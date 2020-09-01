Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 сентября 2020 года

Начало осени станет неоднозначным для некоторых знаков Зодиака. Астрологи предупреждают, что у Тельцов, Раков, Львов, Скорпионов и Водолеев будет очень непростой день. Трудно будет контролировать эмоции.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 1 сентября 2020 для Овнов

Трудно не наделать глупостей с утра. Это время приносит массу сильных переживаний, достаточно любого пустяка, чтобы вы утратили равновесие. Прислушайтесь к советам тех, кто призывает руководствоваться здравым смыслом и не спешить. Не стоит обсуждать с кем-то свои идеи: такие разговоры могут помешать осуществлению задуманного. Вторая половина дня сложится гораздо лучше. Станет ясно, что нужно делать; появится шанс достичь успеха в деле, которое важно для вас. Близкие люди верят, что вы добьетесь успеха; это вдохновляет.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 1 сентября 2020 для Тельцов

Напряженный и довольно бестолковый день. Очень многое идет не по плану, часто осуществить задуманное вам мешают какие-то недоразумения, глупые происшествия. Вы стараетесь сохранять самообладание, но иногда все же теряете равновесие. О словах, сказанных сгоряча, вскоре приходится пожалеть. Если вы собираетесь в поездки, будьте готовы к задержкам в пути и не поленитесь убедиться, что взяли с собой все необходимое. Важно не опаздывать на деловые встречи: трудно будет заинтересовать своими идеями тех, кому придется вас ждать.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 1 сентября 2020 для Близнецов

Отличный плодотворный день, который дает шанс достичь успеха во многих делах. Часто оказываются удачными самые смелые эксперименты, а ваши необычные идеи многим приходятся по душе. Не исключено, что вы найдете не только новых союзников, но и друзей. Можно отправляться в поездки: они будут плодотворными, позволят получить массу ярких впечатлений, а также познакомиться с людьми, общение с которыми долго будет радовать. Вторая половина дня подходит для того, чтобы начать учиться чему-то новому: вы быстро добьетесь первых успехов.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 1 сентября 2020 для Раков

Много времени отнимают пустые разговоры, споры о каких-то несущественных вещах. Вы горячитесь больше, чем стоило бы, и рискуете поссориться с людьми, которые вам дороги. Полезнее будет сосредоточиться на текущих делах. С ними стоит справиться побыстрее: тогда у вас будет возможность перейти к чему-то интересному. Вечер обещает запоминающиеся встречи. Это время подходит для того, чтобы восстановить какие-то старые связи, напомнить о себе людям, по которым вы в последнее время скучали. Давние знакомые будут рады пообщаться.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 1 сентября 2020 для Львов

Это не самый простой день, но преграды не останавливают вас, а порой возникающие трудности не заставляют усомниться в своих силах. Можно браться за масштабные и сложные дела, в том числе такие, с которыми не смогли справиться другие. Вы быстро ориентируетесь в ситуации, никому не позволяете сбить вас с толку или запутать. Не исключены какие-то необычные происшествия, странные совпадения, из которых вы извлечете пользу. Вторая половина дня обещает интересные знакомства. Вам легко будет произвести хорошее впечатление, показать себя с лучшей стороны.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 1 сентября 2020 для Дев

Первая половина дня подходит для покупок и сделок. Тут интуиция не подводит даже тех Дев, которые прежде были бесконечно далеки от решения любых коммерческих вопросов. Позже наступит благоприятное время для общения, поиска новых партнеров, встреч с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Не исключены хорошие новости, касающиеся кого-то из ваших близких. Можно вернуться к какому-то делу, которое вы забросили давным-давно. Довести начатое до конца сразу едва ли удастся, но вы поймете, как лучше действовать, чтобы все же добиться успеха.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 1 сентября 2020 для Весов

Очень плодотворный день, можно добиться значительных успехов в работе, справиться со сложными делами. Вы не пугаетесь новых задач, а с энтузиазмом беретесь за их решение. Преграды, перед которыми отступили другие, не заставят вас отказаться от задуманного. Только не забывайте, что вам тоже нужен отдых - хотя бы иногда. Из-за переутомления может ухудшиться самочувствие. День хорошо подходит для общения с близкими. Они не только хорошо понимают вас и находят способ поддержать, но и часто помогают добиться успеха. Вы понимаете, что не останетесь с проблемами наедине, что бы ни случилось.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 1 сентября 2020 для Скорпионов

Первая половина дня будет нервной и напряженной. Часто происходит то, чего вы не могли ожидать, приходится принимать решения в спешке, и тут вы рискуете допустить ошибку. Многим Скорпионам, даже привыкшим действовать самостоятельно, будет не хватать поддержки окружающих. К тому же многие ваши слова и поступки вызывают недоумение; то и дело приходится что-то объяснять или оправдываться. Позже наступит более простое и плодотворное время. Вы сможете завершить то, что начали раньше. Вероятны хорошие новости и интересные предложения. Приятные события в семье поднимут настроение надолго.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 1 сентября 2020 для Стрельцов

День сложится неплохо, хотя утром сложно будет в это поверить. Помните, что многие возникающие проблемы решатся сами собой, так что и волноваться из-за них не стоит. Справиться с остальными помогут старые знакомые. Вероятны неожиданные визиты. Гости придут с хорошими новостями и интересными предложениями, вы будете очень рады. Вторая половина дня щедра на романтические сюрпризы. Некоторые Стрельцы услышат долгожданные любовные признания. Не исключено, что именно сегодня вы примете решение, которое изменит вашу жизнь.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 1 сентября 2020 для Козерогов

Вы настроены так решительно, что способны устранить со своего пути любую преграду. Обидно будет потратить энергию напрасно, поэтому начните день с выбора целей и расстановки приоритетов. Важные решения принимайте самостоятельно, даже если придется дать отпор окружающим, которые попытаются вмешаться. Будет возможность кардинально изменить к лучшему что-то в своей жизни; не упустите такой шанс. День подходит для учебы и творчества. Вы на многие вещи смотрите не так, как другие люди, поэтому порой удивляете их своими идеями. А результаты, которых удается достичь, всегда приводят окружающих в изумление.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 1 сентября 2020 для Водолеев

В начале дня вряд ли удастся избежать недоразумений, неприятных происшествий. Часто из-за них приходится менять планы, откладывать какие-то дела на потом. Некоторые Водолеи к тому же вынуждены исправлять ошибки - и не только свои. Но с каждым часом влияние позитивных тенденций становится все заметнее, вы чувствуете себя увереннее. Открываются новые возможности, появляется шанс реализовать какие-то давние замыслы, добиться того, к чему вы давно стремились. Вечер обещает хорошие новости. Скорее всего, они будут касаться кого-то из близких.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 1 сентября 2020 для Рыб