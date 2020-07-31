Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 августа 2020 года

В первой половине дня можно смело начинать что-то новое и приступать к реализации даже самых смелых идей. Не нужно обращать внимания на суждения окружающих.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Овнов

Напряженный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Вероятно возникновение проблем в сфере профессиональной деятельности. Женщинам-Овнам звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Мужчинам-Овнам не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере деятельности и исключить всякий риск при работе с режущими инструментами, стеклом, металлом. Сны следует истолковывать наоборот.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Тельцов

Представителей данного знака ждет непростая суббота 1.08.2020. Для достижение поставленных задач потребуется приложить больше усилий, чем обычно. Однако ваша целеустремленность не останется незамеченной: вы привлечете новых союзников. Во второй половине дня возможны денежные поступления: потратьте их с умом.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Близнецов

Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Вероятно получение ободряющего известия или выгодного предложения, сулящего значительную прибыль. День не слишком удачен для любовных отношений. Постарайтесь провести его дома. Вечером вероятны резкие смены настроения, беспричинная тоска, головные боли.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Раков

Не исключены серьезные разногласия с близкими, поскольку представители знака будут слишком резки в своих высказываниях и будут отказываться кого-либо слушать. Это может негативно сказаться на взаимоотношениях даже с самыми старыми друзьями. Однако в этот день у Раков все будет получаться в работе.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Львов

Сегодня женщинам-Львам звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Ваш избранник не будет соответствовать вашему королевскому достоинству. Так же вероятно возникновение проблем в сфере профессиональной деятельности. Мужчинам-Львам не рекомендуется проявлять властность в личных отношениях или ограничивать общение своей спутницы. Умерьте свою ревность — она не имеет под собой никаких оснований.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Дев

Суббота будет наполнена яркими и положительными эмоциями. У Дев будет получаться абсолютно все. Возможно, что представителям знака даже удастся решить те проблемы, которое долгое время не давали покоя. Вечером не исключены новые полезные знакомства.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Весов

Тяжелый и опасный день. По возможности исключите всякое общение. Несущественные детали, мелкие недоразумения могут сбить вас с главных, приоритетных направлений деятельности. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком. Возможно ухудшение самочувствия.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Скорпионов

В субботу представители знака смогут самостоятельно справиться с тем, что прежде никогда не получалось. Более того, Скорпионы охотно придут на помощь к тем, кто в ней нуждается. Вероятны денежные поступления. Скорее всего, они будут небольшими, но представители знака смогут порадовать себя и членов своей семьи.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Стрельцов

Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь и умение создавать верное мнение об окружающих вас людях. Способность легко прощать обиды обезоружит врагов и сохранит энергию для новых свершений. Звезды готовы помочь вам в достижении наиболее честолюбивых замыслов и целей.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Козерогов

Первую половину для можно провести с человеком, который вам симпатичен. Вы с легкостью очаруете его и произведете хорошее впечатление. Вечер лучше провести за работой, которая требует внимательности и осторожности. Вы не допустите ошибок, и все сделаете правильно.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Водолеев

Благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Не исключено, что ваша коммуникабельность окажет влияние на стиль и образ жизни. Однако во второй половине дня возможен неожиданный спор, который разрешится не в вашу пользу.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Рыб