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Овнам - не рассказывать о своих планах, а Тельцам - опасаться завистников: гороскоп на завтра 12 октября

Овнам - не рассказывать о своих планах, а Тельцам - опасаться завистников: гороскоп на завтра 12 октября
Обновлено 17:46 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Начало дня сложное. В это время вероятны споры и конфликты. Нежелательно обсуждать планы на будущее. Договориться едва ли удастся, взаимные претензии помешают довести начатое до конца. Вторая половина дня принесет спокойствие, которого так не хватало. Удастся вновь обрести равновесие. Но и в это время лучше не рассчитывать на везение.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Овнов 

День сюрпризов и приятных изменений, которые возможны во всех сферах жизни. Нужно настроиться на позитивную волну и продолжать заниматься начатыми ранее делами. Старайтесь не рассказывать посторонним людям о том, что произойдет с вами в этот день.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Тельцов 

Опасайтесь завистников, недоброжелателей и врагов. Эти люди могут изменить вашу жизнь в худшую сторону, причем им для этого совершенно не нужно объединять усилия. Доверяйте своей интуиции и не бойтесь принимать важные решения в одиночку. Не просите помощи у тех, кто вас недолюбливает.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Близнецов 

Этот день может быть наполнен судьбоносными событиями в сфере любви. Может произойти что-то очень важное в браке и в отношениях. Даже если это будет сложный вопрос, лучше не переживать по этому поводу, ведь трудности лишь укрепляют любовь.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Раков

Ваш день с самого утра может не задаться, но не нужно опускать руки. Скорее всего, к вечеру ситуация изменится. Не впадайте в уныние - ищите новые возможности и бейтесь до конца за право быть счастливыми и успешными. Старайтесь судить о людях по их поступкам.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Львов   

Не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Делайте это максимально дипломатично. Если оппонент начнет переходить на негатив, лучше не поддаваться на провокацию. Грубость в такие дни может отразиться на будущем. Это прекрасный день для начала ремонта и дорогостоящих приобретений.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Дев  

День идеален для приема гостей в своем доме. Звезды и планеты на вашей стороне, поэтому можно знакомиться с новыми людьми и не бояться быть разочарованными. Также день подходит для начала борьбы с вредными привычками, смены обстановки, шопинга и физических упражнений.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Весов 

Вполне возможно, что вам захочется приключений, но не стоит влезать в авантюры. В этот день очень опасно рисковать. Звезды и планеты в легкой дисгармонии, поэтому лучше посвятить день простым и монотонным делам. Вечером полезно будет отдохнуть в уединении.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Скорпионов 

У вас может появиться желание отгородиться от окружающих людей. Уединение не пойдет на пользу, но общаться со всеми подряд тоже не стоит. Велика вероятность наткнуться на энергетических вампиров или манипуляторов. Прислушивайтесь к своему сердцу, но помните о здравом смысле.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Стрельцов 

Не ищите виновных в своих проколах, не перекладывайте ответственность на других. Астрологи настоятельно рекомендуют стремиться к самостоятельности и самодостаточности. Самым разрушительным чувством будет ревность. Она способна разрушить любые отношения.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Козерогов

На горизонте могут возникнуть новые возможности. Пришла пора брать быка за рога. Нельзя мешкать, слишком долго думать, нужно быть стремительными и уверенными в себе. В любви опасными будут фальшь и притворство. Даже маленькая ложь может не оставить шансов на успех.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Водолеев

Старайтесь адекватно воспринимать критику и стремиться к взаимопониманию с близкими, друзьями и партнером. В первой половине дня старайтесь записывать все необычные идеи, которые придут в голову. Не ставьте себя в жесткие рамки: это путь в никуда.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 12 октября 2020 для Рыб

В этот день звезды с планетами будут в диссонансе. Это может породить внутри вас дисгармонию. Могут появиться новые страхи и комплексы. Не нужно заниматься самокопанием и корить себя за прошлые ошибки. Лучше смотреть только вперед.

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