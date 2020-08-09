Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 августа 2020 года

В понедельник вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений, назавтра вы, возможно, передумаете, а восстановить все в первоначальном виде будет трудно.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 10 августа 2020 для Овнов

Это будет очень динамичный день. Особенно острожными стоит быть в сфере финансов. Лучше не тратить деньги впустую, не давать никому взаймы и не оформлять кредитов. День прекрасно подходит для новых знакомств, начала новых отношений и поиска увлечений.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 10 августа 2020 для Тельцов

В такие дни категорически нельзя проявлять много лени. Астрологи советуют больше двигаться, заниматься делами и работой, гулять. Первая половина дня будет сложной. Старайтесь не давать никому пустых обещаний и не вступать в споры.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 10 августа 2020 для Близнецов

Приберегите личное время и здоровье - не стоит в такие дни перегружать себя заботами и делами на работе и в бизнесе. В любви астрологи советуют не прятать своих эмоций. Нужно смело говорить близкому человеку обо всём, что вас беспокоит.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 10 августа 2020 для Раков

Первая половина дня идеально подходит для домашних дел и работы. Во второй половине дня можно отправиться в гости. В течение дня вас могут ожидать приятные знакомства, интересные встречи. В качестве отдыха можно заняться важными покупками.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 10 августа 2020 для Львов

Не стоит проводить много времени в четырех стенах. Нужно выходить на прогулки, общаться с людьми, заниматься спортом. Это идеальный день для общения и обмена опытом с окружающими. Утром можно заниматься обучением, самообразованием, поиском увлечений.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 10 августа 2020 для Дев

Звезды сделают вас успешными в любви, повысив ваше обаяние и харизму. День прекрасно подходит для заключения сделок, знакомств, дорогостоящих приобретений. Также можно рассылать резюме и посещать собеседования, если вы находитесь в поиске работы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 10 августа 2020 для Весов

Отличный день для продвижения своих идей на работе и в бизнесе. В такие дни к вам точно прислушается начальство. Стоит опасаться недоброжелателей и завистников. Они могут отравить жизнь своими колкостями и необоснованной критикой.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 10 августа 2020 для Скорпионов

В общении со второй половинкой, родственниками и друзьями могут появиться некоторые проблемы. Близкие люди не захотят идти на компромисс, но не стоит отвечать тем же. Лучше в принципе избегать серьезных разговоров и вести разговоры на приятные темы.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 10 августа 2020 для Стрельцов

В такой день не стоит быть требовательными к окружающим. Нужно хвалить коллег и делать почаще комплименты близким людям. Энергия звезд прекрасно подходит для изучения языков, творческой деятельности. Полезными будут командировки, смена обстановки.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 10 августа 2020 для Козерогов

Больше слушайте окружающих, особенно в сфере любви. Они могут дать очень важные советы касательно того или иного человека. Дома есть риск столкнуться с непониманием и ссорами. Если не давить на родственников и вторую половинку, можно избежать конфликтов.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 10 августа 2020 для Водолеев

В такие дни стоит идти на компромиссы с близкими людьми и коллегами по работе. Обидеть кого-то будет проще простого. Лучше показать себя с другой, более приятной и светлой стороны. От ваших поступков зависит будущее. Неаккуратное слово может решить исход дел не в вашу пользу.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 10 августа 2020 для Рыб