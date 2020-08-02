Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 августа 2020 года

Луна сегодня будет в Козероге. А это значит, что не стоит заниматься денежными вопросами.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Овнов

В первой половине дня удачно пройдут переговоры, вы сможете произвести положительное впечатление на деловых партнеров. Вечером могут возникнуть проблемы в романтических отношениях.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Тельцов

Вероятны успехи в личных делах, но материальные вопросы решить будет нелегко. Возможно ухудшение финансового положения; видимо, вы неверно оцениваете ситуацию, не стараетесь найти внутреннее подтверждение правильности своих поступков. Вам необходимо внимательнее оглядеться по сторонам. Попытайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков и сигарет.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Близнецов

В этот день у вас может появиться не один повод для удивления. Некоторым представителям знака придётся смириться с тем, что они в ком-то ошибались. В конце дня вы удивитесь от оригинальности своего мышления.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Раков

Представителям этого знака Зодиака пришла пора решаться на перемены. Можно начать с малого и изменить имидж, но астрологи рекомендуют не бояться и действовать масштабно. Удача будет сопутствовать вам и при смене работы и при новом романтическом знакомстве.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Львов

Для Львов 02.08. будет непростым. С самого утра ваши эмоции и чувства будут напряжены. Постарайтесь не сорваться на близких – потом будет непросто уладить конфликт. Лучшее, что вы можете сделать для себя в воскресенье – это побыть в одиночестве.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Дев

В этот день вас порадуют встречи с давними друзьями. То, о чём вы давно мечтали, может стать реальностью. Некоторые представители знака получат приятные новости. Продолжайте верить в чудеса, но не теряйте голову.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Весов

День обманов и иллюзий, особенно для Весов творческих профессий. Возможна финансовая прибыль или заманчивое предложение, но вам будет трудно вовремя принять важное решение. Смело беритесь за любую работу, только так вы сможете добиться успехов в скором будущем. Старайтесь сдерживать свои эмоции. Не поддавайтесь излишнему энтузиазму, который может на время заслонить практические черты вашего характера.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Скорпионов

С утра смотрите на происходящие события с оптимизмом, спокойствие сейчас наилучший вариант для продуктивности. Во второй половине дня займитесь решением личных проблем, не отказывайтесь от перемен.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Стрельцов

Этот день Стрельцы хотели бы провести дома. Однако окружающие не дадут вам покоя и будут предлагать самые необычные варианты времяпрепровождения. Не стоит отказываться от их идей, даже если они покажут безумными. Проведенный день с друзьями зарядит вас по полной на всю грядущую неделю.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Козерогов

Вам нужно позволить себе расслабиться и отдохнуть. Вы много работаете для благополучия ваших родных, теперь пришёл черёд подумать о себе. Не берите на работе лишние обязательства, плывите по течению судьбы и наслаждайтесь вдоволь жизнью.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Водолеев

Этот день символизирует душевное равновесие. Отношения между партнерами будут гармоничными, что благотворно скажется на отношениях в семье. Ведь тому, кто рядом с вами, так не хватает вашей нежности и проявления любви. Во второй половине дня возможна беспричинная тоска или легкая депрессия.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Рыб