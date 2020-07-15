Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 июля 2020 года

Завтра, 16 июля, мелкие проблемы смогут легко решиться за счет обаяния, дипломатичности и небольших знаков симпатии. Хорошо работать в эти сутки с ароматами, "носить" любимые духи. Полезно быть на свежем воздухе (но в комфортной обстановке) и чаще проветривать помещения.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Овнов

Звезды и планеты в диссонансе, поэтому вы можете стать более уязвимыми к негативу. Стоит поменьше обращать внимание на чужое мнение и на критику в свой адрес, не реагировать слишком агрессивно на замечания. В любви и флирте поможет юмор.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Тельцов

В этот день лучше сделать ставку на свои собственные силы. Надеяться на поддержку со стороны окружающих не стоит. Астрологи советуют любые изменения в планах стараться обращать себе на пользу. В такие дни нельзя нарушать обещания и менять расписание в последнюю минуту.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Близнецов

В начале дня возможны неожиданные события в сфере работы и финансов. Могут сорваться какие-нибудь важные дела, но из-за этого не стоит переживать, ведь таким образом звезды и планеты спасают от фиаско. Необдуманные поступки могут сильно ударить по кошельку.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Раков

В этот день необходимо принимать важные решения, но лучше в этом случае советоваться с окружающими. Стоит узнать у близких их мнение о семейных покупках, а на работе поинтересоваться взглядами коллег на текущие проекты.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Львов

В такие дни легко адаптироваться к любым изменениям. Можно менять работу, отправляться в путешествие, брать отпуск, обновлять гардероб. В любовных делах не помешает толика мечтательности, но не стоит принимать желаемое за действительное.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Дев

В любовных делах можно смело забрасывать удочку, узнавать о понравившемся человеке что-то важное. Также полезно будет знакомиться в социальных сетях. Семейным людям лучше не обделять вниманием вторую половинку и детей. В работе стоит следовать традициям и привычкам.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Весов

В этот день рекомендуется проявлять сдержанность по отношению ко всем людям. Даже если кто-то будет намеренно пытаться вас вывести из себя, лучше не отвечать тем же. Позитив и выдержка помогут произвести хорошее впечатление на людей, заработать больше авторитета.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Скорпионов

Не исключено, что ваша жизнь повернет в новое русло. Велика вероятность встретить на своем пути человека, который изменит всё. Также это может быть какое-то важное событие, которое перевернет всё с ног на голову. Главное - не паниковать.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Стрельцов

С утра вас могут настигнуть тревожные мысли, но ближе к вечеру от них не должно остаться и следа. Абстрагироваться от переживаний поможет общение с близкими, а также умеренные физические нагрузки. Можно прогуляться, выйти на пробежку, сходить в бассейн.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Козерогов

Неуемное стремление к успеху - это хорошо, но порой нужно уметь отвлечься от проблем и сфокусироваться на духовных поисках. Это как раз один из таких дней. Вечер лучше провести в уединении и спокойствии, отложив все злободневные проблемы на потом.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Водолеев

В любви вам понадобится больше настойчивости. В делах и финансовой сфере решить проблемы будет непросто, но зато можно без особого труда сделать так, чтобы они просто не появились. Сомнения и скептицизм в такие дни не появляются просто так. Это знак свыше.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Рыб