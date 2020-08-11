Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 11 августа, советует Девам найти время для отдыха и релаксации, а у Весов идеальный день для покупок.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Овнов

Этот день обещает быть ярким и запоминающимся. Не стоит проводить его в неприятной обстановке и в окружении токсичных людей. Астрологи рекомендуют избегать длительного уединения и почаще выбираться за город, соглашаться на командировки и больше ходить.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Тельцов

Звезды в не лучшем расположении духа, поэтому к вам постоянно могут обращаться за помощью, но ничего не давать взамен. Нужно научиться говорить "нет". Лучше проявлять больше самостоятельности, не прося никого о помощи. Удача на стороне сильных людей.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Близнецов

Каким бы неприятным ни был разговор с окружающими людьми, нельзя проявлять нетактичность и грубость. Звезды и планеты могут столкнуть вас с недоброжелателями. Вечер лучше посвятить отдыху, чтобы снять негатив.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Раков

Не стоит ограничивать свою активность. Астрологи рекомендуют действовать напористо, но не импульсивно. Обдуманные поступки приведут вас к цели быстрее, чем риски и авантюры. В сложных ситуациях можно обратиться за помощью к друзьям.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Львов

Этот день могут омрачить неприятные сплетни и слухи о вас и ваших близких. Отвечать на них негативом не стоит. Лучше просто сфокусироваться на чем-то более приятном и направить свою энергию на интересные дела. Это поможет избавиться от отрицательных мыслей.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Дев

В любви возможно временное охлаждение. Лучше не давить на вторую половинку, а подарить ей больше свободы. То же самое касается и друзей. Вечером возможны провокации со стороны незнакомых людей. Лучше находить время для отдыха и релаксации.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Весов

Это идеальный день для покупок. На шопинг лучше отправляться в компании друзей или второй половинки. В этот день возможны приятные знакомства. Также вас могут посетить новые творческие идеи. В общении с близкими стоит проявлять больше сдержанности.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Скорпионов

Это идеальный день для того, чтобы завести новый роман или возобновить старые отношения. Также сегодня можно просить прощения за прошлые обиды. Любые конфликты сойдут на нет, если действовать мирно. В работе возможны напряженные дела.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Стрельцов

В такой день есть вероятность что-то забыть, опоздать. Планы могут рушиться, как карточный домик, так что на всякий случай лучше иметь запасной план. Вторая половина дня идеально подходит для спорта, физических упражнений, прогулок и бега.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Козерогов

В такие дни лучше отказаться от уборки и дел по дому. Вторая половина дня идеально подходит для похода в гости или встреч с друзьями. Возможны приятные знакомства. Также звезды помогут вам в решении юридических проблем.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Водолеев

Опасайтесь проблем с предписанными нормами. Даже небольшое нарушение на дороге может вылиться в штраф и неприятности. В личной жизни особых проблем не ожидается. Наоборот, день обещает быть идеальным для отдыха с семьей, второй половинкой, детьми.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Рыб