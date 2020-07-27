Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июля 2020 года

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года, предусматривает благоприятный день для налаживания бытовых дел.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Овнов

Неблагоприятный день, чреватый трудностями в личной жизни и осложнениями в общении с друзьями и родственниками. Несет резкие перемены настроения, трансформацию отношений с партнерами, козни соперников. Звезды рекомендуют не принимать кардинальных решений: любые ваши действия могут обернуться против вас. В делах полагайтесь на собственный опыт и интуицию: не исключено, что кто-то пытается чинить вам препятствия. Проблемы в отношениях с партнером могут заставить принять жесткое решение.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Тельцов

Завтра важно сконцентрироваться на главных, приоритетных направлениях деятельности, проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в реальность. Вы сможете объединить в себе желание обновления и трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности. Вероятно, вечером вам придется перенести все свое внимание на домашние проблемы. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу пользу, если вы избавитесь от иллюзий и предвзятости.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Близнецов

Неблагоприятный день. Судьба посылает вам очередное испытание на прочность характера. Несущественные детали, мелкие недоразумения могут сбить вас с главных, приоритетных направлений деятельности. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня. Вечером возможен неожиданный спор, который разрешится не в вашу пользу. Постарайтесь избавиться от предвзятых взглядов и субъективных оценок.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Раков

Вероятно, вам придется перенести все свое внимание на домашние проблемы. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу пользу, если вы избавитесь от иллюзий. Вам придется контролировать свои расходы. Впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Львов

Звезды рекомендуют не принимать завтра никаких кардинальных решений и не заниматься делами, требующими ответственности и коллективных действий: не исключено, что кто-то попытается чинить вам препятствия. В любом деле руководствуйтесь политикой кнута и пряника. Проблемы в личных отношениях могут заставить принять жесткое решение.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Дев

Неблагоприятный день. Несет резкие перемены настроения, трансформацию отношений с партнерами, козни соперников или тайных недоброжелателей. Звезды не исключают появления на вашем пути серьезных препятствий, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. В делах полагайтесь на интуицию: советы друзей или вмешательство партнера может завести в тупик. Возможно, проблемы в личной жизни заставят принять жесткое решение или побудят к решительным действиям.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Весов

Начало дня благоприятно для коллективных действий, совместных мероприятий. В отношениях с партнерами и при заключении коммерческих сделок не теряйте чувства реальности: вероятны обман или финансовые потери. Во второй половине дня не торопитесь с новыми любовными победами. Завтра сексуальные контакты требуют крайней осмотрительности.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Скорпионов

Неблагоприятный день, чреватый конфликтами и недоразумениями. Вас ожидают жестокие стычки с внешним миром. Как никогда ранее, вам нужно проявить терпение и выдержку, не допуская беспощадности и озлобления, что еще больше помешает вам. Но не стоит основываться только на холодном расчете в своих поступках и решениях. Во второй половине дня все конфликты сгладятся, но подспудно вы все равно будете ощущать внутреннее напряжение и опасность.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Стрельцов

Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности, бесхитростность и великодушие помогут добиться успеха у лиц противоположного пола. Хороший день для общения с друзьями, семейных отношений, сексуальных контактов.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Козерогов

Звезды не исключают появления на вашем пути серьезных препятствий, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами, предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Водолеев

День перемен и трансформаций. Перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску, поэтому во всех делах обращайтесь к здравому смыслу и практическому подходу к действительности. Будьте завтра осмотрительны, как никогда.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Рыб