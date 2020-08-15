Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года советует Овнам не торопить события, а Тельцы будут полны сил для покорения профессиональных вершин.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 15 августа 2020 для Овнов

Сегодня все будет идти по накатанной дорожке, не произойдет ничего, что вас сильно огорчит или обрадует. Проблемы могут возникнуть из-за торопливости, несогласованности действий внутри коллектива, собственных амбиций. Выбирайте наиболее важные дела и расправляйтесь с ними в первую очередь.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 15 августа 2020 для Тельцов

Вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите их прилагать в том или ином направлении. Подождите, когда вам дадут определенное задание и объяснят, как решить поставленные задачи. А если вы начнете проявлять инициативу, ваши начинания могут запороть на корню.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 15 августа 2020 для Близнецов

Есть вероятность не рассчитать свои силы и возможности. В связи с этим вы можете выбрать неправильную линию поведения и манеру разговора с коллегами и начальством. Постарайтесь не терять эмоционального равновесия и не выяснять отношений с окружающими.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 15 августа 2020 для Раков

Можно начать совместную работу над новым проектом, восстановить отношения, достигнуть договоренностей. Если в этот период поступят интересные предложения, не раздумывайте долго. В личной жизни не упустите свой шанс, дайте понять любимому человеку, что вы о нем заботитесь.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 15 августа 2020 для Львов

Вы можете запутаться в своих отношениях с человеком, который вызывает симпатию. Держите свои слова и эмоции под контролем. На работе не спешите проявлять активность. Наступил период, когда вы будете теряться в догадках и мучиться сомнениями.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 15 августа 2020 для Дев

Высшее руководство или гос органы в это время лучше не беспокоить, а заняться организацией, проведением всевозможных собраний, конференций или участием в них.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 15 августа 2020 для Весов

Не рассчитывайте на головокружительные успехи в профессиональной сфере. Даже если будете стараться изо всех сил, тогда либо у вас не все получится, либо ваш результат станут явно занижать. Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вовремя не примете меры для их решения. Обратите внимание на отношения с детьми и старшими родственниками.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 15 августа 2020 для Скорпионов

Следует сбавить обороты: не все дела можно решить с наскоку. Не беритесь за новые проекты, это пока не ко времени. В этот день лучше не показывать окружающим, что у вас плохое настроение, постарайтесь делать хорошую мину при плохой игре. А кроме того, направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидательные цели.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 15 августа 2020 для Стрельцов

Пора взяться за дела, которые были отложены на некоторое время. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег. Отношения с близкими людьми будут гармоничными, если вы покажете, что готовы идти на компромисс.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 15 августа 2020 для Козерогов

Хороший период для воплощения планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, которые пытаются уговорить вас изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Приятные сюрпризы могут ожидать в отношениях с любимым человеком.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 15 августа 2020 для Водолеев

Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметили на этот день, вам удастся реализовать. Порадовать могут родные и друзья. Одиноким представителям данного знака будет предоставлен шанс встретить интересного человека, способного изменить вашу жизнь.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 15 августа 2020 для Рыб