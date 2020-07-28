Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июля 2020 года

28 июля 2020 года весьма неоднозначный день для разных знаков Зодиака. Одни будут радоваться очередным победам, а другие сетовать на судьбу. Узнайте, кто добьется большого успеха, а кто пойдет на поводу у своих эмоций и "проиграет". Сегодня важно не терять самообладания и настроиться на позитив.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Овнов

Задержки в делах возникают гораздо чаще, чем обычно, и заставляют волноваться не на шутку. Люди, прежде обещавшие помощь, вряд ли сдержат слово, так что всерьез рассчитывать вы можете только на себя. Начало дня подходит для того, чтобы оглядеться по сторонам, оценить ситуацию; а во второй его половине можно проявлять инициативу, начинать действовать. Не исключены проблемы при оформлении документов, посещении государственных организаций. Финансовая картина благоприятна, возможны денежные поступления.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Тельцов

Будьте предельно осторожны в решении финансовых вопросов, особенно если речь идет о крупных суммах. Сейчас вы склонны относиться к деньгам легкомысленно, тратить их на то, без чего можно обойтись. Особенно опасно торопиться с крупными покупками: они могут оказаться неудачными. Брать кредиты не стоит. Вероятны успехи в работе. Особенно хорошо вам даются дела, которые требуют творческого подхода и нестандартного взгляда на вещи. Друзья охотно помогают во всем, стоит только попросить, а иногда и сами проявляют инициативу. Возможны неожиданные романтические признания.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Близнецов

Плодотворный день. Вы многое успеете, справитесь с делами, которые еще совсем недавно казались слишком сложными. Не бойтесь больших проектов: если вы приступите к работе над ними сегодня, то желание бросить все на полпути вряд ли возникнет. День хорошо подходит для деловых встреч, обсуждения перспектив сотрудничества, разговоры о будущем. Возможны неожиданные предложения, которые стачала заставят вас растеряться, а потом очень порадуют. Некоторые Близнецы поймут, что нужно сделать, чтобы изменить к лучшему, и приступят к осуществлению задуманного.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Раков

Старайтесь держать себя в руках, что бы ни происходило. Самообладание сейчас чрезвычайно важно, особенно для тех, кто запланировал на этот день важные встречи. Разногласия с окружающими возникают чаще обычного, и причиной их может стать любой пустяк. Старайтесь никого не критиковать, воздержитесь от язвительных замечаний и двусмысленных шуток. Не стоит откровенничать с малознакомыми людьми, делиться своими планами или обсуждать чужие дела. То, что для вас важно, стоит обсуждать только с самыми близкими. День будет довольно утомительным, уже в середине его вы почувствуете, что нуждаетесь в отдыхе.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Львов

День хорошо походит для общения. Он дает возможность изменить к лучшему отношения с людьми, которые вам дороги. Вы догадаетесь об их тайных надеждах и сокровенных желаниях, позаботитесь о том, чтобы мечты сбылись. Влюбленные забудут о разногласиях, ревности и обидах. Могут нелегко даваться привычные дела: вы часто отвлекаетесь и ошибаетесь. Хорошо, если рядом будет человек, готовый помочь. Поездки складываются удачно, даже если вы не планировали их заранее. В пути вас ждут не только яркие впечатления, но и интересные знакомства.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Дев

Противоречивый день, неровный и напряженный. Окружающие часто раздражают вас неуместными замечаниями, критикой и непрошеными советами. Однако вы сохраните самообладание и сможете избежать ссор. Вряд ли неблагоприятные обстоятельства помешают вам сделать все, что было запланировано, вовремя довести до конца дела. За помощью стоит обращаться только к надежным, проверенным союзникам. Не торопитесь доверять новым знакомым, особенно если речь идет о каком-то важном финансовом вопросе: они могут подвести. Во второй половине дня вероятны недомогания, старайтесь избегать перегрузок.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Весов

Вас ждет насыщенный и плодотворный день. Дел может быть больше, чем обычно. Однако вы найдете время и на встречи с друзьями, и на семейные дела, и на общение с любимым человеком. Жизненный потенциал высок, можно не опасаться переутомления. Очень хорошо день подходит для любых творческих занятий. Не исключено, что вы обнаружите у себя таланты, о которых прежде не догадывались. Есть шанс познакомиться с людьми, разделяющими ваши увлечения и интересы. Общение с ними будет интересным, может положить начало настоящей дружбе.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Скорпионов

Чем бы вы ни занимались, рассчитывайте на собственные силы. Договориться с кем бы то ни было о сотрудничестве сегодня будет труднее, чем обычно. Возможны проблемы в общении со старшими родственниками, а также другими людьми, которые прежде не раз поддерживали вас. Можно планировать на этот день поездки: они окажутся интересными, поднимут настроение и подарят много позитивных эмоций. В дороге старайтесь быть очень наблюдательными. Будет шанс получить информацию, которая вскоре пригодится в работе.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Стрельцов

Вы со всеми легко находите общий язык, быстро завоевываете доверие новых знакомых, на многих производите неизгладимое впечатление. Вероятны необычные встречи, которые могут положить начало дружеским или романтическим отношениям. Во второй половине дня будет возможность восстановить старые связи, помириться с тем, с кем вы были в ссоре, оставить в прошлом все разногласия. Старайтесь не проводить слишком много времени в одиночестве: в такие моменты вас одолевают неприятные мысли и мрачные воспоминания. Лучше найти веселую компанию.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Козерогов

Благоприятный день, который принесет много новых идей. На многие вещи вы смотрите не так, как окружающие, это неизменно вызывает интерес. На вас обратят внимание люди, которые раньше никого, кроме себя, не замечали. Не исключены приятные знакомства, некоторые из которых получат романтическое продолжение, если вам этого захочется. Не нужно прикладывать усилия, чтобы понравиться окружающим: достаточно быть собой, вести себя естественно. Возможны приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Водолеев

Не бойтесь фантазировать. Именно воображение помогает вам сегодня справляться с трудностями. Если вы, столкнувшись с какой-то проблемой, не растеряетесь, а постараетесь взглянуть на ситуацию иначе, то непременно поймете, как можно добиться желаемого, и что нужно сделать, чтобы добиться кардинальных перемен к лучшему. Часто ваши оригинальные идеи оказываются полезны окружающим. Вы многим даете отличные советы, охотно помогаете тем, кто в этом нуждается. Но если кто-то попытается злоупотребить вашей добротой, вы обязательно дадите отпор.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 июля 2020 для Рыб