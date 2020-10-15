Стрельцам - быть осторожнее с важными документами, а у Козерогов идеальный день для покупок: гороскоп на завтра 16 октября

Легко будет тем, кто привык влиять на других. Непросто складываются отношения в семьях, супружеских парах. Открытого конфликта может и не возникнет, но будут чувствоваться напряжение и взаимное недовольство. К тому же появляется слишком много взаимных претензий.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Овнов

Это идеальный день для развлечений. Старайтесь избегать негативных эмоций и окружать себя теми людьми, рядом с которыми спокойно. Вполне возможно, что у вас будет возможность научиться чему-то новому.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Тельцов

Старайтесь внимательно относиться к советам окружающих людей. Это будет удивительно благоприятный день для общения, свиданий, новых знакомств. Не нагружайте свое тело и разум - можно перегореть и потерять удачу.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Близнецов

В такие дни очень полезно гулять, принимать расслабляющие ванны. Вечером астрологи советуют заняться домашними делами, избавиться от лишних вещей и хлама. Также полезными будут покупки в интернете.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Раков

Посвятите как можно больше времени близким. Совместные дела по дому помогут сблизиться и забыть о проблемах. Вечером возможны внезапные эмоциональные всплески, которые могут испортить настроение.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Львов

В этот день астрологи прогнозируют резкие прорывы в деловой сфере. Звезды и планеты подарят вам удачу в работе и бизнесе. Также они значительно усилят интуицию, что может хорошо сказаться на скорости принятия решений.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Дев

Настало идеальное время для романтики, свиданий и новых знакомств. Астрологи сообщают, что звезды на вашей стороне. Они существенно повысят ваше обаяние и помогут привлечь внимание противоположного пола.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Весов

Остерегайтесь конфликтов. Старайтесь доносить до окружающих свое мнение максимально осторожно, без грубостей. Будьте внимательнее к родственникам и близким. На работе и в бизнесе день стоит посвятить плановым делам.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Скорпионов

В этот день велика вероятность получить приятное известие от родственников, друзей или коллег по работе. Утро обещает быть беспокойным и суетливым. Зато уже к обеду звезды и планеты успокоятся и дадут возможность заняться своими делами в спокойном темпе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Стрельцов

Идеальный день для творческой работы, покупок и знакомств. Также в этот день можно заниматься построением планов на будущее. Будьте осторожнее с важными документами и держите рабочее место в порядке.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Козерогов

Это идеальный день для ремонта техники, покупки новых вещей, обновления гардероба. Также астрологи отмечают, что в такие дни можно приобретать или брать в дар домашних животных, покупать комнатные растения.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Водолеев

В бизнесе и финансовой сфере не помешает немного агрессии. В любви и общении с близкими людьми лучше остерегаться подобных вещей. Это удачный день для педагогов, адвокатов и всех, кто проводит много времени за рулем.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Рыб