Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 августа 2020 года

Гороскоп на 1 августа 2020 года прогнозирует спокойный день для Рыб, Водолеев и Козерогов. Львам стоит отказаться от серьезных дел и не обращать внимание на критику.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Овнов

В этот день вы можете запутаться в своих чувствах и отношениях с человеком, который вызывает симпатию. Не обижайте любимых людей, держите свои слова и эмоции под контролем. В профессиональных делах не спешите проявлять активность - вы будете теряться в догадках и мучиться сомнениями.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Тельцов

Можно начать совместную работу над новым проектом, восстановить отношения, достигнуть договоренностей. Если сегодня поступят интересные предложения, принимайте их не раздумывая. В личной жизни не упустите свой шанс, дайте понять любимому человеку, что вы о нем заботитесь и строите планы на будущее.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Близнецов

Не следует браться за дела, о которых у вас смутное представление. В малознакомой области вы можете допустить просчеты. Не вступайте в споры и конфликты, особенно с близкими людьми. При общении с собеседником не отклоняйте его точку зрения, а постарайтесь выслушать и понять.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Раков

Сейчас для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно - это избавит вас от многих волнений и разочарований. Спокойно изучайте ситуацию и налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться. Хорошее время для новых знакомств и романтических увлечений.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Львов

Вас ожидает много дел. Добившись успеха в одном деле, принимайтесь за следующее. Медленно, но верно вы будете продвигаться к намеченной цели. Если вы не обременены семейными узами, будьте готовы к перспективному знакомству.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Дев

Нужно проявить максимум тактичности. Если вам понадобится помощь, дождитесь более подходящего момента. Не упустите шанс расширить свое дело, завести полезные связи. День будет гармоничным для всего, что касается любви.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Весов

Сейчас все пойдет по накатанной дорожке, и никаких эмоциональных всплесков возникнуть не должно. Проблемы могут появиться из-за торопливости, несогласованности действий внутри коллектива, собственных чрезмерных амбиций. Расставляйте приоритеты и делайте все по порядку.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Скорпионов

Вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите приниматься за дело. Лучше всего подождать, когда вам дадут определенное задание и объяснят, как решить поставленные задачи. А если начнете проявлять инициативу, ваши начинания могут запороть на корню.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Стрельцов

Это время подходит для активных действий, но от ошибок никто не застрахован. Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений, нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности. Стоит ограничить сторонние контакты, поскольку не исключены интриги со стороны недоброжелателей. Позаботьтесь о своем здоровье.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Козерогов

Высока вероятность совершения профессиональных ошибок, поэтому будьте очень внимательны. Личная жизнь порадует потеплением отношений. Хорошее время для обустройства быта, ремонта, покупок.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Водолеев

Что касается делового поприща, то здесь ситуация не будет безоблачной. Придется проявлять больше такта и держать при себе негативные эмоции, чтобы отношения с руководством или коллегами не обострились. В общении с любимым человеком будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Рыб