого обмана. Вероятно романтическое увлечение, которое, к сожалению, будет кратковременным. Не исключено, что вам придется выяснять отношения с друзьями или родственниками. Будьте осмотрительны - очень часто скандалы возникают из-за невнимательности.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 12 июля 2020 для Водолеев
День отмечен ощущением внутренней свободы, желанием смены обстановки и образа жизни. Водолеи могут ощутить вкус к экстравагантным выходкам, неразумным тратам денег. Рекомендуется сократить ненужные траты до минимума и, пока не поздно, образумиться. В противном случае вы можете утратить деловую активность и окажетесь в кризисной ситуации.
Рыбы (10 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 12 июля 2020 для Рыб
Из-за вашего самообмана и резких необдуманных поступков этот день неблагоприятен для установления контактов и активного общения. Смена настроения или легкомыслие могут подвергнуть риску репутацию Рыб. Возможно, что, попытавшись уладить возникшие проблемы, Рыбы сумеют восстановить свое доброе имя. Они смогут владеть ситуацией и спокойно продолжать начатое дело.