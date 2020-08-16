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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 августа 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 августа 2020 года
Обновлено 09:13 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Астрологи советуют в этот день, 16 августа, быть более активными, но осторожными, дабы не наткнуться на серьезные проблемы в отношениях и работе.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Овнов 

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний. Неплохо идут дела с недвижимостью, общественная и политическая деятельность.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Тельцов 

Способности к умственной концентрации несколько ослаблены, воображение то и дело стремится увлечь наше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Близнецов 

В данный период предстоит много времени провести в общении. Напомнят о себе старые знакомые, появятся новые. Не исключено, что обстоятельства потребуют изворотливости и хитрости. Придется поддерживать отношения с теми, кто вам несимпатичен. Старайтесь бережно относиться к близким.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Раков

Данное время больше располагает к неспешному выполнению дел. Вам придется справляться не только со своей нагрузкой, но и окружить заботой родных. Избегайте общения с людьми, чьи манеры вас раздражают. Лучше наблюдайте и анализируйте происходящее.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Львов   

Для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно - это избавит вас от многих разочарований. Налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться. Хорошее время для новых знакомств и романтических увлечений.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Дев  

Если вы задумали важные дела, постарайтесь обойтись без посторонней помощи, или возьмите ответственность в принятии решений на себя. Прислушиваясь к мнению советчиков, вы начнете допускать ошибки. В сердечных делах вас ожидают приятные сюрпризы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Весов 

День подходит для активных действий, но от ошибок никто не застрахован. Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений, нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности. Не исключены интриги со стороны недоброжелателей, поэтому ограничьте общение с малознакомыми людьми.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Скорпионов 

Сейчас вы будете либо сами тянуть с решением вопросов, либо это будут делать окружающие. Постарайтесь не вступать в споры или дискуссии с людьми выше вас по званию или положению. Лучше добиваться своего тихой сапой. Возможны новые романтические знакомства. Однако звезды советуют во всех ситуациях «включать голову».

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Стрельцов 

Вряд ли этот день можно назвать судьбоносным. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время. Полезно начать курс оздоровительных процедур, посетить косметический салон.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Козерогов

Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасения. Сейчас для них самое время, так как вы будете способны принять неожиданные решения. Новые знакомства вас заинтересуют и окажутся очень приятными. В обращении с деньгами нужно проявить осмотрительность: не следует брать в долг, а если вы сами должны кому-то, лучше поторопиться отдать.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Водолеев

В это время вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения. В любви сейчас придется больше отдавать, чем получать. Будьте более внимательными к тем, кто вам дорог.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 августа 2020 для Рыб

Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. День располагает к гармоничным отношениям в семье. В личную жизнь стоит внести яркие краски. Удача может улыбнуться в любви, но только в том случае, если ваши намерения не имеют под собой корыстных целей.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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