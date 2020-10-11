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Водолеям - доверять интуиции, а Рыбам - не действовать спонтанно: гороскоп на сегодня 11 октября

Водолеям - доверять интуиции, а Рыбам - не действовать спонтанно: гороскоп на сегодня 11 октября
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Гороскоп на сегодня, 11 октября 2020 года советует Водолеям больше доверять своему внутреннему голосу, а Рыбам - не действовать спонтанно, необдуманно.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Овнов 

Сейчас вам будет трудно найти контакт с окружающими людьми. Причина - внутреннее раздражение из-за большого эмоционального напряжения или усталости последних дней. Особенно осторожными нужно быть в денежных делах. Неожиданно порадуют близкие люди.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Тельцов 

Занимайтесь тем, что дается легко. В данное время вам может понадобиться помощь, не отказывайтесь от нее. Именно друзья, знакомые и близкие люди придут на выручку, причем об этом даже не придется просить. В любовных отношениях - сплошные победы. Имеет смысл строить планы на будущее.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Близнецов 

Никаких событий, которые могут испортить настроение, не предвидится. Постарайтесь свою жизнь наполнить положительными эмоциями и приятным общением. Чем больше на данном этапе вы заложите, тем больше получите отдачу уже в ближайшем будущем.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Раков

Благоприятный день для любых "земных" дел: от приобретения новых вещей до ремонта квартиры. Возможно появление некоторых (не особенно важных) проблем, связанных с ослаблением здоровья.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Львов   

День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а где стоит сказать "стоп". Постарайтесь не давать ход своим отрицательным эмоциям. От общения с людьми, которые вызывают дискомфорт, желательно отказаться. Прогулку по магазинам лучше отложить на некоторое время.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Дев  

Период не слишком подходящий для проявления активности. Если есть возможность, постарайтесь отдохнуть. Найдите возможность для примирения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Не повредит забота и вашему здоровью. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Весов 

В этот день можно принимать судьбоносные решения. Это удачное время для общения, поиска информации, поездок. Вас могут ожидать новые романтические увлечения. В финансовой сфере желательно придерживаться принципов разумной экономии.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Скорпионов 

Серьезных неприятностей не предвидится. Постарайтесь разнообразить свой досуг и наполнить жизнь яркими красками. Физические нагрузки пойдут на пользу. Если любимый человек начнет проявлять инициативу, спокойно предоставьте ему такую возможность.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Стрельцов 

Сейчас вам необходимо демонстрировать свою решительность. День полон соблазнов и заманчивых возможностей. Если хотите принять верное решение, ориентироваться нужно не на собственные желания, а на интересы любимых людей. Старайтесь не проводить свободное время в уединении.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Козерогов

День может сложиться не совсем удачным образом, поскольку будет отсутствовать чувство стабильности и уверенности в собственных силах. Для хорошего самочувствия и настроения имеет смысл идти на уступки окружающим. Постарайтесь хоть чем-то порадовать любимых людей.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Водолеев

Больше доверяйте своему внутреннему голосу, особенно в отношении людей, которые вызывают у вас беспокойство. Сейчас вы будете чувствовать, откуда могут исходить неприятности. Постарайтесь не давать денег в долг, так как получить их потом обратно будет довольно сложно.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 октября 2020 для Рыб

Не действуйте спонтанно, необдуманно. Если чувствуете, что обстановка вокруг вас начинает накаляться, то постарайтесь не оказаться в эпицентре событий. Это хорошее время для восстановления давних связей и общения. Обсудите с друзьями - не возобновить ли вам какие-то приятные совместные мероприятия.

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Телеграф
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