Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июля 2020 года

Многим представителям знаков зодиака 29 июля придется изменить свои планы. Кого-то в эту дату ждут романтические встречи, а другим придется изрядно попотеть на работе для собственного блага.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Овнов

Гороскоп обещает Овну день сплошной нервотрепки. Но многие переживания будут взяты из воздуха, боритесь с ними основательно. Не стоит доказывать свою правоту тем, кто изначально вам не верит. Ищите единомышленников, обратитесь за поддержкой к старым друзьям. Прекрасно пройдут обучающие мероприятия, семинары и курсы.



Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Тельцов

Не все в этот день пойдет быстро и по плану Тельцов. Стоит проявить терпение и гибкость. Не нужно торопиться с принятием решений. Это может сыграть с вами плохую шутку. Вечер посвятите себе и творчеству. Благоприятно будет и пообщаться с родными и друзьями.



Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Близнецов

Замечательный день для Близнецов, у которых есть творческие задатки. Вы неблагодарно опустили их, когда брались за новые проекты. Теперь придется динамично их наверстывать. Путь к сердцу любимого человека действительно лежит через желудок. Вы поймете это сразу же, когда угостите его экзотическими блюдами. Хорошо, что приготовили их сами.



Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Раков

В этот день Ракам придется разрываться между множеством дел. Необходимо сконцентрироваться, чтобы ничего не упустить. К вечеру от такой активности вы серьезно устанете. Не сорите деньгами 29 июля и лучше воздержитесь от крупных покупок.



Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Львов

Льву предстоит держать оборону повсюду, вокруг столько провокаторов и сплетников. Но позиций не сдавайте, вы же от природы – боец и честолюбец. Удовольствие принесет любимое хобби, которым займетесь вместе с семейством. Полезно провести ряд очищающих процедур для кожи и кишечника. Не волнуйтесь из-за сорвавшейся командировки.



Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Дев

Все самые энергозатратные дела Девам стоит запланировать до обеда. Внимательно слушайте все, что вам будут советовать в этот день, – вскоре такая информация очень пригодится. Вечер нужно провести в кругу близких, поговорить по душам и расслабиться.



Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Весов

Утро у Весов начнется активно и весело, как хорошо, что завели будильник на 6 часов. Удастся пробежаться по скверу, принять контрастный душ и выпить чашечку какао. На работе все, как обычно – угрюмые коллеги, море заданий и грозный начальник. Вечером получится навестить друга, поболтать о планах на будущее и даже развлечься.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Скорпионов

Для Скорпионов среда – день, полный вдохновения. Вы поставите перед собой интересные задачи и успешно их реализуете. Окружающие будут восхищаться вашими успехами. Вечером не исключены интересные знакомства. Возможно начало романтических отношений.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Стрельцов

Воздух, солнце и вода окажутся лучшими друзьями Стрельца. Вы даже срочные дела отложите подальше, лишь бы отдохнуть на лоне природы. Не критично, но нужно сложить в копилку бытовые вопросы. Разбирайте их по полочкам, чтобы решить все вовремя. Драгоценные минуты наедине с избранником запомнятся на все лето. Вы не сможете «напиться» друг другом.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Козерогов

У Козерогов не получится действовать по старому плану. В этот день придется решать проблемы "на ходу". Не беспокойтесь – серьезных проблем не ожидается. На работе вам очень помогут коллеги. Не исключено перемирие со старыми знакомыми.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Водолеев

Водолею будет трудно смириться с тем, что месяц на исходе. Вы так ждали это лето, а оно убегает. Отправляйтесь на пляж или на дачу, чтобы вдохнуть свежий и теплый воздух. Только не занимайтесь изнурительным трудом, иначе надорвете спину. Долгожданную прибыль получат люди, занимающиеся строительством. Правда, на проценты не рассчитывайте.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 29 июля 2020 для Рыб