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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 сентября 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 сентября 2020 года
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
Гороскоп на сегодня, 5 сентября, обещают Стрельцам поддержку со стороны друзей и союзников, а Козерогам стоит встретиться с людьми, которые им дороги.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 5 сентября 2020 для Овнов 

На работе вам сейчас лучше не попадаться на глаза начальству, так как вы можете вызвать раздражение, даже без всяких на то причин. Ваше самолюбие будет уязвлено несправедливостью. Но ближе к концу дня все встанет на свои места, вы будете оценены по достоинству.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 5 сентября 2020 для Тельцов 

Хороший день для развития партнерских отношений, укрепления связей и контактов, поездки, переговоры. Хорошо начинать новое дело, закладывать первый камень в строительство чего угодно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 5 сентября 2020 для Близнецов 

Возможны тревоги, страхи, мрачные мысли. В этот день очень легко поддаться иллюзиям и обольщениям. Может, например, появиться повышенное самомнение - постарайтесь избежать этого. Этот день лучше провести в спокойной, будничной работе.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 5 сентября 2020 для Раков

Составляя планы, на этот день, старайтесь отдавать предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат. Нужно активизировать связи с партнерами, вести переговоры, уделять побольше внимания финансовой стороне вопросов. Успех обещают поездки, предпринятые по личному или деловому поводу.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 5 сентября 2020 для Львов   

Сейчас не время расслабляться - наступило время, когда мечты сбываются. Но для этого надо приложить некоторые усилия. Постарайтесь сосредоточиться на своих обязанностях. Вы можете с легкостью добиться намеченных целей. Если почувствуете, что с какими-либо вопросами справиться достаточно сложно, не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 5 сентября 2020 для Дев  

Больше времени уделите работе с информацией. Не позволяйте себе вмешиваться в сомнительные дела, не связывайтесь с авантюристами. Придется постараться, чтобы сохранить мир в отношениях с любимым человеком. Зато идет удачное время для покупок.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 5 сентября 2020 для Весов 

Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Будьте особенно осторожны в своих высказываниях, а дав слово, держите его. Никакой фальши в отношениях! Вы можете невольно затронуть чьи-то интересы или просто обидеть человека, сами того не желая. Удачный день для новых романтических знакомств и развития отношений.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 5 сентября 2020 для Скорпионов 

Данный период не должен преподнести неприятных сюрпризов. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть. Нужно как можно больше общаться с родными и близкими. Спонтанные решения могут оказаться удачными.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 5 сентября 2020 для Стрельцов 

День будет насыщен переговорами, которые могут принести хорошие плоды. Однако, если во время встречи почувствуете, что собеседник не готов дать ответ немедленно, - не давите на него. Вам не придется бороться с трудностями в одиночку - друзья и союзники готовы прийти на помощь.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 5 сентября 2020 для Козерогов

Постарайтесь на этот день запланировать больше интересных дел. Хорошо пройдут деловые переговоры. Стоит встретиться с людьми, которые вам дороги. Удовольствие могут доставить работа с информацией, чтение, переписка с друзьями или общение в Интернете.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 5 сентября 2020 для Водолеев

Сейчас вы можете оказаться в двояком положении. С одной стороны, на работе будет многое удаваться, а с другой стороны, трудности могут наблюдаться в отношениях с близким человеком. Постарайтесь избегать ссор и быть терпимее. Делайте только то, о чем впоследствии не станете жалеть.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 5 сентября 2020 для Рыб

Настало время немного передохнуть. Если у вас такой возможности нет, то выполняйте только самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Постарайтесь посещать массовые мероприятия, там вы можете встретить нужных вам сейчас людей.

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Автор:

Телеграф
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