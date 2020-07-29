Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июля 2020 года

30 июля могут происходить неприятные события со многими представителями знаков Зодиака. Справиться со всеми трудностями помогут интуиция и юмор.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Овнов

Вам придётся сейчас заниматься различными ремонтными работами. Если вы ещё не сменили свою работу, то в этот день появится возможность это сделать. Предложение по работе, будет на редкость удачным.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Тельцов

Для Тельцов это будет очень благоприятный день. Не нужно бояться 30.07. начинать новые дела и отказываться от помощи коллег. У вас получится прислушаться к нужным советам и отбросить все лишнее. Скорее всего разрешаться те вопросы, которые давно вас беспокоили.



Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Близнецов

Сейчас идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь пробовать и экспериментировать. Даже если вы допустите ошибки, то никаких серьезных последствий за этим не последует. Максимум внимания уделите финансовым вопросам.



Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Раков

Ракам стоит быть очень внимательными и осторожными 30.07.2020. Могут произойти чрезвычайные происшествия и серьезные конфликты. Важно в этот день постараться максимально сдерживать свои эмоции, чтобы не провоцировать разногласий. Вечером стоит побыть наедине с собой и уделить время хобби.



Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Львов

На данный момент все, что касается профессиональных или социальных вопросов, не будет вызывать у вас никаких затруднений. Можете планировать работу с важными документами и вести переговоры. Вас ждут приятные встречи и замечательный отдых в хорошей компании.



Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Дев

30 июля Дев порадует приятными новостями и выгодными предложениями. Очень хороший период для общения с новыми людьми и заключения деловых соглашений. Откажитесь от покупок и проявите аккуратность с деньгами. Вскоре вас также ожидает множество забот.



Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Весов

Ваши деловые качества могут сослужить хорошую службу. С осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей, которых вы или не слишком хорошо знаете, или они пользуются дурной репутацией. Не срывайте плохое настроение на тех, кто вам дорог.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Скорпионов

Скорпионам стоит решить все вопросы, связанные с деньгами. Вам очень поможет в этом деле интуиция. Ждите выгодных предложений по работе 30 июля. Также вы сможете разрешить семейные конфликты и еще больше сблизиться с родными.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Стрельцов

Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. Данное время располагает к гармоничным отношениям в семье. В личную жизнь стоит внести яркие краски. Удача может улыбнуться в любви, но только в том случае, если ваши намерения не имеют под собой корыстных целей.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Козерогов

Козероги будут полны решимости и с блеском выйдут из сложных ситуаций. На эту дату удачно планировать деловые переговоры, они завершатся достаточно выгодными сделками. Ждите финансовых поступлений и приятных новостей. А вот к близким придется быть особо внимательными. Не исключены конфликты.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Водолеев

Вряд ли данный день можно назвать судьбоносным. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время, не полагаясь на то, что кто-то будет вас веселить или выполнять ваши обязанности. Полезно начать курс оздоровительных процедур.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 30 июля 2020 для Рыб