Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 августа 2020 года

Звезды гороскопа обещают, что интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью. Однако вместе с тем день предполагает пассивность, граничащую с апатией. Так что если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 12 августа 2020 для Овнов

Овну не стоит надеяться только на себя – ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Сегодня только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Овен сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал. Не начинайте новых дел, исключите физические нагрузки. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение состояния.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 12 августа 2020 для Тельцов

Тельцы смогут пересмотреть бюджет таким образом, что найдутся "лишние" деньги. Вы сможете с легкостью позволить себе внеплановый отдых, небольшой ремонт или заветный список покупок, который вы откладывали до распродаж. Будьте щедрее к себе и воспринимайте шопинг, как награду.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 12 августа 2020 для Близнецов

Сегодня Близнецам стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что они знают точно, то есть на обычных текущих вопросах. Подумайте о том, что действительно приносит вам удовлетворение. Возможно это то, что стоило развивать и монетизировать. В личной жизни возьмите паузу и проявите легкий эгоизм. Вам полезны прогулки на свежем воздухе.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 12 августа 2020 для Раков

Не стоит назначать на этот день встречи или приглашать гостей. Многие из вас не смогут быть радушными хозяевами и почувствуют дискомфорт и усталость. Предупреждение от гороскопа на сегодня: не злоупотребляйте сладким. Вы склонны к перееданию и если начнете заедать стресс вкусненьким, будет трудно остановиться.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 12 августа 2020 для Львов

Сегодня вы сможете избавиться от токсичных отношений, побороть зависимость или добиться денежной компенсации затраченных усилий. В личной жизни вас порадует отношение партнера. Вы сможете провести время в приятном месте, но только вечером. Растяните удовольствие и готовьтесь к свиданию так, как будто оно первое. Не выдвигайте партнеру повышенных требований и не пытайтесь ограничить его свободу — это создаст определенные проблемы в будущем.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 12 августа 2020 для Дев

Остерегайтесь ссоры из-за ревности в личной жизни или недоброжелательного отношения со стороны партнеров и соседей. Сегодня вам важно отойти от привычных воззрений и взглянуть на мир глазами человека, верящего в чудеса. Для Девы это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 12 августа 2020 для Весов

Сегодняшний день испытает на прочность ваше отношение к дружбе. Благоприятный день для торговой деятельности, коммерческих сделок, крупных приобретений. Во второй половине дня вероятен спад в настроении, легкая депрессия. Но не следует уходить в себя.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 12 августа 2020 для Скорпионов

Скорпиону потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день. Во второй половине дня возможны скачки давления. Так что не геройствуйте и немного отдохните. Особенно берегите горло, нос и сосуды глаза.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 12 августа 2020 для Стрельцов

День наделяет Стрельца пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Стрелец сегодня заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно. Не исключены неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из окружающих вас людей.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 12 августа 2020 для Козерогов

Козерог в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. Если Козерогу удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев. Остерегайтесь ссоры в личной жизни или недоброжелательного отношения со стороны партнеров или соседей.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 12 августа 2020 для Водолеев

Сегодняшний день для Водолеев будет наполнен переговорами и деловыми встречами. Не переживайте: вы справитесь лучше, чем кто-либо на вашем месте. Вероятны домашние хлопоты, проблемы с детьми или недомогание. Постарайтесь провести вне дома. Рекомендуется уединение, прогулки.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 12 августа 2020 для Рыб