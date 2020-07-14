Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 июля 2020 года

Звезды гороскопа 15 июля 2020 года обещают, что фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Звезды предупреждают, что при всех очевидных плюсах, в этом таится и свой подвох: слишком легко завтра будет принять желаемое за действительное или не заметить того, что лежит под самым носом.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 15 июля 2020 для Овнов

Вас ждет непростой день. Особенно трудно придется тем, кто запланировал встречи и переговоры. Вас то понимают неправильно, то просто не хотят слушать. Вы все же найдете способ и заинтересовать собеседника, и привлечь на свою сторону, но это потребует времени. Куда легче дается работа с документами, но вы быстро от нее устаете, поэтому не забывайте делать перерывы. Будет возможность уделить внимание близким, провести с ними свободное время. Хорошо складываются совместные поездки, вы получите массу ярких эмоций.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 15 июля 2020 для Тельцов

Непростой день, особенно для тех, кто планировал обсудить важные вопросы. Напряженно проходят любые встречи. Окружающие настроены по отношению к вам критически, и придется постараться, чтобы переубедить их. Иногда вам просто не верят; будет лучше, если вы любые свои аргументы сможете подтвердить фактами. Но и о внешнем виде не забывайте, потому что встречать вас будут по одежке. Тельцы, которые завтра просто останутся дома, отлично проведут время. Наверняка найдутся какие-то интересные дела, да и отдохнуть будет приятно. Вечер - время новых многообещающих идей.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 15 июля 2020 для Близнецов

Отличный день. Он не приносит даже незначительных поводов для беспокойства, можно просто расслабиться, плыть по течению и наслаждаться жизнью. Напомнят о себе люди, по которым вы скучали. От них вы наверняка узнаете что-то интересное. Собственными новостями пока лучше не делиться, подождите более благоприятного момента. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Будет шанс решить проблемы, в последнее время мешавшие гармоничным отношениям с любимым человеком. Удастся спокойно обсудить вопросы, прежде не дававшие покоя.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 15 июля 2020 для Раков

Работайте. Если вы настроитесь на деловой лад и будете очень серьезны, то сегодня сможете сделать массу полезных вещей. Не нужно откладывать на потом какие-то неприятные встречи или скучные занятия; сейчас они не испортят вам настроения, а добиться нужного результата окажется нетрудно. Очень хорошо день подходит для общения с людьми, разделяющими ваши взгляды на жизнь. Найдется, о чем поговорить, и такие беседы поднимут настроение. В конце дня вероятны небольшие денежные поступления, подарки и знаки внимания.



Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 15 июля 2020 для Львов

День хорошо проходит для деловых переговоров, обсуждения рабочих вопросов. Вы можете привлечь на свою сторону новых партнеров, заинтересовать своими идеями влиятельных людей. А вот о личном лучше не разговаривать: вряд ли вас поймут правильно. Стоит также отложить обсуждения вопросов, касающихся семейных финансов и общего имущества. Вечер - благоприятное время для творческих занятий, долгих прогулок. Могут появиться интересные идеи, которые вы вскоре реализуете. Некоторые Львы к тому же получат очень полезную информацию.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 15 июля 2020 для Дев

Благоприятный день с точки зрения личных отношений. Во-первых, общение с близкими просто приносит вам радость. Во-вторых, удается спокойно обсудить вопросы, из-за которых раньше возникали разногласия. Может выясниться, что все дело было в непонимании. В-третьих, вы поймете, что раньше делали неправильно и как не повторить своих ошибок. В деловой сфере тоже все неплохо: открываются новые перспективы, появляется возможность поработать над какими-то интересными проектами. Пригодятся знания, полученные раньше.



Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 15 июля 2020 для Весов

Очень плодотворный день. Если вам для чего-то нужно сдвинуть горы, попробуйте сделать это завтра - может получиться. Дела, прежде казавшиеся трудными, даются неожиданно легко. Окружающие с удивлением наблюдают за тем, как вы идете от одной победы к другой. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение. Найдется немало желающих узнать вас получше. Хотя в течение всего дня вы будете очень заняты, удастся выкроить несколько минут для себя. Можно вспомнить о старом хобби или просто погулять.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 15 июля 2020 для Скорпионов

День легких успехов. Многое складывается лучше, чем вы ожидали, удается достичь давно поставленных целей. У одних Скорпионов появляются новые союзники и помощники, другие получают поддержку от недавних соперников. Вероятны хорошие новости, касающиеся близких. Вторая половина дня - подходящее время для приобретения вещей, о которых вы давно мечтали. Заключить удачные сделки нетрудно, достаточно руководствоваться подсказками интуиции. Вероятны незапланированные поездки, которые вас очень порадуют.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 15 июля 2020 для Стрельцов

Звезды на вашей стороне. Воспользуйтесь этим, чтобы достичь давно поставленных целей. Не забудьте выполнить обещания, которые дали раньше: это важно для вашей репутации. Возможны встречи со старыми знакомыми. Не исключено, что они сделают какие-то интересные предложения. У некоторых Стрельцов будет возможность научиться тому, что вскоре пригодится. Возможны денежные поступления. Не тратьте полученные деньги на исполнение мимолетных желаний - они пригодятся для чего-то важного. Нужно быть внимательнее к близким людям, сейчас для них очень важна ваша поддержка.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 15 июля 2020 для Козерогов

Отличный день для деловых встреч. Удастся произвести благоприятное впечатление на людей, которые могут оказаться полезными. Такие союзники не будут действовать бескорыстно. Подумайте, чем вы могли бы отплатить за их услуги. Вторая половина дня принесет какие-то новости, важные лично для вас. Не исключено, что они заставят изменить планы. Нежелательно делать покупки, если они не были запланированы заранее, и связывать себя финансовыми обязательствами. Во всем, что касается денег, будьте предельно осторожны.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 15 июля 2020 для Водолеев

Можно сделать много полезного для других, помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Чужие проблемы вы решаете куда быстрее, чем свои собственные. Не торопитесь браться за новые проекты: есть время все обдумать и как следует подготовиться. Не лишнем будет посоветоваться с человеком, опыту которого вы доверяете. Не исключены новые романтические увлечения. Помните, что об отношениях, которые начинаются сегодня, лучше не рассказывать всем вокруг. Люди, которые задают слишком много вопросов, могут быть отнюдь не безобидны.

Рыбы (10 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 15 июля 2020 для Рыб