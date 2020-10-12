Близнецам стоит сделать доброе дело, а Ракам - не поддерживать конфликты: гороскоп на завтра 13 октября

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Овнов
Стоит избавиться от желания помогать всем вокруг. Это может принести больше забот, нежели пользы. Астрологи настоятельно советуют сфокусироваться на своих собственных делах и не отвлекаться от них до самого вечера. В противном случае могут нарушиться планы.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Тельцов
Звезды в довольно благоприятном положении, так что присущая многим людям порывистость исчезнет. Будет проще заниматься совместными делами и искать компромиссы. Это прекрасный день для любого общения. Старайтесь быть приветливыми и активными.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Близнецов
Безраздельно правит положительная энергия звезд и планет. Это значит, что день отметится для вас большой удачей. Старайтесь направлять свою энергию в созидательное русло - делайте добрые дела и открывайте людям свою душу. Несите в мир идеи и позитив.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Раков
В течение дня возможны сильные перепады настроения, так как ночные светила в диссонансе. Не начинайте и не поддерживайте ссоры и конфликты - это может крайне негативно сказаться на вашей репутации. Оставайтесь спокойными, даже если кто-то будет вас провоцировать.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Львов
Старайтесь в этот день поддерживать порядок дома и на рабочем месте. Хаос вокруг может привести к потере удачи и хорошего настроения. Не нужно ставить себе палки в колеса. Общайтесь с приятными людьми - создавайте вокруг себя правильную атмосферу.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Дев
В этот день звезды и планеты в хорошем положении для того, чтобы заниматься решением юридических проблем, получать новые знания. Не забывайте творить добро и протягивать руку помощи. Возможно, кому-то из близких очень понадобится ваша поддержка. Не отворачивайтесь от них.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Весов
Пришло время ступить на путь добра и позитива. В этот день нет места негативным воспоминаниям, эмоциям и чувствам. В работе и бизнесе пришло время сделать решающие шаги. В любовной сфере тоже лучше переходить от слов к действиям, иначе перейти на новый уровень не получится.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Скорпионов
В этот день вам понадобится небольшая эмоциональная встряска. Нужно отправиться в путешествие, в поездку в другой город или в командировку. Можно сделать что-то такое, чего вы никогда еще не делали. Это будет идеальное время для расставания с ненужными вещами.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Стрельцов
В этот день полезно надевать одежду под цвет глаз: это позволит притягивать больше позитивной энергии Вселенной. Станет проще добиваться успехов в любых сферах жизни. В новых делах можно будет продвинуться вперед, если не торопиться.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Козерогов
Влияние космоса будет просто идеальным. Звезды и планеты в полной гармонии, поэтому и в любви, и в делах вас ждут позитивные изменения. Старайтесь обращать внимание на приятные мелочи, не ждите у моря погоды и будьте инициативными, готовыми идти вперед.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Водолеев
Направьте свою энергию в сферу работы. Займитесь неотложными делами, будьте осторожны в работе с документами. Это прекрасный день для совершения плановых покупок. Что касается любви, то лучше давать в этот день второй половике больше свободы. Ограничения приведут к ссорам.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Рыб
В этот день ожидается много негатива со стороны окружающих людей. Переждать бурю поможет уход с головой в работу. Не стоит остро реагировать на всё, что вам будут говорить. Не отгораживайтесь от людей, а просто не обращайте внимание на плохое.