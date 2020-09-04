Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 сентября 2020 года

В пятницу Луна начнет убывать и окажется в созвездии Рыб. В этот день все будет зависеть не от событий, а от реакции на них – поэтому 4 сентября важно найти свой путь.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 сентября 2020 для Овнов

4 сентября Овну не следует устраивать даже микро истерики, иначе здоровье помашет ручкой. Вы, итак, достаточно напряжены, необходим достойный отдых и крепкий сон. За мелкими делами и домашними беседами день пробежит легко и непринужденно. Не беритесь за то, что трудно выполнимо. Уверенно ведите себя во время конференции и деловых переговоров.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 сентября 2020 для Тельцов

Телец не заметит, как промелькнет этот осенний день. И все потому, что работы будет немало – крупной и срочной. Хорошо утром совершить пробежку, сходить в спортзал или поплавать. Физические нагрузки пойдут на пользу тем, у кого сидячий образ жизни. Возможен недостаток средств на оплату коммуникаций и КЖКХ. Только не влезайте в займы на долгий срок.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 сентября 2020 для Близнецов

День у Близнецов пройдет без эмоциональных всплесков. Если будут потрясения, то небольшие и в рабочей сфере. Но это не значит что нужно бросать дела и валяться на диване. Культурным мероприятиям уделите вечер, тем более, что от близкого друга поступит интересное предложение. Боритесь с недостатками в характере и вредными привычками.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 сентября 2020 для Раков

Гороскоп обещает Раку нервный день, но вы умеете преодолевать трудности. Без ограничений можно заниматься любимыми делами, хобби и общаться с детьми. Путешествие сложится великолепно, но только отправляйтесь в дорогу не воздушным транспортом. В отношениях с избранником много вопросов, типа, «почему?» и «зачем мне все это?».

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 сентября 2020 для Львов

Лев по уши в долгах, что предпринять для укрепления бюджета? Главное, не паниковать и искать подработку. Подумайте, что вы еще умеете делать, кроме основной специальности. Полезно побаловать себя чем-нибудь вкусным. Если на ресторан и кафе денег жалко, то приготовьте домашний ужин. Только не отдавайте предпочтение экзотическим блюдам.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 4 сентября 2020 для Дев

День отдыха, веселья и радостных встреч ждет Деву. Как прекрасно, что сегодня вы решили отойти от важных дел. Посвятите время не только себе и близким людям, но и внешности. Можно посетить парикмахерскую, косметолога и пройтись по магазинам. Удачно сложится командировка за границу. Финансовая ситуация заметно улучшится.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 4 сентября 2020 для Весов

Весам не стоит судить кого-то, если у самого мордочка в пушку. Критиковать не желательно даже тех, с кем не в ладах. Поверьте, что все вернется бумерангом. Происходящие события в любовной сфере останутся в памяти надолго. Не стоит флиртовать и искать замену человеку, которого вы по-настоящему цените. Осторожнее на дороге!

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 4 сентября 2020 для Скорпионов

Перед глазами Скорпиона будет маячить человек, который тупо убивает свое время. У вас работы море, а он лезет со своей пустой болтовней. Успешно проведут переговоры бизнесмены, реализация проектов выльется в подписание крупного контракта. Не возвращайтесь к старому, забудьте прошлое и взгляните на нового избранника с нежностью и любовью.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 сентября 2020 для Стрельцов

Текущие рабочие дела у Стрельца будут меняться по ходу их выполнения. В потоке работы вы не заметите, как вышли на новый уровень профессионализма. Меньше разговоров, тогда продуктивность будет еще выше. Во время общения с начальством четко формулируйте то, что хотите до него донести. Если это вопрос зарплаты, то не мямлите.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 4 сентября 2020 для Козерогов

Гороскоп предсказывает Козерогу день, когда спонтанность может оказаться полезной. Не стоит все заранее планировать, можно иногда выйти за рамки. Отношения с близкими людьми расстроятся, как струны у гавайской гитары. Вы хотите сблизиться душевно, а на деле получается иначе. Для укрепления здоровья используйте фито-чай и закаливание.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 4 сентября 2020 для Водолеев

Водолей с утра поставит высокую оценку происходящему, поэтому изолирует себя от многих проблем. Не нужно опускаться до уровня тех, с кем вам не по пути. Найдите единомышленников в своем кругу, тогда дела пойдут в гору. Материальная ситуация не самая радостная, хотя деньги могут поступить с неожиданного источника. Вечером сходите в кино.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 сентября 2020 для Рыб