Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 12 июля 2020 для Овнов Расположение звезд по-прежнему неблагоприятно. Работа потребует больших усилий и не принесет значительных результатов. Нестандартный подход к любому делу, неординарность в решении возникающих проблем поможет сломить негативные тенденции дня. Напряженный в эмоциональном отношении день. Желательны поддержка и понимание близких людей. Во второй половине дня вероятны проблемы с жилищем или имуществом. Вам полезны прогулки — в результате ваше настроение улучшится.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 12 июля 2020 для Тельцов Крайне неблагоприятный день. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь со стороны, только вы сами сможете помочь себе. Завтра главное — не совершать ошибок и все делать вовремя. Охраняйте жилище: возможны пожары, ограбления, в лучшем случае — появление нежданных гостей.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 12 июля 2020 для Близнецов Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Хорош он для прогулок, путешествий, общения с друзьями.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 12 июля 2020 для Раков Несмотря на неожиданности, вы сможете углубиться в работу, улучшить свое материальное положение, наладить и укрепить отношения с близким человеком. Рекомендуется уделить большое внимание дому, сделать важные покупки. Обратите внимание на здоровье детей.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 12 июля 2020 для Львов Завтра работа потребует от вас больших усилий, однако положительные результаты скажутся только по прошествии длительного промежутка времени. Склонность к оригинальности, экстравагантности в поступках, нестандартный подход к любому делу может вызвать двойственную оценку со стороны руководства или коллег. Напряженный в эмоциональном отношении день. Вероятны проблемы в личной жизни. Не позволяйте мнительности или ревности овладеть вашим сердцем.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 12 июля 2020 для Дев

7 Крайне неблагоприятный день. Вероятны проблемы с жилищем или имуществом: возможны ограбления, кражи, в лучшем случае — появление нежеланных гостей. Напряженный в эмоциональном отношении день. Возможно великое множество критических ситуаций. Разум и интуиция помогут выйти из сложной ситуации. Вам придется приложить для этого максимум стараний. Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 12 июля 2020 для Весов Крайне неблагоприятный день обманов и иллюзий. Он пройдет под знаком неверности, ложных обещаний. Возможно, что этот день будет наполнен событиями, связанными с неудачной коммерческой деятельностью. Внимательно отнеситесь к покупкам или заманчивым коммерческим предложениям: вас попытаются обвести вокруг пальца.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 12 июля 2020 для Скорпионов День отмечен возрастанием жизненных сил. Большой заряд энергии будет способствовать исцелению и врачеванию. Ваше влияние могут почувствовать близкие люди. Многие обратятся к вам за помощью для исцеления души и тела. Откройте свои сердца навстречу радости и любви.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 12 июля 2020 для Стрельцов Крайне неблагоприятный день. Вероятны проблемы с недвижимым имуществом; возможны пожар, ограбления, в лучшем случае — появление нежеланных гостей. Напряженный в эмоциональном отношении день. Постарайтесь избегать всевозможных споров, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес — ваша реакция может быть неадекватна высказыванию.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 12 июля 2020 для Козерогов Крайне неблагоприятный день. День серьезных провокаций, авантюрных приключений, подлого обмана. Вероятно романтическое увлечение, которое, к сожалению, будет кратковременным. Не исключено, что вам придется выяснять отношения с друзьями или родственниками. Будьте осмотрительны - очень часто скандалы возникают из-за невнимательности.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 12 июля 2020 для Водолеев День отмечен ощущением внутренней свободы, желанием смены обстановки и образа жизни. Водолеи могут ощутить вкус к экстравагантным выходкам, неразумным тратам денег. Рекомендуется сократить ненужные траты до минимума и, пока не поздно, образумиться. В противном случае вы можете утратить деловую активность и окажетесь в кризисной ситуации.