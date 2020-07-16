Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 июля 2020 года

В течение всего дня возможна лень, рассеянность, мечтательность или доля идеализма. Возможны небольшие недоразумения с алкоголем, лекарствами и обезболивающими средствами. Не слишком результативны переговоры. Необходимыми делами лучше заняться с утра, а оставшееся время провести в свободном режиме.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Овнов

Это прекрасный день для занятий спортом, прослушивания музыки и увлечений. К любым житейским проблемам лучше относиться спокойно, без негатива. Также день благоприятен для романтики, флирта и свиданий. Вечер лучше провести в компании близких или друзей.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Тельцов

Начинается время ярких, запоминающихся событий. Этот день станет благоприятным для знакомств, начала новых дел. Астрологи отмечают, что полезно делать внеплановые подарки близким и второй половинке. Также можно заняться получением знаний и обучением.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Близнецов

Стоит взять отдых и хорошенько подумать о будущем. Пока нельзя рисковать и брать на себя лишнюю ответственность. Также в этот день лучше не отправляться в дальние путешествия и поездки на машине. Вечером можно побыть в уединении, в спокойной домашней обстановке.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Раков

Большие успехи в финансовой сфере маловероятны. Вместо этого лучше сфокусироваться на амурных делах. Этот день благоприятен для свиданий, знакомств, любовных признаний. Нужно больше бывать на свежем воздухе и не обращать внимание на провокации.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Львов

В такие дни можно работать дома. Энергетика родных стен будет благотворно влиять на удачу во всех делах и сферах. В трудной ситуации можно смело довериться интуиции, а вот советы окружающих лучше временно не слушать. Покупки в интернете поднимут вам настроение.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Дев

Не нужно держать в себе все мысли и эмоции. Астрологи советуют делиться ими с окружающими. В этот день необходимо искать душевный покой, заряжаться позитивной энергией от общения с приятными людьми. Поднять настроение поможет умеренный шопинг.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Весов

Свободное время лучше использовать для отдыха и развлечений. В общении с людьми любого возраста и статуса лучше быть максимально тактичными. День прекрасно подходит для поездок или командировок. Можно завершить его легкой уборкой.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Скорпионов

Настало время подумать о себе любимых: в этот день можно проявлять эгоизм и стараться ради личной выгоды. Но нельзя переусердствовать, иначе можно нажить себе новых врагов или сильно поругаться со второй половинкой. Понадобится спокойное отношение к критике.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Стрельцов

Внимательность важна во всем. Особенно осторожными стоит быть в вопросах работы и финансов. Это не лучший день для оформления кредитов: рекомендуется избегать лишних трат. Если захочется излить душу, то сделать это лучше вечером, когда страсти утихнут.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Козерогов

Для вас день окажется достаточно продуктивным. Необходимо следовать плану и не рисковать лишний раз. Утром могут возникнуть семейные разногласия, поэтому лучше проявить гибкость, чтобы не поругаться. Вечер прекрасно подойдет для самоанализа и духовных практик.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Водолеев

В этот день лучше не перенапрягаться. Стоит сфокусироваться на новых знакомствах, позитивном общении, романтике. Астрологи советуют не разговаривать с посторонними людьми о бизнесе и деньгах. Вечером лучше отвлечься от рутины и заняться увлечениями.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 июля 2020 для Рыб