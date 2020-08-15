Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 августа 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 15 августа 2020 для Овнов
Сегодня все будет идти по накатанной дорожке, не произойдет ничего, что вас сильно огорчит или обрадует. Проблемы могут возникнуть из-за торопливости, несогласованности действий внутри коллектива, собственных амбиций. Выбирайте наиболее важные дела и расправляйтесь с ними в первую очередь.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 15 августа 2020 для Тельцов
Вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите их прилагать в том или ином направлении. Подождите, когда вам дадут определенное задание и объяснят, как решить поставленные задачи. А если вы начнете проявлять инициативу, ваши начинания могут запороть на корню.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 15 августа 2020 для Близнецов
Есть вероятность не рассчитать свои силы и возможности. В связи с этим вы можете выбрать неправильную линию поведения и манеру разговора с коллегами и начальством. Постарайтесь не терять эмоционального равновесия и не выяснять отношений с окружающими.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 15 августа 2020 для Раков
Можно начать совместную работу над новым проектом, восстановить отношения, достигнуть договоренностей. Если в этот период поступят интересные предложения, не раздумывайте долго. В личной жизни не упустите свой шанс, дайте понять любимому человеку, что вы о нем заботитесь.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 15 августа 2020 для Львов
Вы можете запутаться в своих отношениях с человеком, который вызывает симпатию. Держите свои слова и эмоции под контролем. На работе не спешите проявлять активность. Наступил период, когда вы будете теряться в догадках и мучиться сомнениями.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 15 августа 2020 для Дев
Высшее руководство или гос органы в это время лучше не беспокоить, а заняться организацией, проведением всевозможных собраний, конференций или участием в них.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 15 августа 2020 для Весов
Не рассчитывайте на головокружительные успехи в профессиональной сфере. Даже если будете стараться изо всех сил, тогда либо у вас не все получится, либо ваш результат станут явно занижать. Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вовремя не примете меры для их решения. Обратите внимание на отношения с детьми и старшими родственниками.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 15 августа 2020 для Скорпионов
Следует сбавить обороты: не все дела можно решить с наскоку. Не беритесь за новые проекты, это пока не ко времени. В этот день лучше не показывать окружающим, что у вас плохое настроение, постарайтесь делать хорошую мину при плохой игре. А кроме того, направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидательные цели.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 15 августа 2020 для Стрельцов
Пора взяться за дела, которые были отложены на некоторое время. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег. Отношения с близкими людьми будут гармоничными, если вы покажете, что готовы идти на компромисс.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 15 августа 2020 для Козерогов
Хороший период для воплощения планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, которые пытаются уговорить вас изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Приятные сюрпризы могут ожидать в отношениях с любимым человеком.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 15 августа 2020 для Водолеев
Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметили на этот день, вам удастся реализовать. Порадовать могут родные и друзья. Одиноким представителям данного знака будет предоставлен шанс встретить интересного человека, способного изменить вашу жизнь.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 15 августа 2020 для Рыб
Посвятите себя целиком и полностью решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения. Для новых романтических знакомств день не самый подходящий. Не раздавайте заведомо ложных обещаний.