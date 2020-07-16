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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 июля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 июля 2020 года
Обновлено 07:17 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Гороскоп на четверг, 16 июля 2020 года, советует Девам завершить все дела, Козерогам прогнозируют удачный день для начала дел, а Рыбам стоит уделить больше времени детям.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Овнов 

В данное время не стоит ничего загадывать. Этот день больше подходит для подготовительных работ. Но то, что удастся сделать сейчас, значительно порадует - и денежек прибудет, и появится чувство выполненного долга. Больше времени проводите в компании любимого человека. Любыми способами избегайте конфликтов.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Тельцов 

День будет загружен делами и встречами. Вас ждет общение с теми, кто делает вашу жизнь приятнее и разнообразнее. Представится возможность проявить себя и доказать всем, что вы способны на многое. Все возникающие вопросы нужно решать мирным путем, не опускаясь до выяснения отношений.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Близнецов 

Сейчас желательно заняться планированием новых дел. Только не придавайте большого значения недоразумениям, которые могут неожиданно возникнуть. В кругу семьи никаких негативных событий произойти не должно. Очень хорошо заняться физкультурой на свежем воздухе.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Раков

Нужно использовать свои силы в правильном направлении. Сейчас вы можете столкнуться с некоторыми проблемами в любовной сфере. Будет сложно найти общий язык с близким человеком, из-за любой мелочи вы можете затеять ссору.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Львов   

Не планируйте дел, которые требуют больших физических или эмоциональных затрат. День подходящий для новых знакомств и романтических увлечений. Поэтому если хотите что-то поменять в своей личной жизни, не теряйте времени. Не отказывайте в помощи родственникам.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Дев  

Глобальных событий не ожидается. Подходящий день для поездок и ведения переговоров. Если будете сидеть сложа руки, день пролетит незаметно, но разве ваша цель - убить время? Поддержку удастся найти в лице родных и любимых людей. Только избегайте чересчур эмоционального общения.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Весов 

В этот день могут возникнуть различного рода конфликты, и вы окажетесь втянутыми в них. Займите нейтральную позицию, так как из-за ошибок или недоразумений вы можете начать «рубить невинные головы».

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Скорпионов 

Ставьте перед собой конкретные цели, не перескакивайте с одного дела на другое. Избегайте поспешных решений и не стесняйтесь просить время на размышления. Только когда вас перестанут беспокоить и подгонять, вы сможете понять, как следует действовать.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Стрельцов 

Не тратьте время впустую. Сейчас удачный период для получения новых знаний, поиска информации, общения, встреч. Желательно больше внимания уделять близким людям. Постарайтесь наполнить день приятными эмоциями. Пришла пора приобретать предметы интерьера, решать бытовые вопросы, делать что-то своими руками.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Козерогов

Не стесняйтесь внедрять новшества в различные области вашей деятельности. Даже те идеи, которые, на первый взгляд, могут показаться нереальными, в скором времени дадут неплохой результат. Не отказывайтесь протянуть руку помощи, если вас об этом попросят.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Водолеев

В какой-то мере профессиональная деятельность сейчас вас будет тяготить. Возможно, вы ждете перемен, или просто хотите отдохнуть. Но не принимайте поспешных решений. Если в окружении появится новый человек, в скором времени он сыграет в вашей жизни значимую роль.

Рыбы (10 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 июля 2020 для Рыб

В это время вы будете обладать большим запасом энергии, поэтому, если у вас накопились важные дела, приступайте к их реализации - все должно получиться. Впрочем, удача ждет вас не только в глобальных проектах, но и в мелочах. Для заключения сделок, подписания договоров и дачи обещаний наступает вполне подходящий момент.

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