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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 августа 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 августа 2020 года
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
В этот день, 16 августа, уязвимым людям лучше не рисковать, а сильным и ресурсным стоит готовиться к энергоотдаче. Нежелательны работы в доме и владениях (ремонт, строительство, межевание).

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Овнов 

Старайтесь больше внимания уделять внешнему виду. Это поможет производить лучшее впечатление на противоположный пол и в целом быть более притягательными. В работе астрологи советуют быть целеустремленными и следовать намеченным ранее планам.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Тельцов 

Будет везти наблюдательным людям. Во многих событиях, которым суждено произойти, могут содержаться тайные послания, которые придется разгадать. Не стоит очернять репутацию других людей для достижения своих целей. Старайтесь поступать по совести.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Близнецов 

Новый день принесет новые заботы. Для наискорейшего их разрешения важно сохранять рациональный подход, дисциплинированность, хладнокровие. Чтобы как можно быстрее урегулировать разногласия, понадобится какое-то время. Быстрых результатов лучше не ждать.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Раков

В такие дни полезно опираться на интуицию, особенно в любовных делах. Возможно, придется поступиться своими принципами ради достижения заветных целей. В финансовой и рабочей сферах астрологи советуют проявлять предельную осторожность.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Львов   

Звезды и планеты могут испытывать вас на прочность. Более того, их дисгармония негативно отразится на вашей энергетике. Приятных сюрпризов ждать не стоит. Лучше тщательнее планировать дела и не рисковать без необходимости.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Дев  

В этот день возможны неурядицы в общении с окружающими. Катализатором проблем в этой области будут разногласия, споры. Вам понадобится проявить гибкость и понимание, если не хочется стать центром этой бури. Астрологи советуют размышлять о будущем, о перспективах.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Весов 

В течение дня у вас может возникнуть острая потребность - захочется излить душу, поделиться эмоциями. Нужно делать это с проверенными людьми. Простым знакомым и коллегам о ваших тайных чувствах лучше не знать. Утром можно сделать легкую уборку.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Скорпионов 

Звезды и планеты могут сделать вас уязвимыми и слабыми энергетически, физически и психологически. Лучше обходить стороной навязчивое мнение окружающих, а также не обращать внимания на провокации. Это сохранит ваши силы и энергию.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Стрельцов 

В такой день астрологи советуют сделать ставку на трудолюбие. Звезды помогут вам повысить свою эффективность. Это то самое время, когда нужно направить энергию в работу, в дела. Можно заняться покупками, обучением, увлечениями, отправиться в дальнюю поездку.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Козерогов

Сфокусируйтесь на любовной сфере. Это идеальный день для поиска второй половинки, романтики, свиданий. Всем, кто уже в отношениях, желательно делиться со второй половинкой позитивными эмоциями. Эксперты советуют не таить обид на окружающих.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Водолеев

В этот день возможны кардинальные изменения во всех сферах жизни. Не пугайтесь, ведь высока вероятность обратить эти изменения себе на пользу. Звезды на вашей стороне, поэтому доверяйте внутреннему голосу. Бездействие может привести к необратимым последствиям.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Рыб

Любые желания в этот день способны больно ударить по вашему кошельку. Важные финансовые решения лучше принимать вместе с близкими людьми. Это прекрасный день для поисков новых увлечений, смены обстановки и новых знакомств. Избегайте обид и злобы.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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