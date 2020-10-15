Скачать
Четверг, 15.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Путин повел себя недостойно: в Кремле назревает угроза дворцового переворота
Путин повел себя недостойно: в Кремле назревает угроза дворцового переворота
"Большой привет старику Путину": где сейчас Навальный и что с ним после отравления
"Большой привет старику Путину": где сейчас Навальный и что с ним после отравления
Харьков попал в "красную зону": что это значит и какие ограничения введут
Харьков попал в "красную зону": что это значит и какие ограничения введут
ЕС ввел санкции против чиновников Путина за отравление Навального: кто попал в запретный список
ЕС ввел санкции против чиновников Путина за отравление Навального: кто попал в запретный список

Стрельцам - быть осторожнее с важными документами, а у Козерогов идеальный день для покупок: гороскоп на завтра 16 октября

Стрельцам - быть осторожнее с важными документами, а у Козерогов идеальный день для покупок: гороскоп на завтра 16 октября
Обновлено 18:30 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Легко будет тем, кто привык влиять на других. Непросто складываются отношения в семьях, супружеских парах. Открытого конфликта может и не возникнет, но будут чувствоваться напряжение и взаимное недовольство. К тому же появляется слишком много взаимных претензий.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Овнов 

Это идеальный день для развлечений. Старайтесь избегать негативных эмоций и окружать себя теми людьми, рядом с которыми спокойно. Вполне возможно, что у вас будет возможность научиться чему-то новому.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Тельцов 

Старайтесь внимательно относиться к советам окружающих людей. Это будет удивительно благоприятный день для общения, свиданий, новых знакомств. Не нагружайте свое тело и разум - можно перегореть и потерять удачу.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Близнецов 

В такие дни очень полезно гулять, принимать расслабляющие ванны. Вечером астрологи советуют заняться домашними делами, избавиться от лишних вещей и хлама. Также полезными будут покупки в интернете.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Раков

Посвятите как можно больше времени близким. Совместные дела по дому помогут сблизиться и забыть о проблемах. Вечером возможны внезапные эмоциональные всплески, которые могут испортить настроение.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Львов   

В этот день астрологи прогнозируют резкие прорывы в деловой сфере. Звезды и планеты подарят вам удачу в работе и бизнесе. Также они значительно усилят интуицию, что может хорошо сказаться на скорости принятия решений.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Дев  

Настало идеальное время для романтики, свиданий и новых знакомств. Астрологи сообщают, что звезды на вашей стороне. Они существенно повысят ваше обаяние и помогут привлечь внимание противоположного пола.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Весов 

Остерегайтесь конфликтов. Старайтесь доносить до окружающих свое мнение максимально осторожно, без грубостей. Будьте внимательнее к родственникам и близким. На работе и в бизнесе день стоит посвятить плановым делам.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Скорпионов 

В этот день велика вероятность получить приятное известие от родственников, друзей или коллег по работе. Утро обещает быть беспокойным и суетливым. Зато уже к обеду звезды и планеты успокоятся и дадут возможность заняться своими делами в спокойном темпе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Стрельцов 

Идеальный день для творческой работы, покупок и знакомств. Также в этот день можно заниматься построением планов на будущее. Будьте осторожнее с важными документами и держите рабочее место в порядке.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Козерогов

Это идеальный день для ремонта техники, покупки новых вещей, обновления гардероба. Также астрологи отмечают, что в такие дни можно приобретать или брать в дар домашних животных, покупать комнатные растения.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Водолеев

В бизнесе и финансовой сфере не помешает немного агрессии. В любви и общении с близкими людьми лучше остерегаться подобных вещей. Это удачный день для педагогов, адвокатов и всех, кто проводит много времени за рулем.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 октября 2020 для Рыб

Настало время позаботиться о своем здоровье. Лучше отказаться от нездоровой пищи. Проводите больше времени на свежем воздухе, занимайтесь спортом и боритесь с вредными привычками.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака (12.10.- 18.10.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (12.10. - 18.10.2020) для всех знаков

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (12.10. - 18.10.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России устроили истерику из-за правды в украинском учебнике (видео)
02 Бойцам тарелок не хватило? Сеть возмутило фото визита Зеленского и Ермака в зону ООС на Донбассе
03 Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)
04 В сеть попало фото Аллы Мазур 25-летней давности: рыжеволосая и с улыбкой
05 Очень бедно и очень странно: журналист рассказал, как российский Север превратился в "китайское развлечение"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будут останавливать людей и машины: силовики предупредили о масштабных учениях в Киеве
Будут останавливать людей и машины: силовики предупредили о масштабных учениях в Киеве
&quot;Даже не представляете, сколько сейчас людей болеет&quot;: известный врач встревожил данными про коронавирус в Украине
"Даже не представляете, сколько сейчас людей болеет": известный врач встревожил данными про коронавирус в Украине
Сильное похолодание и дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на конец недели
Сильное похолодание и дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на конец недели
Боевая готовность: невеста Остапчука в день свадьбы показалась в непривычном виде
Боевая готовность: невеста Остапчука в день свадьбы показалась в непривычном виде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь