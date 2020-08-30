Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 августа 2020 года

Если хотите добиться успеха, действуйте осторожно и старайтесь не привлекать к себе внимания. Это касается всех сфер жизни, но деловой - в первую очередь. Большой ошибкой будет рассказывать всем вокруг о своих достижениях.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Овнов

Этот день будет далеко не самым благоприятным. Возможны всплески негативной энергии, которые отрицательно повлияют на ваше настроение. Нужно переждать бурю. В этом вам поможет стремление к уединению, а также самодостаточность, умение погружаться в работу и дела.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Тельцов

У вас может появиться желание отгородиться от всех. Не стоит много времени проводить в уединении, потому что близким и друзьям может потребоваться ваша помощь. Нужно прислушиваться к советам окружающих. Их рекомендации помогут в достижении целей.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Близнецов

В такие дни астрологи советуют не искать виновных в своих проколах и неудачах. Нужно брать ответственность за свои ошибки только на себя. Такой подход поможет заработать авторитет и уважение среди коллег и близких, сэкономить нервы и время.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Раков

В этот день звезды и планеты окажутся не в лучшем положении. Астрологи отмечают вероятные всплески ревности. На горизонте могут возникнуть любовные разногласия, ссоры, конфликты. Лучше не критиковать вторую половинку и не перекрывать любимому человеку кислород.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Львов

Звезды не в духе, будет много притворства и лжи. Не стоит обращать на это внимания и доверять фальшивым уверениям. Астрологи советуют фокусировать внимание на чем-то хорошем и адекватно воспринимать всё происходящее.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Дев

Можно смело продвигать новые идеи в работе и бизнесе. Это положительно отразится на продвижении по карьерной лестнице, на увеличении доходов. Творческий подход к любым делам будет отличным способом решить проблемы быстро и качественно.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Весов

Этот день идеально подходит для смены обстановки дома. Можно сделать перестановку мебели, провести генеральную уборку, выбросить ненужный хлам. Также полезно очищать информационное пространство - удалять ненужные контакты в телефоне, спам в почте.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Скорпионов

Не нужно ставить себя в жесткие рамки. Если захочется как следует отдохнуть, нужно это сделать. Если захочется купить себе что-то важное, пора прицениться к будущему приобретению. Самое главное - не влезать в долги, не переходить дорогу врагам и не давать окружающим пустых обещаний.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Стрельцов

Этот день отметится дисгармонией звезд и планет, поэтому астрологи советуют не рисковать и не браться за сложные задачи. Стоит доверять логике и личному опыту. Ложные предчувствия могут завести вас в густые дебри проблем. Опасайтесь зависти, обид и ревности.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Козерогов

Не исключено, что вы станете более восприимчивыми к критике со стороны окружающих. Астрологи советуют не обращать внимание на то, что говорят малознакомые люди. Гораздо важнее смотреть в лицо фактам, сохранять объективность и верить в себя до последнего.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Водолеев

В этот день не стоит наживать себе врагов, так как и без этого будет достаточно проблем. Возможен разлад в отношениях, в семье. Очень важно правильно расставить приоритеты, чтобы не обидеть родных, близких и друзей. Лучше свести к минимуму споры.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 31 августа 2020 для Рыб