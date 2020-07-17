Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 июля 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 18 июля 2020 для Овнов
Пристальное внимание стоит обратить на свое здоровье. Отдых и релаксация помогут избавиться от недомогания и переживаний. Очень полезно в такие дни общаться с оптимистично настроенными людьми, развлекаться, заниматься личными делами.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 18 июля 2020 для Тельцов
В этот день желательно вести максимально активную жизнь. Можно посещать культурные мероприятия, заниматься спортом, выбираться за город. Есть вероятность встретить на пути важного человека, который сыграет большую роль в привлечении успеха в будущем.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 18 июля 2020 для Близнецов
В такие дни важно прислушиваться к мнению близких людей. На работе лучше соблюдать все писаные и неписаные правила, чтобы не создавать конфликтных ситуаций. Успех ждет тех, кто занимает высокие должности и руководит большим количеством людей.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 18 июля 2020 для Раков
Для новых дел дня лучше не придумать. В этот день также полезно заниматься творческими задачами. Астрологи советуют не вмешиваться в чужие дела и не нарушать границ в общении. Вечер лучше провести в кругу семьи, в атмосфере домашнего спокойствия.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 18 июля 2020 для Львов
Если вы уверены в своей правоте, нужно стоять на своем до конца. В противном случае лучше ни с кем не спорить, особенно со второй половинкой. День хорош для работы и монотонных дел, а вот покупки рекомендуется пока отложить. Вечером ожидается максимальная продуктивность.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 18 июля 2020 для Дев
Постарайтесь разобраться с мелкими рутинными делами. Это поможет в ближайшие дни больше времени посвящать себе и близким. Конфликты и споры будут напрямую указывать на то, что в отношениях не хватает гибкости. Хорошее время для сотрудничества.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 18 июля 2020 для Весов
Не стоит обращать внимание на попытки окружающих как-то вас задеть. День идеально подходит для завершения важных дел, подведения итогов. В любовной сфере можно довериться интуиции. Не бойтесь также строить совместные планы, говорить о будущем.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 18 июля 2020 для Скорпионов
Этот день лучше провести в уединении или в окружении самых близких людей. Не стоит никому навязывать свое мнение. Астрологи также советуют не заниматься самокопанием и не пытаться найти виноватых в своих неудачах.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 18 июля 2020 для Стрельцов
Это идеальный день для смены обстановки. Будет полезен нестандартный отдых, общение с новыми людьми. Также день прекрасно подходит для поисков новой работы и для собеседований. Со стороны близких людей и второй половинки возможны обиды. Лучше реагировать на них спокойно.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 18 июля 2020 для Козерогов
День прекрасно подходит для наведения порядка в доме и на рабочем месте. Возможны приятные знакомства, поступление деловых предложений. Самый высокий уровень продуктивности будет в уединении. Не стоит отвлекаться на побочные дела.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 18 июля 2020 для Водолеев
В первой половине дня возможна полоса неудач, но ближе к обеду ситуация начнет выравниваться. Стоит более внимательно относиться к вопросам денежного характера. Также астрологи советуют не давать пустых обещаний близким людям.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 18 июля 2020 для Рыб
Вас может подвести неуверенность и страхи. Старайтесь также не говорить лишнего окружающим. Не нужно никого провоцировать на конфликты, так как это породит чувство вины. В делах и в любви стоит слушать свое сердце - оно вас не обманет.